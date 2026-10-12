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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सद्दाम हुसैन भी नहीं बच पाया था', CEC विवाद के बीच RJD से बड़ा बयान

'सद्दाम हुसैन भी नहीं बच पाया था', CEC विवाद के बीच RJD से बड़ा बयान

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जेन-जी और युवाओं से सड़क पर उतरने को कहा है. उन्होंने मीडिया से कहा कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 12 Oct 2026 01:46 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है. इस पूरे विवाद के बीच आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने सोमवार (12 अक्टूबर, 2026) को पटना में मीडिया से कहा कि सरकार की हालत सद्दाम हुसैन से भी बुरी होगी. सद्दाम ने भी लोगों को कुचला था. हत्या करवाई थी तो क्या सद्दाम बच गए? ये लोकतांत्रिक देश है.

भाई वीरेंद्र ने कहा, "देश की आजादी में हिंदू-मुस्लिम, सिख-इसाई सबने कुर्बानी दी है. आजाद तो हुआ, लेकिन अब एनडीए, बीजेपी और आरएसएस से  आजाद कराना है. जनता तय कर चुकी है कि ऐसी सरकार को हम कान पकड़कर बाहर करेंगे. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाएंगे नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा."

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'फांसी की सजा दीजिए चाहे बाद में...'

पत्रकारों के एक सवाल पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि पूरे देश में स्थिति गंभीर है. हर कोई सीईसी को हटाना चाहता है. जिसने लोगों को मताधिकार के प्रयोग से मना किया, नाम काटा, केवल उसे हटाना है. फांसी की सजा दीजिए चाहे बाद में जो दीजिए, लेकिन अभी तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन के मार्च पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'लोग NDA-BJP…'

दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर आरजेडी विधायक ने कहा, "जिस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है… आरएसएस और बीजेपी के लोग हमला कर दे रहे हैं… महिलाओं को पटककर मारा जा रहा है… इस तरह का अत्याचार किया जा रहा है… जेन-जी और नौजवानों से कहना चाहूंगा कि देश का भविष्य आपके कंधों पर है… सड़क पर उतरें और ऐसी सरकार को कान पकड़कर बाहर करें…"

एमएलसी चुनाव में किया जीत का दावा

दूसरी ओर बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए ने ताकत झोंक दी है तो हम लोगों ने भी ताकत झोंक दी है. हमारी जीत होगी. एक सवाल पर कहा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है. हम चुनाव जीत रहे हैं चाहे वो स्नातक का हो या शिक्षक का, लोग एनडीए से ऊब चुके हैं.

चिराग को बेटा, मांझी को बताया गार्जियन

भाई वीरेंद्र से पूछा गया कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच घमासान मचा हुआ है. इस पर कहा, "हम कुछ भी कहेंगे तो ये लोग दूसरे एक्ट में केस कर देंगे… दोनों को अपने लड़ने दीजिए. एक मेरा बेटा तुल्य है… दूसरे गार्जियन हैं, हम लड़वाना नहीं चाहते हैं. दोनों से मैं कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाना है तो दोनों लोग इस्तीफा दें. जेन-जी के साथ आइए."

यह भी पढ़ें- मांझी बोले- कॉकरोच-झींगुर से नहीं डरते, प्रशांत किशोर ने कहा- 'सरकार…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
Bhai Virendra Gyanesh Kumar BIHAR NEWS
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