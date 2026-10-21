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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome Tipsदूध में आएगी भर-भरकर मलाई, बस अपना लें उबालने का यह तरीका

दूध में आएगी भर-भरकर मलाई, बस अपना लें उबालने का यह तरीका

दूध में मोटी मलाई जमाना चाहते हैं, और नहीं जमा पा रहे, तो उबालने और ठंडा करने का सही तरीका अपनाएं. जानें, दूध को कैसे उबालें और किन बातों का रखें ध्यान.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 21 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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दूध हमारी रोज की डाइट का हिस्सा है. कोई इसका इस्तेमाल चाय बनाने के लिए करता है, तो कोई सुबह-शाम दूध पीना पसंद करता है. कई लोगों को दूध के ऊपर जमी मोटी मलाई खाना भी पसंद करते हैं . लेकिन कई बार दूध उबालने के बाद भी उस पर पतली मलाई जमती है. ऐसा दूध में फैट की मात्रा और उसे उबालने व ठंडा करने के तरीके के कारण होता है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर दूध पर अच्छी मलाई जमाई जा सकती है.

दूध को सही तरीके से उबालें

दूध में अच्छी मलाई जमाने के लिए सबसे पहले उसे साफ और गहरे बर्तन में डालें. बर्तन इतना बड़ा हो कि उबाल आने पर दूध बाहर न गिरे. दूध को मध्यम आंच पर गर्म करें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह बर्तन की तली में न लगे. जब दूध में उबाल आ जाए, तो आंच धीमी कर दें. इसे थोड़ी देर हल्का उबलने दें और ध्यान रखें कि दूध बाहर न गिरे. दूध को लगातार तेज आंच पर उबालना जरूरी नहीं है. मलाई जमने में दूध में मौजूद फैट की भी अहम भूमिका होती है. फुल क्रीम दूध में कम फैट वाले दूध के मुकाबले ज्यादा मलाई जमती है. इसलिए मोटी मलाई चाहिए, तो दूध खरीदते समय उसकी फैट की मात्रा जरूर देखें.

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दूध सही तरीके से ठंडा करें

दूध उबलने के बाद उसे साफ जगह पर ठंडा होने के लिए रख दें. दूध को खुला न छोड़ें, ताकि उसमें धूल या गंदगी न गिरे. इसके लिए साफ ढक्कन का इस्तेमाल करें. दूध ठंडा होने पर उसकी ऊपरी सतह पर मलाई जमने लगती है. इस दौरान दूध को बार-बार चम्मच से न हिलाएं, क्योंकि इससे मलाई की परत टूटती है.  दूध को ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पर छोड़ना भी ठीक नहीं है. इससे दूध खराब हो सकता है. इसलिए दूध को सुरक्षित तरीके से ठंडा करके जल्द फ्रिज में रख दें. ध्यान रखें कि दूध को फ्रिज में रखने से पहले बहुत देर तक बाहर न छोड़ें. 

इन बातों का रखें ध्यान 

अगर आप दूध पर ज्यादा मलाई जमाना चाहते हैं, तो फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें. दूध उबालते समय साफ बर्तन लें और बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह नीचे न लगे. उबाल आने के बाद दूध को कुछ देर हल्का उबलने दें. इसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें. दूध को बार-बार हिलाने से बचें, ताकि उसकी सतह पर मलाई की परत जम सके. दूध ठंडा होने के बाद उसे ढककर फ्रिज में रखें और समय पर इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि सिर्फ उबालने का तरीका बदलने से हर बार मोटी मलाई जमने की गारंटी नहीं होती. इसमें दूध की गुणवत्ता और फैट की मात्रा भी मायने रखती है. अगर दूध से अजीब गंध आए या उसके खराब होने का शक हो, तो उसे न पिएं. दूध को सही तरीके से उबालने, ठंडा करने और फ्रिज में रखने से उसे सुरक्षित रखने में मदद मिलती है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 21 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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