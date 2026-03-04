4 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र प्रतिपदा और रंगों वाली होली पर ग्रहों का महासंयोग

Aaj Ka Panchang: भारतीय संस्कृति में पंचांग केवल तिथियों का समूह नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा किस क्षण हमारे पक्ष में है और कब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है. 4 मार्च 2026, बुधवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

आज से न केवल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत हो रही है, बल्कि आज पूरा देश रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव भी मना रहा है. 4 मार्च 2026 के पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं और उनका आपके जीवन व राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करेंगे.

आज का पंचांग, 4 मार्च 2026

आज का पंचांग समय की शुद्धि और उत्सव के मेल का एक अद्भुत उदाहरण है.

वार: बुधवार (बुध देव और भगवान गणेश को समर्पित)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष तिथि: प्रतिपदा - शाम 16:51:39 तक (इसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा)

नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी - सुबह 07:39:41 तक (इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी होगा)

योग: धृति - सुबह 08:51:39 तक (तत्पश्चात शूल योग)

धृति - सुबह 08:51:39 तक (तत्पश्चात शूल योग) करण: कौलव - शाम 16:51:39 तक

चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को ही 'धुलेंडी' यानी रंगों की होली खेली जाती है. बुध ग्रह के दिन यह पर्व पड़ने के कारण यह व्यापारिक वर्ग और विद्यार्थियों के लिए विशेष सुखद परिणाम लेकर आता है.

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

ज्योतिष में सूर्य को 'आत्मा' और चंद्रमा को 'मन' माना गया है. आज इन दोनों की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

सूर्य/चंद्र स्थिति समय / राशि सूर्योदय सुबह 06:43:48 सूर्यास्त शाम 18:22:38 चन्द्रोदय शाम 19:19:59 चंद्र राशि चंद्रमा दोपहर 13:46:18 तक सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में प्रवेश करेंगे."

चंद्रमा का दोपहर के समय राशि परिवर्तन करना आज के दिन की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है. यह परिवर्तन विशेष रूप से लोगों की मनोदशा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा.

पंचांग अनुसार आपकी राशि का हाल

पंचांग की गणनाओं के आधार पर आज की ग्रह स्थिति 12 राशियों को इस प्रकार प्रभावित कर रही है:

मेष: दोपहर तक चंद्रमा के सिंह राशि में होने से आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. पंचांग के अनुसार आज लाल और पीले रंगों का प्रयोग आपके भाग्य को बढ़ाएगा. वृषभ: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए पारिवारिक सुख के द्वार खोलेगा. सफेद चंदन से होली की शुरुआत करना मानसिक शांति देगा. मिथुन: आज आपका स्वामी ग्रह बुध मजबूत है. संवाद कौशल से आप लोगों का दिल जीत लेंगे. हरा रंग आपके लिए विशेष शुभ है. कर्क: चंद्रमा की स्थिति दोपहर तक आपको थोड़ा भावुक रख सकती है. पंचांग सलाह देता है कि दोपहर के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें. सिंह: चंद्रमा दोपहर तक आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे. उत्सव में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी. कन्या: दोपहर 13:46 के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय आपके लिए किसी नई योजना की शुरुआत के लिए उत्तम है. तुला: आज का पंचांग आपके लिए सामाजिक लाभ के योग बना रहा है. मित्रों के साथ संबंध मधुर होंगे. नीला और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है. वृश्चिक: आपके साहस में वृद्धि होगी. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचना आपके लिए हितकारी होगा. धनु: आज भाग्य का साथ मिलेगा. पीले रंग और केसरिया गुलाल से होली खेलना आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाएगा. मकर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा. पंचांग के अनुसार राहुकाल के दौरान बड़े लेनदेन से बचें. कुम्भ: आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. गहरे रंगों के प्रयोग से बचें. मीन: आज शांति और संतोष का अनुभव होगा. पंचांग अनुसार किसी जरूरतमंद को दान करना आज के दिन की शुभता को दोगुना कर देगा.

शुभ और अशुभ मुहूर्त: कब रहें सावधान?

पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 'मुहूर्त' है. उत्सव के उल्लास में भी समय की शुद्धि का ध्यान रखना अनिवार्य है.

अशुभ समय (वर्जित काल)

इस समय में किसी भी नए और मांगलिक कार्य की शुरुआत न करें:

राहु काल: दोपहर 12:33:14 से 14:00:35 तक. (होली के दौरान इस समय में विवादों से दूर रहें).

दोपहर 12:33:14 से 14:00:35 तक. (होली के दौरान इस समय में विवादों से दूर रहें). यमगण्ड: सुबह 08:11:10 से 09:38:31 तक.

सुबह 08:11:10 से 09:38:31 तक. दुष्टमुहूर्त: दोपहर 12:09:56 से 12:56:31 तक.

शुभ समय

अमृत काल: आज के पंचांग में अमृत काल का समय रात्रि के समय बन रहा है, जो पूजा-पाठ के लिए श्रेष्ठ है.

दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो धनिया खाकर या भगवान गणेश का स्मरण कर घर से निकलें.

होली और चैत्र प्रतिपदा का आध्यात्मिक महत्व

4 मार्च 2026 को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चैत्र का महीना आत्म-शुद्धि का महीना होता है. बुधवार को बुद्धि का कारक माना जाता है. आज के दिन रंगों के साथ खेलने से मानसिक तनाव दूर होता है और रचनात्मकता बढ़ती है.

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह नक्षत्र मित्रता और परोपकार का प्रतीक है. आज के दिन जो भी रिश्ते बनाए जाएंगे या पुराने मनमुटाव दूर किए जाएंगे, वे लंबे समय तक सुखद रहेंगे.

आज के विशेष पंचांग उपाय

गणेश वंदना: चूंकि आज बुधवार है, इसलिए होली खेलने से पहले 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. चंद्र शांति: चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण यदि मन अशांत हो, तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. दान का महत्व: आज के दिन हरे मूंग का दान करना बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है.

4 मार्च 2026 का पंचांग यह स्पष्ट करता है कि आज का दिन केवल रंगों के उत्सव का ही नहीं, बल्कि ग्रहों के शुभ परिवर्तन का भी है. दोपहर तक सिंह राशि के चंद्रमा और शाम तक प्रतिपदा तिथि का योग आपके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाला है. पंचांग की इन बारीकियों को ध्यान में रखकर आप न केवल अपने त्यौहार को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि ग्रहों की शुभता का लाभ भी उठा सकते हैं.

