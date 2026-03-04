हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म4 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र प्रतिपदा और रंगों वाली होली पर ग्रहों का महासंयोग

4 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र प्रतिपदा और रंगों वाली होली पर ग्रहों का महासंयोग

Aaj Ka Panchang: 4 मार्च 2026 का पंचांग, चैत्र प्रतिपदा और रंगों वाली होली पर जानें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और आपकी राशि पर ग्रहों का प्रभाव. उत्सव और ज्योतिष का सटीक संगम यहां देखें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 Mar 2026 04:31 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Panchang: भारतीय संस्कृति में पंचांग केवल तिथियों का समूह नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा किस क्षण हमारे पक्ष में है और कब हमें सावधान रहने की आवश्यकता है. 4 मार्च 2026, बुधवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

आज से न केवल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की शुरुआत हो रही है, बल्कि आज पूरा देश रंगों वाली होली (धुलेंडी) का उत्सव भी मना रहा है. 4 मार्च 2026 के पंचांग की सूक्ष्म गणनाओं और उनका आपके जीवन व राशि पर पड़ने वाले प्रभाव का विस्तार से विश्लेषण करेंगे.

आज का पंचांग, 4 मार्च 2026

आज का पंचांग समय की शुद्धि और उत्सव के मेल का एक अद्भुत उदाहरण है.

  • वार: बुधवार (बुध देव और भगवान गणेश को समर्पित)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • तिथि: प्रतिपदा - शाम 16:51:39 तक (इसके बाद द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा)
  • नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी - सुबह 07:39:41 तक (इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी होगा)
  • योग: धृति - सुबह 08:51:39 तक (तत्पश्चात शूल योग)
  • करण: कौलव - शाम 16:51:39 तक

चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को ही 'धुलेंडी' यानी रंगों की होली खेली जाती है. बुध ग्रह के दिन यह पर्व पड़ने के कारण यह व्यापारिक वर्ग और विद्यार्थियों के लिए विशेष सुखद परिणाम लेकर आता है.

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

ज्योतिष में सूर्य को 'आत्मा' और चंद्रमा को 'मन' माना गया है. आज इन दोनों की स्थिति कुछ इस प्रकार है:

सूर्य/चंद्र स्थिति समय / राशि
सूर्योदय सुबह 06:43:48
सूर्यास्त शाम 18:22:38
चन्द्रोदय शाम 19:19:59
चंद्र राशि चंद्रमा दोपहर 13:46:18 तक सिंह में रहेंगे, फिर कन्या में प्रवेश करेंगे."

चंद्रमा का दोपहर के समय राशि परिवर्तन करना आज के दिन की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है. यह परिवर्तन विशेष रूप से लोगों की मनोदशा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा.

पंचांग अनुसार आपकी राशि का हाल

पंचांग की गणनाओं के आधार पर आज की ग्रह स्थिति 12 राशियों को इस प्रकार प्रभावित कर रही है:

  1. मेष: दोपहर तक चंद्रमा के सिंह राशि में होने से आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. पंचांग के अनुसार आज लाल और पीले रंगों का प्रयोग आपके भाग्य को बढ़ाएगा.
  2. वृषभ: उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आपके लिए पारिवारिक सुख के द्वार खोलेगा. सफेद चंदन से होली की शुरुआत करना मानसिक शांति देगा.
  3. मिथुन: आज आपका स्वामी ग्रह बुध मजबूत है. संवाद कौशल से आप लोगों का दिल जीत लेंगे. हरा रंग आपके लिए विशेष शुभ है.
  4. कर्क: चंद्रमा की स्थिति दोपहर तक आपको थोड़ा भावुक रख सकती है. पंचांग सलाह देता है कि दोपहर के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें.
  5. सिंह: चंद्रमा दोपहर तक आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आप आकर्षण का केंद्र बनेंगे. उत्सव में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी.
  6. कन्या: दोपहर 13:46 के बाद चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. यह समय आपके लिए किसी नई योजना की शुरुआत के लिए उत्तम है.
  7. तुला: आज का पंचांग आपके लिए सामाजिक लाभ के योग बना रहा है. मित्रों के साथ संबंध मधुर होंगे. नीला और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है.
  8. वृश्चिक: आपके साहस में वृद्धि होगी. पंचांग के अनुसार आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचना आपके लिए हितकारी होगा.
  9. धनु: आज भाग्य का साथ मिलेगा. पीले रंग और केसरिया गुलाल से होली खेलना आपके आध्यात्मिक बल को बढ़ाएगा.
  10. मकर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा. पंचांग के अनुसार राहुकाल के दौरान बड़े लेनदेन से बचें.
  11. कुम्भ: आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. गहरे रंगों के प्रयोग से बचें.
  12. मीन: आज शांति और संतोष का अनुभव होगा. पंचांग अनुसार किसी जरूरतमंद को दान करना आज के दिन की शुभता को दोगुना कर देगा.

शुभ और अशुभ मुहूर्त: कब रहें सावधान?

पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 'मुहूर्त' है. उत्सव के उल्लास में भी समय की शुद्धि का ध्यान रखना अनिवार्य है.

अशुभ समय (वर्जित काल)
इस समय में किसी भी नए और मांगलिक कार्य की शुरुआत न करें:

  • राहु काल: दोपहर 12:33:14 से 14:00:35 तक. (होली के दौरान इस समय में विवादों से दूर रहें).
  • यमगण्ड: सुबह 08:11:10 से 09:38:31 तक.
  • दुष्टमुहूर्त: दोपहर 12:09:56 से 12:56:31 तक.

शुभ समय

  • अमृत काल: आज के पंचांग में अमृत काल का समय रात्रि के समय बन रहा है, जो पूजा-पाठ के लिए श्रेष्ठ है.
  • दिशा शूल: आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा बहुत जरूरी हो, तो धनिया खाकर या भगवान गणेश का स्मरण कर घर से निकलें.

होली और चैत्र प्रतिपदा का आध्यात्मिक महत्व

4 मार्च 2026 को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चैत्र का महीना आत्म-शुद्धि का महीना होता है. बुधवार को बुद्धि का कारक माना जाता है. आज के दिन रंगों के साथ खेलने से मानसिक तनाव दूर होता है और रचनात्मकता बढ़ती है.

उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह नक्षत्र मित्रता और परोपकार का प्रतीक है. आज के दिन जो भी रिश्ते बनाए जाएंगे या पुराने मनमुटाव दूर किए जाएंगे, वे लंबे समय तक सुखद रहेंगे.

आज के विशेष पंचांग उपाय

  1. गणेश वंदना: चूंकि आज बुधवार है, इसलिए होली खेलने से पहले 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें.
  2. चंद्र शांति: चंद्रमा के राशि परिवर्तन के कारण यदि मन अशांत हो, तो जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें.
  3. दान का महत्व: आज के दिन हरे मूंग का दान करना बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग है.

4 मार्च 2026 का पंचांग यह स्पष्ट करता है कि आज का दिन केवल रंगों के उत्सव का ही नहीं, बल्कि ग्रहों के शुभ परिवर्तन का भी है. दोपहर तक सिंह राशि के चंद्रमा और शाम तक प्रतिपदा तिथि का योग आपके जीवन में नई ऊर्जा भरने वाला है. पंचांग की इन बारीकियों को ध्यान में रखकर आप न केवल अपने त्यौहार को सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि ग्रहों की शुभता का लाभ भी उठा सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ईरान-इजराइल जंग ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया और सच साबित हुईं.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. AI, कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल राशिफल, धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 04:31 AM (IST)
Tags :
Panchang Aaj Ka Panchang Rahukaal Holi 2026
Embed widget