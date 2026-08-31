कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

How To Remove Oil Stains From Clothes: कपड़ों पर तेल का दाग लगना कोई नई बात नहीं है. खाना बनाते समय सब्जी या तड़के का तेल कपड़ों पर गिर जाए, घी की छींट पड़ जाए या फिर कोई चिकना पदार्थ कपड़े पर लग जाए, तो उसे सामान्य तरीके से धोना हमेशा आसान नहीं होता. खासकर तब, जब दाग को तुरंत साफ करने के बजाय कपड़ा कुछ समय के लिए पड़ा रह जाए.

तेल के दाग के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तेल और पानी आपस में आसानी से नहीं मिलते. इसलिए अगर तेल लगा कपड़ा सीधे नल के नीचे रखकर पानी से धोने की कोशिश की जाए, तो पानी तेल को आसानी से हटा नहीं पाता. उल्टा दाग थोड़ा फैल भी सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि तेल का दाग लगने के बाद पहले पानी डालना चाहिए या पाउडर? सही तरीका है कि पानी से पहले तेल को सोखने की कोशिश करें.

पानी से पहले पाउडर का इस्तेमाल क्यों?

तेल का दाग लगते ही सबसे पहले उस पर कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालना मददगार हो सकता है. ये पाउडर कपड़े की सतह पर मौजूद तेल को सोखने में मदद करते हैं. दाग वाले हिस्से को अच्छी तरह पाउडर से ढक दें और कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दें.

अगर दाग ज्यादा है या कपड़ा मोटा है, तो इसे करीब 30 मिनट तक रखा जा सकता है. इसके बाद पाउडर को रगड़कर हटाने के बजाय हल्के हाथ से झाड़ दें. मुलायम ब्रश या चम्मच के पिछले हिस्से से भी इसे धीरे-धीरे हटाया जा सकता है. अगर पाउडर का रंग बदल गया है या वह जगह-जगह चिपक गया है, तो इसका मतलब है कि उसने तेल सोखा है. दाग लगने के तुरंत बाद यह कदम उठाना ज्यादा असरदार रहता है. तेल जितनी देर कपड़े में रहेगा, उसे निकालना उतना ही मुश्किल हो सकता है.





तेल का दाग साफ करने का आसान तरीका

सबसे पहले साफ सफेद कपड़े या पेपर टॉवल से दाग वाली जगह को हल्के हाथ से दबाएं, ताकि ऊपर मौजूद अतिरिक्त तेल निकल सके. कपड़े को इधर-उधर रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे तेल कपड़े के रेशों में और फैल सकता है. इसके बाद दाग पर कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालकर 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. पाउडर हटाने के बाद दाग वाली जगह पर थोड़ी मात्रा में डिश सोप लगाएं. इस समय साबुन को पानी में मिलाकर पतला करने की जरूरत नहीं है.

अब उंगली या मुलायम टूथब्रश की मदद से डिश सोप को कपड़े में हल्के हाथ से लगाएं. छोटे गोलाकार मूवमेंट में करीब 60 से 90 सेकंड तक इसे काम करने दें. डिश सोप में मौजूद सफाई करने वाले तत्व तेल से जुड़ने में मदद करते हैं, जिससे बाद में उसे पानी के साथ हटाना आसान हो जाता है. इसके बाद कपड़े के दाग वाले हिस्से को ठंडे पानी से धोएं. दाग को रोशनी में देखकर जांच लें. अगर निशान अभी भी दिखाई दे रहा है, तो डिश सोप दोबारा लगाकर यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है.





इसके बाद कपड़ा कैसे धोएं?

जब दाग काफी हद तक निकल जाए, तो कपड़े को ठंडे पानी में एंजाइम वाले लॉन्ड्री डिटर्जेंट से धोया जा सकता है. मशीन में धोने के बाद कपड़े को तुरंत ड्रायर में डालने की गलती न करें. पहले दाग वाली जगह अच्छी तरह जांचें. अगर तेल का हल्का निशान भी बचा है, तो कपड़े को सुखाने से पहले दोबारा उसी हिस्से का इलाज करें. ड्रायर की गर्मी बचे हुए तेल के दाग को कपड़े के रेशों में स्थायी रूप से जमा कर सकती है.

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गर्म पानी से क्यों बचना चाहिए?

तेल के दाग पर गर्म पानी का इस्तेमाल न करना बेहतर है. गर्मी तेल को कपड़े के रेशों से और मजबूती से जोड़ सकती है. इसी तरह तेल के दाग वाले कपड़े को तब तक ड्रायर में नहीं डालना चाहिए, जब तक यह पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए कि दाग निकल चुका है.

हर कपड़े पर एक जैसा तरीका न अपनाएं

कॉटन और पॉलिएस्टर जैसे कपड़ों पर कॉर्नस्टार्च और डिश सोप वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है. डेनिम भी इस तरह की सफाई को अपेक्षाकृत आसानी से सह सकता है. वहीं सिल्क, जॉर्जेट और कैश्मीयर जैसे नाजुक कपड़ों पर घर में प्रयोग करने से बचना चाहिए. ऐसे कपड़ों पर पानी या डिश सोप गलत तरीके से इस्तेमाल करने से कपड़े की बनावट या फिनिश खराब हो सकती है. अगर कपड़े पर ‘ड्राई क्लीन ओनली’ लिखा है, तो प्रोफेशनल सफाई बेहतर विकल्प है. तेल के दाग को हटाने में सबसे जरूरी बात यही है कि दाग लगते ही पानी डालकर रगड़ना शुरू न करें. पहले अतिरिक्त तेल सोखें, फिर पाउडर से उसे खींचने की कोशिश करें और उसके बाद डिश सोप व ठंडे पानी से सफाई करें. दाग सूखने या गर्मी के संपर्क में आने से पहले कार्रवाई करने पर उसे हटाना काफी आसान हो सकता है.

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