Easy Hacks To Clean Fan Without Dropping Dust: गर्मियों में पंखे का खूब इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसी दौरान उसके ब्लेड पर धूल भी तेजी से जमा होने लगती है. समस्या तब होती है जब पंखे को साफ करने की बारी आती है. खासकर कम लंबाई वाले लोगों के लिए छत के पंखे के ब्लेड तक पहुंचना आसान नहीं होता. कुर्सी या स्टूल पर चढ़कर सफाई करने में गिरने का डर रहता है और कपड़े से पोंछने पर धूल नीचे फर्श और फर्नीचर पर फैल जाती है.

लेकिन पंखे की सफाई के लिए हर बार ब्लेड खोलने या घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है. एक पुराने तकिए के कवर की मदद से आप पंखे के ब्लेड की धूल आसानी से साफ कर सकते हैं. इस तरीके की खासियत यह है कि धूल नीचे गिरने के बजाय कवर के अंदर ही जमा हो जाती है.

पंखे की सफाई जरूरी क्यों है?

छत का पंखा ऊपर लगा होने की वजह से अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है. इसी कारण कई बार उसके ब्लेड पर काफी समय तक जमी धूल दिखाई नहीं देती. जब पंखा चलता है, तो ब्लेड पर जमा धूल और छोटे-छोटे कण हवा के साथ कमरे में फैल सकते हैं. जिन लोगों को धूल से एलर्जी की समस्या होती है, उनके लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है. इसके अलावा ब्लेड पर गंदगी की मोटी परत जमा होने से पंखे की काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए मौसम के दौरान समय-समय पर पंखे की सफाई करना बेहतर रहता है.





पुराने तकिए के कवर से साफ करें पंखा

इस तरीके के लिए आपको सिर्फ एक पुराना तकिए का कवर चाहिए. सबसे पहले पंखे को बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि उसके ब्लेड पूरी तरह रुक चुके हों. इसके बाद पंखे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें. कमजोर कुर्सी या अस्थिर स्टूल पर चढ़कर सफाई करने से बचें. अब पुराने तकिए के कवर को पंखे के एक ब्लेड के ऊपर इस तरह चढ़ाएं कि ब्लेड पूरी तरह उसके अंदर आ जाए. इसके बाद कवर को ब्लेड के दोनों तरफ से हल्के हाथ से दबाते हुए धीरे-धीरे बाहर की ओर खींचें. ऐसा करने से ब्लेड पर जमा धूल कवर के अंदर ही फंस जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी. इसी तरह पंखे के बाकी सभी ब्लेड को भी एक-एक करके साफ करें. इस तरीके से फर्नीचर पर धूल जमने या पूरे कमरे की दोबारा सफाई करने की परेशानी काफी कम हो सकती है.





धूल को कमरे में फैलने से कैसे बचाएं?

सभी ब्लेड साफ करने के बाद तकिए के कवर को सावधानी से पंखे से निकालें. इसे सीधे कमरे में झाड़ने के बजाय बाहर ले जाएं और अंदर जमा धूल को कूड़ेदान में खाली करें. इस तरह सफाई के दौरान निकली धूल दोबारा कमरे में नहीं फैलेगी. अगर पंखे के ब्लेड पर सिर्फ धूल नहीं, बल्कि चिकनाई भी जमा है, खासकर रसोई के पास लगे पंखे में, तो केवल सूखे कवर से सफाई करना पर्याप्त नहीं हो सकता.

चिकनाई वाली गंदगी के लिए अपनाएं यह तरीका

धूल हटाने के बाद ब्लेड को हल्के गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं. कपड़े पर थोड़ा सा सामान्य सफाई वाला घोल लगाया जा सकता है. लेकिन सफाई का घोल सीधे पंखे पर स्प्रे नहीं करना चाहिए. तरल पदार्थ पंखे के बिजली वाले हिस्सों तक पहुंच सकता है और नुकसान का कारण बन सकता है. ब्लेड को साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सूखने दें. गीली सतह पर धूल जल्दी चिपक सकती है. सफाई करते समय बहुत ज्यादा दबाव भी न डालें, क्योंकि ब्लेड मुड़ने या उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा हो सकता है.

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पंखा साफ करते समय इन गलतियों से बचें

सफाई शुरू करने से पहले पंखे का स्विच बंद करना सबसे जरूरी है. सिर्फ स्विच बंद करना ही नहीं, बल्कि ब्लेड के पूरी तरह रुकने का इंतजार करें. पंखे पर ज्यादा पानी या सफाई का घोल न डालें और ब्लेड को जोर से रगड़ने या दबाने से बचें. पंखे की सफाई कितनी बार करनी है, यह घर की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर घर में ज्यादा धूल आती है, खिड़कियां अक्सर खुली रहती हैं, पालतू जानवर हैं या आसपास निर्माण का काम चल रहा है, तो पंखे को ज्यादा बार साफ करने की जरूरत पड़ सकती है. सामान्य तौर पर धूल दिखाई देने लगे तो सफाई कर लेना बेहतर है.

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