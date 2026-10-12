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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल

दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का निधन, निभा चुकी हैं नाना पाटेकर की मां का रोल

मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर का 73 साल की उम्र में निधन हो गया. एक्ट्रेस का निधन पुणे में हुआ. एक्ट्रेस कई सालों से बीमार थीं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Oct 2026 01:59 PM (IST)
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दिग्गज मराठी एक्ट्रेस मधु कांबीकर 73 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं. मधु का पुणे में निधन हुआ. उनके निधन से मराठी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. एक्ट्रेस कई सालों से बीमारी से जूझ रही थीं.

मधु का 28 जुलाई 1953 को जन्म हुआ था. उनका जन्म मालेगांव खुर्द के बीड में हुआ. उन्होंने स्टेज शोज से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग थी. उन्होंने फिल्मों, फोक ड्रामा, कमर्शियल थिएटर और टीवी शोज में काम किया. मधु की एक्टिंग को काफी पसंद किया जाता था. उन्होंने फिल्म 'शापित' से पहचान मिली. इस फिल्म राजदत्त ने बनाया था.

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नाना पाटेकर की मां का निभाया रोल

इसके अलावा उन्हें 'लावणी' के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया. मराठी फिल्मों में वो मां और सास के रोल्स में दिखीं. उन्होंने दिवंगत एक्टर नाना पाटेकर की मां का भी रोल निभाया. उन्होंने फिल्म 'हम दोनों' और 'यशवंत' में नाना पाटेकर की मां का रोल प्ले किया.

बता दें कि नाना पाटेकर का 8 नवंबर को गोवा में हुआ. पुणे में उनका अंतिम संस्कार हुआ.

मधु के साथ क्या हुआ था?

मालूम हो कि 27 नवंबर 2016 को मधु का एक प्रोग्राम था. उन्होंने लावणी परफॉर्म की थी. 12 साल बाद मधु स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही थीं. लेकिन डांस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई. लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी. वो डांस करती रहीं. डांस परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद वो मेकअप रूम में गईं. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई. मेकअप रूम में उन्होंने स्ट्रोक आया. इसके बाद उनके सीधे हाथ ने काम करने बंद कर दिया. उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया.

बीमारी की वजह से मधू को एक्टिंग से दूर होना पड़ा. मधु को मराठी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जी चित्र गौरव अवॉर्ड सेरेनमी में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला. वो अवॉर्ड लेने के लिए इवेंट में नहीं जा पाई थीं. उनकी बेटी शीतल जाधव ने मां की तरफ से सम्मान स्वीकार किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 12 Oct 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Madhu Kambikar
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