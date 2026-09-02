Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsक्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग? एक बार के खर्च में अमर हो जाता है फर्श

क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग? एक बार के खर्च में अमर हो जाता है फर्श

फर्श को मजबूत, समतल और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए फ्लोर स्क्रिडिंग का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में जानिए फ्लोर स्क्रिडिंग प्रक्रिया, फायदे और जरूरी सावधानियां.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 02 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

घर बनाते समय फर्श की मजबूती और उसकी फिनिशिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है. आमतौर पर लोग फर्श पर टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट लगाने को ही अंतिम प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. असल में इसके नचे की मजबूत और समतल सतह भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है. इसी काम में फ्लोर स्क्रिडिंग की भूमिका सामने आती है.

दरअसल, फ्लोर स्क्रिडिंग एक ऐसी निर्माण प्रक्रिया है, जिसमें सीमेंट, रेत और पानी के मिश्रण की एक नियंत्रित परत फर्श के बेस पर बिछाई जाती है. इसकी मदद से फर्श को समतल और मजबूत आधार दिया जाता है, ताकि उसके ऊपर टाइल्स, मार्बल, लकड़ी या अन्य फ्लोरिंग सामग्री आसानी से लगाई जा सके.

क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग?

सरल भाषा में समझें तो फ्लोर स्क्रिडिंग फर्श की बेस लेयर को समतल और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है. इसमें तैयार सतह पर स्क्रिड की परत डाली जाती है और उसे निर्धारित लेवल के अनुसार बराबर किया जाता है. यह परत सामान्य कंक्रीट से अलग होती है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य फ्लोर फिनिश के लिए एक बेहतर और समतल बेस तयार करना होता है.

कैसे की जाती है फ्लोर स्क्रिडिंग?

सबसे पहले जिस सतह पर स्क्रिडिंग करनी है, उसे साफ किया जाता है. धूल, गंदगी और कमजोर हिस्सों को हटाने के बाद जरूरी लेवल तय किया जाता है. इसके बाद सीमेंट और रेत के मिश्रण को उचित अनुपात में तैयार किया जाता है. मिश्रण को फर्श पर फैलाकर सही मोटाई में बिछाया जाता है. इसके बाद इसे स्क्रीड रेल, स्ट्रेट एज या अन्य उपयुक्त उपकरणों की मदद से समतल किया जाता है. अंत में सतह को उचित तरीके से फिनिश किया जाता है और उसे पर्याप्त समय तक सूखने के लिए छोड़ जाता है.

इसे भी पढ़ें: Gas Stove Burners: गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

फ्लोर स्क्रिडिंग के फायदे

फ्लोर स्क्रिडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह फर्श के लिए एक समान और समतल बेस तैयार करती है. अगर बेस असमतल हो तो टाइल्स या अन्य फ्लोरिंग सामग्री लगाने के बाद उनमें ऊंच-नीच, क्रैक या ढीलेपन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. सही तरीके से की गई स्क्रिडिंग फ्लोर फिनिश को बेहतर सपोर्ट देती है. यह सतह की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने में भी मदद करती है. इसी वजह से बड़े घरों, ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य भवनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

इसे भी पढ़ें: Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Floor Screeding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग? एक बार के खर्च में अमर हो जाता है फर्श
क्या होती है फ्लोर स्क्रिडिंग? एक बार के खर्च में अमर हो जाता है फर्श
Home Tips
घर छोटा हो या बड़ा, फर्नीचर चुनते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
घर छोटा हो या बड़ा, फर्नीचर चुनते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
Home Tips
प्लास्टिक से बैटरी तक, घर का कचरा ऐसे करें अलग
प्लास्टिक से बैटरी तक, घर का कचरा ऐसे करें अलग
Home Tips
Rice Cooking Tips: चावल बनते हैं चिपचिपे? 1 आसान हैक से बनेंगे खिले-खिले
चावल बनते हैं चिपचिपे? 1 आसान हैक से बनेंगे खिले-खिले
Advertisement

वीडियोज

अंकित बालियान हत्याकांड में बड़ा खुलासा !
घर का सपना होगा साकार! लखनऊ में 3600 प्लॉट की लॉटरी
SCO Summit में Shehbaz Sharif की 'नौटंकी'..'नॉनस्टॉप'
पिघलते ग्लेशियर से नेपाल में फिर जलप्रलय का खतरा?
GDP के आंकड़ों के पीछे सच क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना! बोलीं- सत्ता के लिए नहीं, 'लोगों के लिए जाऊंगी वापस'
राजस्थान
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
जौहर पर स्वरा भास्कर की टिप्पणी से भड़की करणी सेना, कहा- 'हिम्मत है तो...'
विश्व
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
ईरान के शादी वाले घर में जाकर गिरा अमेरिकी ड्रोन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
क्रिकेट
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
टीम इंडिया में अचानक हुए 8 बदलाव, BCCI ने बदल दी आधी से ज्यादा टीम
बॉलीवुड
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', जौहर विवाद के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
'रानी पद्मावती को कायर नहीं कहा', ट्रोलिंग के बाद स्वरा भास्कर ने दी सफाई
विश्व
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
'होर्मुज पर हमारा कब्जा', ईरान पर अमेरिकी हमलों के बीच ट्रंप का दावा
बिहार
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
पटना शराब कांड: ये तो LOVE वाला मामला! 4 मौतों के राज से पर्दा उठा
एग्रीकल्चर
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
घर के किचन गार्डन में भी उगाई जा सकती है मटर, ये रहा तरीका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget