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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHanger Storage Ideas: आपस में उलझे रहते हैं अलमारी के हैंगर, इन्हें ऐसे करें अरेंज

Hanger Storage Ideas: आपस में उलझे रहते हैं अलमारी के हैंगर, इन्हें ऐसे करें अरेंज

Wardrobe Cleaning Tips: हैंगर हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ दो-तीन और हैंगर खिंच आते हैं. कई बार कपड़े निकालते समय हैंगर आपस में फंस जाते हैं और अलमारी की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Oct 2026 02:17 PM (IST)
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Wardrobe Space Saving Slim Hangers Guide: अलमारी खोलते ही अगर सबसे पहले कपड़ों के बजाय आपस में उलझे हुए हैंगर नजर आते हैं, तो कपड़े निकालना भी किसी छोटे काम से कम नहीं लगता. एक हैंगर हटाने की कोशिश करते हैं तो उसके साथ दो-तीन और हैंगर खिंच आते हैं. कई बार कपड़े निकालते समय हैंगर आपस में फंस जाते हैं और अलमारी की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है. अगर आपके वार्डरोब में भी ऐसा ही होता है, तो हर बार अलमारी को पूरी तरह खाली करके व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान बदलावों से हैंगर को ज्यादा सलीके से रखा जा सकता है और अलमारी में जगह भी बनाई जा सकती है.

सबसे पहले हैंगर एक जैसे करें

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अलमारी में अलग-अलग तरह के हैंगर इस्तेमाल करने से चीजें ज्यादा बिखरी हुई नजर आती हैं. किसी में मोटा लकड़ी का हैंगर, किसी में प्लास्टिक और किसी में तार का हैंगर हो तो उनके आकार और चौड़ाई में फर्क रहता है. इससे कपड़े टांगते समय हैंगर आपस में फंसने लगते हैं. इसलिए कोशिश करें कि एक हिस्से में एक ही तरह के हैंगर इस्तेमाल किए जाएं. खासकर पतले और नॉन-स्लिप हैंगर अलमारी में कम जगह लेते हैं. मोटे हैंगर की तुलना में इनके बीच ज्यादा कपड़े टांगे जा सकते हैं और हैंगर निकालना भी आसान रहता है.


Hanger Storage Ideas: आपस में उलझे रहते हैं अलमारी के हैंगर, इन्हें ऐसे करें अरेंज

मोटे हैंगर की जगह स्लिम हैंगर अपनाएं

कई बार समस्या हैंगरों की संख्या से ज्यादा उनके आकार की होती है. लकड़ी के मोटे हैंगर देखने में अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन अलमारी की रॉड पर काफी जगह घेर लेते हैं. अगर कपड़े ज्यादा हैं और अलमारी की जगह सीमित है, तो स्लिम हैंगर काफी उपयोगी हो सकते हैं. इनकी मोटाई कम होने के कारण एक ही रॉड पर ज्यादा कपड़े व्यवस्थित किए जा सकते हैं. नॉन-स्लिप सतह होने पर कपड़े बार-बार फिसलकर नीचे भी नहीं आते. इससे अलमारी में कपड़ों के बीच थोड़ी जगह बनी रहती है और हैंगर आपस में कम उलझते हैं.

पूरी अलमारी एक साथ व्यवस्थित न करें

अगर आपकी अलमारी में बहुत ज्यादा कपड़े और हैंगर हैं, तो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश करने से काम और मुश्किल लग सकता है. बेहतर तरीका है कि अलमारी को छोटे हिस्सों में व्यवस्थित करें. पहले शर्ट और टॉप वाला हिस्सा ठीक करें. उसके बाद पैंट या दूसरे कपड़ों वाले हिस्से पर जाएं. इससे आपको यह भी पता रहेगा कि कितने हैंगर की जरूरत है. नए हैंगर खरीदने से पहले पुराने हैंगरों की गिनती कर लें, ताकि जरूरत से ज्यादा या बहुत कम हैंगर न आ जाएं.


Hanger Storage Ideas: आपस में उलझे रहते हैं अलमारी के हैंगर, इन्हें ऐसे करें अरेंज

हैंगर को एक ही दिशा में रखें

हैंगर उलझने की एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी हुक अलग-अलग दिशाओं में घूमी हुई हों. अलमारी में सभी हैंगर के हुक एक ही दिशा में रखने की आदत डालें. इससे कपड़े निकालते और वापस रखते समय व्यवस्था बनी रहती है. एक आसान तरीका यह भी है कि कपड़े पहनने के बाद हैंगर को वापस रखते समय उसकी दिशा बदल दें. कुछ समय बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन से कपड़े बार-बार पहने जा रहे हैं और कौन से लंबे समय से अलमारी में वैसे ही टंगे हुए हैं. यह तरीका अलमारी को व्यवस्थित रखने के साथ कपड़ों की छंटाई में भी मदद कर सकता है.

भारी कपड़ों के लिए रखें थोड़ी सावधानी

स्लिम हैंगर जगह बचाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन बहुत भारी कोट या मोटे कपड़ों के लिए उनका इस्तेमाल सोच-समझकर करें. ज्यादा वजन पड़ने पर पतले हैंगर टूट सकते हैं. अगर अलमारी में भारी कपड़ों के लिए जगह कम है, तो जरूरत के हिसाब से एक ही कपड़े के लिए दो स्लिम हैंगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. वहीं, जिन नाजुक कपड़ों को लंबे समय तक टांगने से उनका आकार बिगड़ सकता है, उन्हें हैंगर की रॉड पर सही तरीके से मोड़कर रखना बेहतर हो सकता है.

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पुराने हैंगरों को ऐसे करें मैनेज

अलमारी व्यवस्थित करने के बाद अक्सर कई पुराने हैंगर बच जाते हैं. उन्हें बिना सोचे दोबारा अलमारी में ठूंसने से समस्या फिर शुरू हो सकती है. जो हैंगर अच्छी स्थिति में हैं, उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है. कुछ ड्राई क्लीनिंग सेवाएं भी पुराने हैंगर वापस ले लेती हैं. वहीं, टूटे या खराब हैंगर को सिर्फ इस सोच के साथ संभालकर न रखें कि कभी काम आ जाएंगे. इससे अलमारी में बेवजह सामान बढ़ता रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
Wardrobe Organization Hanger Organization Closet Organization Tips
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