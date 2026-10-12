वेस्टइंडीज ने 2000 सिक्स लगाकर बनाया टी20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड, भारत पीछे-पीछे

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने टी20 में नया इतिहास लिख दिया है. रविवार को भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में कैरेबियाई टीम ने कुल 13 छक्के लगाए. इसके बाद वेस्टइंडीज दुनिया की ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसने टी20 में 2000 सिक्स पूरे कर लिए हैं.

टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों में भारत दूसरे नंबर पर है और वह 2000 का आंकड़ा छूने से सिर्फ 3 छक्के दूर है. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम इस फेहरिस्त में भारत और वेस्टइंडीज से बहुत पीछे हैं.

वेस्टइंडीज के 2000 छक्के पूरे

इंदौर में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 209 रन ही बना सकी और 14 रन से हार गई. इसके बावजूद कैरेबियाई टीम ने छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. टीम इंडिया अब तक 1997 सिक्स लगा चुकी है. वहीं 1585 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर है.

टी20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीम

2000 सिक्स - वेस्टइंडीज

1997 सिक्स - भारत

1585 सिक्स - न्यूजीलैंड

1500 सिक्स - पाकिस्तान

1407 सिक्स - दक्षिण अफ्रीका

1406 सिक्स - इंग्लैंड

1400 सिक्स - ऑस्ट्रेलिया

टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज को 2000 छक्कों तक पहुंचाने में क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड का बहुत बड़ा योगदान रहा है. दोनों ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में खूब सारे छक्के लगाए हैं.

टी20 में भारत के पास भी अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, युवराज सिंह और सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े-बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. उन्हीं की बदौलत भारत 1997 सिक्स तक पहुंच चुका है. 3 हिट लगाते ही भारत भी 2000 सिक्स क्लब में वेस्टइंडीज को जॉइन कर लेगा.

तीसरे टी20 मैच का हाल

भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टी20 मैच की बात करें तो उसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ अंदाज में 69 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 37 रनों का योगदान दिया. जवाब में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप इस बार जल्दी आउट हो गए थे. कामिल पूरन और शिमरोन हेटमायर ने प्रयास तो किया, लेकिन अंत में वेस्टइंडीज जीत से 14 रन दूर रह गई.

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