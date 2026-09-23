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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsकब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?

कब बदल लेना चाहिए चीनी के कप, क्या है इनकी एक्सपायरी डेट?

चीनी के कप हमारे घर में इस्तेमाल होते तो हैं, लेकिन क्या आप चीनी के कप की एक्सपायरी डेट जानते हैं? जानिए चीनी के कप को कब बदलना बेहतर होता है और इससे जुड़ी अन्य जानकारी.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 23 Sep 2026 09:11 PM (IST)
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चीनी यानी सिरेमिक के कप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. चाय, कॉफी या दूध पीने के लिए ज्यादातर घरों में इनका इस्तेमाल होता है. कई लोग सालों तक एक ही कप इस्तेमाल करते रहते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीनी के कप की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है?

चीनी के कप अगर अच्छी क्वालिटी के सिरेमिक या पोर्सिलेन  से बने हैं, तो आमतौर पर इनकी कोई तय एक्सपायरी डेट नहीं होती. अगर कप सही हालत में है, उसमें दरार या टूट-फूट नहीं है और उसकी सतह खराब नहीं हुई है, तो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में जानिए कब को बदलना कब बेहतर होता है.

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कप की एक्सपायरी डेट नहीं होती

खाने-पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई सिरेमिक प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई तय तारीख नहीं होती, जिसके बाद वे अपने आप खराब हो जाएं. सिरेमिक एक मजबूत और टिकाऊ मटेरियल होता है. सही तरीके से इस्तेमाल और साफ-सफाई करने पर एक कप कई साल चल सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कप हमेशा सुरक्षित रहेगा. समय के साथ इस्तेमाल, गिरने, तेज गर्मी और बार-बार धोने से कप में छोटे नुकसान हो सकते हैं.

दरार दिखे तो कप बदल दें

अगर कप में क्रेक यानी दरार दिखाई दे रही है, तो उसे बदल देना चाहिए. छोटी सी दरार भी आगे चलकर बड़ी हो सकती है और कप टूट सकता है. गर्म चाय या कॉफी डालने पर अचानक टूटने का खतरा भी बढ़ सकता है. दरार सिर्फ बाहर से दिखाई दे, तब भी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. खासकर कप के अंदर की सतह या किनारे पर क्रेक हो तो इस्तेमाल बंद करना बेहतर है.

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किनारे से टूटा कप भी न करें इस्तेमाल

कई बार कप का सिर्फ किनारा थोड़ा सा टूट जाता है और लोग सोचते हैं कि बाकी कप तो बिल्कुल ठीक है. लेकिन ऐसे कप को इस्तेमाल करना सही नहीं है. टूटे हुए किनारे से मुंह पर चोट लग सकती है. इसके अलावा खराब हिस्सा समय के साथ और टूट सकता है. इसलिए अगर कप का पीने वाला किनारा टूट गया है, तो उसे बदल देना सबसे अच्छा विकल्प है.

रंग या डिजाइन घिसने पर क्या करें?

सिर्फ डिजाइन का हल्का पड़ जाना कप को खराब नहीं बनाता. लेकिन अगर कप की ऊपरी कोटिंग या ग्लेज निकल रही है, छिल रही है या सतह असामान्य रूप से खुरदरी हो गई है, तो उसे बदल देना बेहतर है. खासकर ऐसे कप जिनके अंदर या किनारे पर सजावटी रंग है, उन्हें निर्माता के इस्तेमाल संबंधी निर्देशों के अनुसार ही माइक्रोवेव या डिश वॉशर में रखना चाहिए.

कप की उम्र बढ़ाने के आसान तरीके

चीनी के कप को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए उसे अचानक बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ठंडे तापमान में न डालें. बेहद ठंडे कप में तुरंत बहुत गर्म तरल डालने से थर्मल शोक हो सकता है और कप टूट सकता है. कप को गिरने से भी बचाएं और सफाई के दौरान बहुत ज्यादा कठोर तरीके से न रगड़ें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 23 Sep 2026 09:11 PM (IST)
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