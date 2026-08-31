Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsOil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

Clothes Stain Removal: सवाल उठता है कि तेल का दाग लगने के बाद पहले पानी डालना चाहिए या पाउडर? सही तरीका है कि पानी से पहले तेल को सोखने की कोशिश करें. चलिए आपको बताते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 31 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

How To Remove Oil Stains From Clothes: कपड़ों पर तेल का दाग लगना कोई नई बात नहीं है. खाना बनाते समय सब्जी या तड़के का तेल कपड़ों पर गिर जाए, घी की छींट पड़ जाए या फिर कोई चिकना पदार्थ कपड़े पर लग जाए, तो उसे सामान्य तरीके से धोना हमेशा आसान नहीं होता. खासकर तब, जब दाग को तुरंत साफ करने के बजाय कपड़ा कुछ समय के लिए पड़ा रह जाए.

तेल के दाग के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तेल और पानी आपस में आसानी से नहीं मिलते. इसलिए अगर तेल लगा कपड़ा सीधे नल के नीचे रखकर पानी से धोने की कोशिश की जाए, तो पानी तेल को आसानी से हटा नहीं पाता. उल्टा दाग थोड़ा फैल भी सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि तेल का दाग लगने के बाद पहले पानी डालना चाहिए या पाउडर? सही तरीका है कि पानी से पहले तेल को सोखने की कोशिश करें.

पानी से पहले पाउडर का इस्तेमाल क्यों?

तेल का दाग लगते ही सबसे पहले उस पर कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालना मददगार हो सकता है. ये पाउडर कपड़े की सतह पर मौजूद तेल को सोखने में मदद करते हैं. दाग वाले हिस्से को अच्छी तरह पाउडर से ढक दें और कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दें.

अगर दाग ज्यादा है या कपड़ा मोटा है, तो इसे करीब 30 मिनट तक रखा जा सकता है. इसके बाद पाउडर को रगड़कर हटाने के बजाय हल्के हाथ से झाड़ दें. मुलायम ब्रश या चम्मच के पिछले हिस्से से भी इसे धीरे-धीरे हटाया जा सकता है. अगर पाउडर का रंग बदल गया है या वह जगह-जगह चिपक गया है, तो इसका मतलब है कि उसने तेल सोखा है. दाग लगने के तुरंत बाद यह कदम उठाना ज्यादा असरदार रहता है. तेल जितनी देर कपड़े में रहेगा, उसे निकालना उतना ही मुश्किल हो सकता है.


Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

तेल का दाग साफ करने का आसान तरीका

सबसे पहले साफ सफेद कपड़े या पेपर टॉवल से दाग वाली जगह को हल्के हाथ से दबाएं, ताकि ऊपर मौजूद अतिरिक्त तेल निकल सके. कपड़े को इधर-उधर रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे तेल कपड़े के रेशों में और फैल सकता है. इसके बाद दाग पर कॉर्नस्टार्च या बेकिंग सोडा डालकर 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. पाउडर हटाने के बाद दाग वाली जगह पर थोड़ी मात्रा में डिश सोप लगाएं. इस समय साबुन को पानी में मिलाकर पतला करने की जरूरत नहीं है.

अब उंगली या मुलायम टूथब्रश की मदद से डिश सोप को कपड़े में हल्के हाथ से लगाएं. छोटे गोलाकार मूवमेंट में करीब 60 से 90 सेकंड तक इसे काम करने दें. डिश सोप में मौजूद सफाई करने वाले तत्व तेल से जुड़ने में मदद करते हैं, जिससे बाद में उसे पानी के साथ हटाना आसान हो जाता है. इसके बाद कपड़े के दाग वाले हिस्से को ठंडे पानी से धोएं. दाग को रोशनी में देखकर जांच लें. अगर निशान अभी भी दिखाई दे रहा है, तो डिश सोप दोबारा लगाकर यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है.


Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?

इसके बाद कपड़ा कैसे धोएं?

जब दाग काफी हद तक निकल जाए, तो कपड़े को ठंडे पानी में एंजाइम वाले लॉन्ड्री डिटर्जेंट से धोया जा सकता है. मशीन में धोने के बाद कपड़े को तुरंत ड्रायर में डालने की गलती न करें. पहले दाग वाली जगह अच्छी तरह जांचें. अगर तेल का हल्का निशान भी बचा है, तो कपड़े को सुखाने से पहले दोबारा उसी हिस्से का इलाज करें. ड्रायर की गर्मी बचे हुए तेल के दाग को कपड़े के रेशों में स्थायी रूप से जमा कर सकती है.

इसे भी पढ़ें: डिब्बा बंद होने पर भी खराब हो जाती है चायपत्ती? ऐसे रखें फ्रेश

गर्म पानी से क्यों बचना चाहिए?

तेल के दाग पर गर्म पानी का इस्तेमाल न करना बेहतर है. गर्मी तेल को कपड़े के रेशों से और मजबूती से जोड़ सकती है. इसी तरह तेल के दाग वाले कपड़े को तब तक ड्रायर में नहीं डालना चाहिए, जब तक यह पूरी तरह सुनिश्चित न हो जाए कि दाग निकल चुका है.

हर कपड़े पर एक जैसा तरीका न अपनाएं

कॉटन और पॉलिएस्टर जैसे कपड़ों पर कॉर्नस्टार्च और डिश सोप वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है. डेनिम भी इस तरह की सफाई को अपेक्षाकृत आसानी से सह सकता है. वहीं सिल्क, जॉर्जेट और कैश्मीयर जैसे नाजुक कपड़ों पर घर में प्रयोग करने से बचना चाहिए. ऐसे कपड़ों पर पानी या डिश सोप गलत तरीके से इस्तेमाल करने से कपड़े की बनावट या फिनिश खराब हो सकती है. अगर कपड़े पर ‘ड्राई क्लीन ओनली’ लिखा है, तो प्रोफेशनल सफाई बेहतर विकल्प है. तेल के दाग को हटाने में सबसे जरूरी बात यही है कि दाग लगते ही पानी डालकर रगड़ना शुरू न करें. पहले अतिरिक्त तेल सोखें, फिर पाउडर से उसे खींचने की कोशिश करें और उसके बाद डिश सोप व ठंडे पानी से सफाई करें. दाग सूखने या गर्मी के संपर्क में आने से पहले कार्रवाई करने पर उसे हटाना काफी आसान हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Salt Storage Tips: बारिश में नमक में नमी आ गई है? ऐसे करें एकदम सूखा

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Home Tips Oil Stain Oil Stain Removal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Oil Stain On Clothes: कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?
कपड़ों पर लग गया तेल का दाग, पाउडर डालें या पानी से करें साफ?
Home Tips
LPG Regulator: LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
Home Tips
Roti Storage Tips: टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट
Home Tips
उबलकर गैस पर गिर जाता है दूध, ये ट्रिक आएगी आपके काम
उबलकर गैस पर गिर जाता है दूध, ये ट्रिक आएगी आपके काम
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
हिमाचल प्रदेश
कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो
कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो
ऑटो
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget