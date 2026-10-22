How To Prevent Milk From Boiling Over: दूध उबालना रोज की रसोई का हिस्सा है, लेकिन इसमें जरा सी लापरवाही पूरे किचन का काम बढ़ा देती है. गैस पर दूध रखा और कुछ मिनट के लिए ध्यान दूसरी तरफ गया नहीं कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है. इसके बाद गैस साफ करने से लेकर प्लेटफॉर्म और आसपास की जगह पोंछने तक का झंझट शुरू हो जाता है. खास बात यह है कि दूध के उबलकर गिरने की समस्या से बचने के लिए हर बार गैस के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें

दूध उबालते समय सबसे पहले बर्तन के आकार का ध्यान रखें. अक्सर हम जरूरत के हिसाब से छोटा बर्तन उठा लेते हैं, खासकर जब दूध की मात्रा कम हो. लेकिन दूध गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठता है और अगर बर्तन में पर्याप्त जगह नहीं है, तो वह आसानी से बाहर निकल जाता है. इसलिए दूध की मात्रा से थोड़ा बड़ा और गहरा बर्तन चुनें. इससे दूध के ऊपर उठने के लिए पर्याप्त जगह रहेगी और उसके बर्तन से बाहर गिरने की संभावना कम होगी. एक और बात का ध्यान रखें कि बर्तन को दूध से पूरा न भरें. ऊपर थोड़ी खाली जगह छोड़ना बेहतर रहता है. खासकर अगर आपको कुछ देर के लिए गैस से ध्यान हटाना है, तो छोटे और भरे हुए बर्तन की जगह बड़ा बर्तन इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा.

बर्तन के किनारे पर लगाएं थोड़ा तेल

दूध को उबलकर बाहर आने से रोकने के लिए बर्तन के किनारे पर हल्का सा तेल लगाने की ट्रिक भी आजमाई जा सकती है. इसके लिए दूध डालने से पहले बर्तन के अंदरूनी ऊपरी किनारे पर बहुत थोड़ी मात्रा में तेल लगाएं. ध्यान रखें कि तेल की मोटी परत लगाने की जरूरत नहीं है. बस उंगली या साफ कपड़े की मदद से किनारे पर हल्का सा तेल लगा दें. ऐसा माना जाता है कि इससे दूध के झाग को किनारे तक पहुंचकर तुरंत बाहर निकलने से कुछ हद तक रोकने में मदद मिल सकती है.





हालांकि, यह कोई पक्का तरीका नहीं है कि दूध कभी उबलेगा ही नहीं. इसलिए दूध को गैस पर चढ़ाकर पूरी तरह बेफिक्र होकर न छोड़ें. जैसे ही दूध ऊपर उठने लगे, गैस की आंच कम कर दें.

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लकड़ी का चम्मच बर्तन के ऊपर रखें

यह सबसे आसान किचन ट्रिक्स में से एक है. अगर घर में लकड़ी का सपाट चम्मच या स्पैटुला है, तो उसे दूध वाले बर्तन के ऊपर क्षैतिज तरीके से रख सकते हैं. जब दूध उबलकर ऊपर की तरफ उठता है और झाग बर्तन के किनारे की ओर बढ़ता है, तो ऊपर रखा लकड़ी का चम्मच झाग को टूटने में मदद कर सकता है. इससे दूध के तुरंत बाहर निकलने की संभावना कुछ कम हो सकती है. लेकिन इस ट्रिक को भी दूध की निगरानी का विकल्प न समझें. अगर दूध बहुत ज्यादा उबल रहा है या बर्तन छोटा है, तो चम्मच के बावजूद दूध बाहर आ सकता है. इसलिए दूध ऊपर उठते ही गैस की आंच कम करना सबसे जरूरी है.







दूध उबालते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

दूध को तेज आंच पर लगातार उबालना जरूरी नहीं है. तेज आंच पर दूध जल्दी गर्म होकर ऊपर उठ सकता है. इसलिए दूध को गर्म करते समय शुरुआत में मध्यम आंच रखें और जैसे ही वह गर्म होने लगे, उस पर नजर रखें. बीच-बीच में दूध को हल्के हाथ से चलाने से भी बर्तन के नीचे गर्मी का असर बराबर फैलाने में मदद मिल सकती है. इससे दूध के ऊपर अचानक बनने वाले झाग को संभालना आसान हो सकता है. अगर आप अक्सर दूध उबालते समय दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि दूध को गैस पर रखने के बाद बहुत दूर न जाएं. मोबाइल पर टाइमर लगाना भी एक आसान तरीका है, ताकि दूध की याद बनी रहे.

दूध उबलकर गिरने से सिर्फ दूध ही बर्बाद नहीं होता, बल्कि गैस स्टोव और किचन प्लेटफॉर्म की सफाई का अतिरिक्त काम भी बढ़ जाता है. इसलिए अगली बार दूध उबालते समय बड़ा बर्तन इस्तेमाल करें, किनारे पर हल्का तेल लगाने की ट्रिक आजमाएं और ऊपर लकड़ी का चम्मच रखें. साथ ही आंच पर नजर बनाए रखें. इन छोटी-छोटी सावधानियों से रोज होने वाली इस परेशानी को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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