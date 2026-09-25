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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम

How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम

Easy Cleaning Tricks: छत का पंखा ऊपर लगा होने की वजह से अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है. इसी कारण कई बार उसके ब्लेड पर काफी समय तक जमी धूल दिखाई नहीं देती.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Sep 2026 10:17 AM (IST)
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Easy Hacks To Clean Fan Without Dropping Dust: गर्मियों में पंखे का खूब इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसी दौरान उसके ब्लेड पर धूल भी तेजी से जमा होने लगती है. समस्या तब होती है जब पंखे को साफ करने की बारी आती है. खासकर कम लंबाई वाले लोगों के लिए छत के पंखे के ब्लेड तक पहुंचना आसान नहीं होता. कुर्सी या स्टूल पर चढ़कर सफाई करने में गिरने का डर रहता है और कपड़े से पोंछने पर धूल नीचे फर्श और फर्नीचर पर फैल जाती है.

लेकिन पंखे की सफाई के लिए हर बार ब्लेड खोलने या घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है. एक पुराने तकिए के कवर की मदद से आप पंखे के ब्लेड की धूल आसानी से साफ कर सकते हैं. इस तरीके की खासियत यह है कि धूल नीचे गिरने के बजाय कवर के अंदर ही जमा हो जाती है.

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पंखे की सफाई जरूरी क्यों है?

छत का पंखा ऊपर लगा होने की वजह से अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है. इसी कारण कई बार उसके ब्लेड पर काफी समय तक जमी धूल दिखाई नहीं देती. जब पंखा चलता है, तो ब्लेड पर जमा धूल और छोटे-छोटे कण हवा के साथ कमरे में फैल सकते हैं. जिन लोगों को धूल से एलर्जी की समस्या होती है, उनके लिए यह परेशानी बढ़ा सकता है. इसके अलावा ब्लेड पर गंदगी की मोटी परत जमा होने से पंखे की काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है. इसलिए मौसम के दौरान समय-समय पर पंखे की सफाई करना बेहतर रहता है.


How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम

पुराने तकिए के कवर से साफ करें पंखा

इस तरीके के लिए आपको सिर्फ एक पुराना तकिए का कवर चाहिए. सबसे पहले पंखे को बंद कर दें और यह सुनिश्चित करें कि उसके ब्लेड पूरी तरह रुक चुके हों. इसके बाद पंखे तक सुरक्षित तरीके से पहुंचने के लिए मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें. कमजोर कुर्सी या अस्थिर स्टूल पर चढ़कर सफाई करने से बचें. अब पुराने तकिए के कवर को पंखे के एक ब्लेड के ऊपर इस तरह चढ़ाएं कि ब्लेड पूरी तरह उसके अंदर आ जाए. इसके बाद कवर को ब्लेड के दोनों तरफ से हल्के हाथ से दबाते हुए धीरे-धीरे बाहर की ओर खींचें. ऐसा करने से ब्लेड पर जमा धूल कवर के अंदर ही फंस जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी. इसी तरह पंखे के बाकी सभी ब्लेड को भी एक-एक करके साफ करें. इस तरीके से फर्नीचर पर धूल जमने या पूरे कमरे की दोबारा सफाई करने की परेशानी काफी कम हो सकती है.


How To Clean Ceiling Fan: लंबाई कम है तो कैसे साफ करें छत का पंखा? 2 मिनट में बनेगा काम

धूल को कमरे में फैलने से कैसे बचाएं?

सभी ब्लेड साफ करने के बाद तकिए के कवर को सावधानी से पंखे से निकालें. इसे सीधे कमरे में झाड़ने के बजाय बाहर ले जाएं और अंदर जमा धूल को कूड़ेदान में खाली करें. इस तरह सफाई के दौरान निकली धूल दोबारा कमरे में नहीं फैलेगी. अगर पंखे के ब्लेड पर सिर्फ धूल नहीं, बल्कि चिकनाई भी जमा है, खासकर रसोई के पास लगे पंखे में, तो केवल सूखे कवर से सफाई करना पर्याप्त नहीं हो सकता.

चिकनाई वाली गंदगी के लिए अपनाएं यह तरीका

धूल हटाने के बाद ब्लेड को हल्के गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं. कपड़े पर थोड़ा सा सामान्य सफाई वाला घोल लगाया जा सकता है. लेकिन सफाई का घोल सीधे पंखे पर स्प्रे नहीं करना चाहिए. तरल पदार्थ पंखे के बिजली वाले हिस्सों तक पहुंच सकता है और नुकसान का कारण बन सकता है. ब्लेड को साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सूखने दें. गीली सतह पर धूल जल्दी चिपक सकती है. सफाई करते समय बहुत ज्यादा दबाव भी न डालें, क्योंकि ब्लेड मुड़ने या उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा हो सकता है.

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पंखा साफ करते समय इन गलतियों से बचें

सफाई शुरू करने से पहले पंखे का स्विच बंद करना सबसे जरूरी है. सिर्फ स्विच बंद करना ही नहीं, बल्कि ब्लेड के पूरी तरह रुकने का इंतजार करें. पंखे पर ज्यादा पानी या सफाई का घोल न डालें और ब्लेड को जोर से रगड़ने या दबाने से बचें. पंखे की सफाई कितनी बार करनी है, यह घर की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर घर में ज्यादा धूल आती है, खिड़कियां अक्सर खुली रहती हैं, पालतू जानवर हैं या आसपास निर्माण का काम चल रहा है, तो पंखे को ज्यादा बार साफ करने की जरूरत पड़ सकती है. सामान्य तौर पर धूल दिखाई देने लगे तो सफाई कर लेना बेहतर है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
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