क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग? एक बार के खर्च में अमर हो जाता है फर्श

घर बनाते समय फर्श की मजबूती और उसकी फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है. आमतौर पर लोग फर्श पर टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट लगाने को ही अंतिम प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. असल में इसके नचे की मजबूत और समतल सतह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. इसी काम में फ्लोर स्क्रिडिंग की भूमिका सामने आती है.

दरअसल, फ्लोर स्क्रिडिंग एक ऐसी निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें सीमेंट, रेत और पानी के मिश्रण की एक नियंत्रित परत फर्श के बेस पर बिछाई जाती है. इसकी मदद से फर्श को समतल और मजबूत आधार दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर टाइल्स, मार्बल, लकड़ी या अन्य फ्लोरिंग सामग्री आसानी से लगाई जा सके.

क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग?

सरल भाषा में समझें तो फ्लोर स्क्रिडिंग फर्श की बेस लेयर को समतल और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है. इसमें तैयार सतह पर स्क्रिड की परत डाली जाती है और उसे निर्धारित लेवल के अनुसार बराबर किया जाता है. यह परत सामान्य कंक्रीट से अलग होती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य फ्लोर फिनिश के लिए एक बेहतर और समतल बेस तयार करना होता है.

कैसे की जाती है फ्लोर स्क्रिडिंग?

सबसे पहले जिस सतह पर स्क्रिडिंग करनी है, उसे साफ किया जाता है. धूल, गंदगी और कमजोर हिस्सों को हटाने के बाद जरूरी लेवल तय किया जाता है. इसके बाद सीमेंट और रेत के मिश्रण को उचित अनुपात में तैयार किया जाता है. मिश्रण को फर्श पर फैलाकर सही मोटाई में बिछाया जाता है. इसके बाद इसे स्क्रीड रेल, स्ट्रेट एज या अन्य उपयुक्त उपकरणों की मदद से समतल किया जाता है. अंत में सतह को उचित तरीके से फिनिश किया जाता है और उसे पर्याप्त समय तक सूखने के लिए छोड़ जाता है.

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फ्लोर स्क्रिडिंग के फायदे

फ्लोर स्क्रिडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फर्श के लिए एक समान और समतल बेस तैयार करती है. अगर बेस असमतल हो तो टाइल्स या अन्य फ्लोरिंग सामग्री लगाने के बाद उनमें ऊंच-नीच, क्रैक या ढीलेपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. सही तरीके से की गई स्क्रिडिंग फ्लोर फिनिश को बेहतर सपोर्ट देती है. यह सतह की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने में भी मदद करती है. इसी वजह से बड़े घरों, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य भवनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

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