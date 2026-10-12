'अखिलेश के मार्ग दर्शन...', सपा सांसद धनराज नथवानी यूपी के लिए करेंगे खास काम

राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी को राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन का प्रमाण पत्र मिल गया है. धनराज नथवानी समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं. आज धनराज नथवानी ने अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है. राज्यसभा का निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने पर धनराज नथवानी ने प्रतिक्रिया दी है.

राज्यसभा का निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने पर नवनिर्वाचित राज्यसभा धनराज नथवानी ने एक्स पर लिखा, "श्रीजी बावा, भगवान द्वारकाधीश और माताजी की असीम कृपा से, आज मैंने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपने निर्वाचन का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मार्गदर्शन में, राज्यसभा में मेरा पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश के लिए उनकी प्रगतिशील सोच को आगे बढ़ाने में मदद करने पर होगा."

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धनराज नथवानी ने अखिलेश यादव के साथ साझा की तस्वीर

समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी राज्यसभा का निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने पर अपने एक्स हैंडल पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ तस्वीर शेयर की है. इन तस्वीरों में अखिलेश यादव राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद धनराज नथवानी को गुलदस्ता देकर बधाई दी.

राज्यसभा सांसद धनराज नथवानी ने प्राप्त किया निर्वाचन प्रमाण पत्र

राज्यसभा में बढ़े सपा के सांसद

आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं. सभी 10 सांसद निर्विरोध चुने गए हैं. इनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती है. गौरतलब है कि सभी 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने थे लेकिन 10 सीटों पर 10 ही प्रत्याशी होने की वजह से चुनाव नहीं कराए गए. रामगोपाल यादव औऱ धनराज नथवानी के निर्वाचन के बाद सपा सांसदों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है.

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