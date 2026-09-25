बारिश के बाद फूल गए हैं खिड़की-दरवाजे, बिना बढ़ई बुलाए करें ठीक

पहले दरवाजे और खिड़की को अच्छी तरह सुखाएं

अगर बारिश के बाद लकड़ी फूल गई है तो सबसे पहले उसे सूखने का समय दें. दरवाजे और खिड़कियां खोलकर कमरे में हवा का रास्ता बनाएं. अगर बाहर बारिश नहीं हो रही है तो कुछ समय के लिए खिड़कियां खोल दें, ताकि अंदर की नमी कम हो सके. कमरे में सीलन ज्यादा है तो पंखा या डीह्यूमिडिफायर चलाने से भी मदद मिलती है. लगातार नमी रहने पर लकड़ी बार-बार फूल और सिकुड़ सकती है. इसलिए समस्या ठीक करने के साथ कमरे की नमी को कम रखना भी जरूरी है. लकड़ी नमी सोखने पर फैलती है और सूखने पर वापस सिकुड़ती है.

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जहां लकड़ी रगड़ रही है वहां करें हल्की सैंडिंग

दरवाजा बंद करते समय अगर किसी एक हिस्से पर ज्यादा रगड़ महसूस हो रही है तो उस जगह को पहचानें. इसके बाद बारीक सैंडपेपर से उस हिस्से को हल्का-हल्का घिसें. एक बार में बहुत ज्यादा लकड़ी हटाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सैंड करने के बाद दरवाजा बंद करके देखें और जरूरत के हिसाब से दोबारा हल्की सैंडिंग करें. खिड़की के फ्रेम या उसके चलने वाले हिस्से में भी नमी की वजह से लकड़ी फूल गई हो तो इसी तरह प्रभावित किनारे को हल्का घिसे है. खिड़की को खोलने के लिए जोर लगाने या किसी भारी चीज से धक्का देने से बचें, क्योंकि इससे फ्रेम या कांच को नुकसान पहुंच सकता है.

ठीक होने के बाद नमी से बचाने का करें इंतजाम

सिर्फ फूलने की समस्या दूर करना काफी नहीं है. बारिश के मौसम में दोबारा नमी अंदर जाने से रोकना भी जरूरी है. दरवाजे के किनारों, ऊपर और नीचे की लकड़ी को अच्छी तरह सूखने के बाद नमी रोकने वाले प्राइमर, पेंट या सीलेंट से सुरक्षित करे. खासकर दरवाजे का नीचे वाला हिस्सा पानी के संपर्क में ज्यादा आता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें. अगर दरवाजे के किनारों से पानी या हवा अंदर आती है तो वेदर स्ट्रिपिंग या सीलिंग टेप का इस्तेमाल करें . इससे गैप कम करने में मदद मिलती है और नमी के सीधे संपर्क को भी कम किया जा सकता है. अगर लकड़ी बहुत ज्यादा फूल गई है, सड़ने लगी है, फ्रेम टेढ़ा हो गया है या खिड़की-दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल रहा है, तो खुद ज्यादा लकड़ी काटने के बजाय किसी वेनडर से जांच कराना बेहतर है. छोटी समस्या में सुखाना, हल्की सैंडिंग और सही सीलिंग लंबे समय तक काम आती है.

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