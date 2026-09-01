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Gas Stove Burners: गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

Gas Burner: गैस बर्नर पर गंदगी जमा होने से सिर्फ चूल्हा खराब दिखता नहीं है, बल्कि इसकी वजह से गैस की लौ भी प्रभावित हो सकती है. बर्नर के छोटे छेद बंद होने पर गैस सही तरीके से बाहर नहीं निकलती.

Written By : सोनम |  Updated at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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Easy Ways To Clean Burnt Gas Burner Rings: रसोई में गैस चूल्हे का इस्तेमाल रोजाना होता है, इसलिए उस पर तेल के छींटे, खाने के दाग और जली हुई गंदगी जमा होना आम बात है. चूल्हे की ऊपरी सतह तो अक्सर साफ कर दी जाती है, लेकिन बर्नर और उसकी रिंग पर ध्यान कम जाता है. लगातार इस्तेमाल के कारण इन पर चिकनाई और कार्बन की परत जमने लगती है, जिससे बर्नर धीरे-धीरे काला दिखाई देने लगता है.

अगर आपके गैस चूल्हे के बर्नर भी काले हो गए हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए घंटों रगड़ने या महंगे क्लीनर की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ सामान्य चीजों की मदद से बर्नर और रिंग की जमी गंदगी को आसानी से साफ किया जा सकता है. बस सफाई के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां रखना जरूरी है.

गैस बर्नर की सफाई क्यों जरूरी है?

गैस बर्नर पर गंदगी जमा होने से सिर्फ चूल्हा खराब दिखता नहीं है, बल्कि इसकी वजह से गैस की लौ भी प्रभावित हो सकती है. बर्नर के छोटे छेद बंद होने पर गैस सही तरीके से बाहर नहीं निकलती और लौ कमजोर या असमान हो सकती है. कई बार इससे गैस जलने में परेशानी या इग्निशन की समस्या भी आने लगती है. इसलिए चूल्हे की सफाई करते समय बर्नर और रिंग को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. नियमित सफाई से जमी हुई गंदगी को ज्यादा मेहनत किए बिना हटाना आसान रहता है.

काले बर्नर को साफ करने का आसान तरीका

बर्नर और रिंग निकाल लें

चूल्हा ठंडा होने के बाद बर्नर कैप, रिंग और पैन सपोर्ट को सावधानी से निकाल लें. इन्हें अलग करने से हर हिस्से पर जमी चिकनाई और जली हुई गंदगी को साफ करना आसान हो जाता है.


Gas Stove Burners: गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

गर्म पानी में भिगो दें

एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा-सा माइल्ड डिशवॉश लिक्विड डालें. अब बर्नर और रिंग को करीब 20 से 30 मिनट के लिए इसमें भिगोकर रख दें. इससे पुरानी चिकनाई और जले हुए खाने की परत नरम होने लगेगी. अगर रिंग बहुत ज्यादा काली हो गई है, तो पानी में थोड़ा सिरका भी मिलाया जा सकता है. भिगोने के बाद गंदगी को हटाने में कम मेहनत लगेगी.

 बेकिंग सोडा से जिद्दी दाग हटाएं

अगर कुछ दाग आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे काले या जले हुए हिस्से पर लगाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम ब्रश या स्पंज से धीरे-धीरे रगड़ें. बर्नर के छोटे छेद साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन किसी नुकीली धातु की चीज से छेद कुरेदने से बचें, क्योंकि इससे बर्नर को नुकसान पहुंच सकता है.


Gas Stove Burners: गैस चूल्हे के बर्नर काले हो गए हैं, बिना मेहनत ऐसे करें साफ

 अच्छी तरह धोकर पूरी तरह सुखाएं

सफाई के बाद बर्नर और रिंग को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इन्हें दोबारा चूल्हे पर लगाने से पहले पूरी तरह सुखाना बेहद जरूरी है. गीले हिस्से लगाने से गैस जलने या इग्निशन में परेशानी हो सकती है.

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चूल्हे की सतह भी ऐसे रखें साफ

बर्नर साफ करने के साथ चूल्हे की सतह पर जमी चिकनाई को भी साफ कर दें. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़े और हल्के क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर खाना गिर गया है, तो उसे सूखने से पहले साफ करना ज्यादा आसान होता है. अगर आपके पास ग्लास टॉप वाला गैस चूल्हा है, तो उस पर खुरदरे स्क्रबर या स्टील वूल का इस्तेमाल न करें. इससे सतह पर खरोंच आ सकती है.

सफाई के दौरान इन गलतियों से बचें

गैस बर्नर साफ करते समय कुछ छोटी गलतियां उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं. बर्नर को गर्म अवस्था में साफ न करें. बहुत ज्यादा पानी सीधे इग्निशन वाले हिस्से पर न डालें. बर्नर के छेद खोलने के लिए पिन, चाकू या दूसरी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें. सफाई के लिए बहुत तेज केमिकल या ब्लीच वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से भी बचना बेहतर है. हल्के साबुन, गर्म पानी और जरूरत के अनुसार बेकिंग सोडा जैसे आसान विकल्प पर्याप्त हो सकते हैं.

कितनी बार करें बर्नर की सफाई?

अगर घर में रोजाना गैस चूल्हे पर खाना बनता है, तो रोज खाना बनाने के बाद उसकी सतह और आसपास की गंदगी पोंछना अच्छा रहता है. बर्नर कैप और रिंग की सफाई सप्ताह में एक बार की जा सकती है. महीने में एक बार बर्नर की थोड़ी गहरी सफाई करने से गंदगी ज्यादा जमने नहीं पाएगी. अगर बर्नर साफ करने के बाद भी लौ पीली दिखाई दे, असमान जलती हो या गैस की गंध आए, तो इसे सिर्फ सफाई की समस्या मानकर नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में गैस सप्लाई बंद करके अधिकृत गैस सेवा या योग्य तकनीशियन से जांच करवाना सुरक्षित रहेगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
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