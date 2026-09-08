How To Wash Rice Properly Before Cooking: चावल बनाने से पहले उसे धोना ज्यादातर घरों में रोज की रसोई का हिस्सा है. लेकिन क्या आप वाकई चावल को सही तरीके से धोती हैं? कई लोग चावल को एक बार पानी डालकर तुरंत निकाल देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बार-बार इतनी जोर से रगड़ते हैं कि चावल की बनावट ही बदल जाती है. चावल धोने का सही तरीका पता हो, तो इसमें मौजूद धूल-मिट्टी और अतिरिक्त महीन अवशेष हटाने के साथ-साथ पकने के बाद चावल की बनावट भी बेहतर रखी जा सकती है.

चावल खेत से लेकर पैकेट और फिर हमारी रसोई तक पहुंचने के दौरान कई प्रक्रियाओं से गुजरता है. इस दौरान उसके साथ धूल या दूसरे छोटे कण आ सकते हैं. इसके अलावा पैकेट में रखे चावल के दानों के आपस में रगड़ने से उनकी सतह पर महीन स्टार्च पाउडर भी जमा हो सकता है. अगर इसे बिना धोए पकाया जाए, तो चावल जरूरत से ज्यादा चिपचिपा या भारी लग सकता है.

क्या हर तरह के चावल को धोना चाहिए?

आम तौर पर सफेद, ब्राउन, लंबे दाने वाले और छोटे दाने वाले चावल को पकाने से पहले धोया जा सकता है. चावल को धोने का मुख्य उद्देश्य उसकी सतह पर मौजूद धूल, छोटे अवशेष और अतिरिक्त महीन कणों को हटाना है. हालांकि, चावल को धोने से पानी में घुलने वाले कुछ पोषक तत्वों, खासकर कुछ बी विटामिन, की थोड़ी मात्रा कम हो सकती है. फोर्टिफाइड या विटामिन से समृद्ध चावल में यह असर ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है. इसलिए चावल को बहुत ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर या बार-बार जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. सामान्य तरीके से अच्छी तरह धोना काफी है.





चावल धोते समय पानी साफ होने तक धोएं

चावल धोने का सबसे आसान तरीका है कि इसे किसी बर्तन या बड़े कटोरे में डालें और इतना पानी डालें कि सारे दाने उसमें डूब जाएं. अब हाथ से चावल को हल्के-हल्के घुमाएं. पानी तुरंत सफेद और धुंधला नजर आने लगेगा. उस पानी को निकाल दें और फिर साफ पानी डालें. यही प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक पानी पहले की तुलना में काफी साफ नजर आने न लगे. इसका मतलब यह नहीं है कि पानी बिल्कुल कांच की तरह पारदर्शी होना ही चाहिए. चावल की किस्म के अनुसार पानी में थोड़ी धुंधलापन रह सकता है.

हाथ से धोने का तरीका क्यों आसान है?

कटोरे में चावल धोते समय हाथ से दानों को हल्के से घुमाने पर उनकी सतह पर मौजूद महीन पाउडर और अवशेष पानी में निकलने लगते हैं. इससे आपको यह समझने में भी आसानी होती है कि चावल कितना साफ हो चुका है. बस ध्यान रखें कि दानों को बहुत जोर से न रगड़ें. ज्यादा रगड़ने से चावल टूट सकते हैं और जरूरत से ज्यादा स्टार्च भी निकल सकता है. हल्के हाथ से कुछ बार घुमाना पर्याप्त है.





छलनी से भी धो सकते हैं चावल

अगर आप कटोरे में चावल धोना पसंद नहीं करतीं, तो बारीक जाली वाली छलनी का इस्तेमाल किया जा सकता है. चावल को छलनी में डालकर उसके ऊपर सामान्य या ठंडा पानी बहाएं. पानी तब तक डालें जब तक वह काफी साफ न दिखाई देने लगे. अगर बहते पानी की सफाई समझना मुश्किल हो, तो छलनी के नीचे निकलने वाले पानी को एक पारदर्शी गिलास में इकट्ठा करके देखा जा सकता है. इससे अंदाजा लगाना आसान होगा कि पानी में अभी कितनी धुंधलापन है.

चावल धोना और भिगोना एक जैसा नहीं है

एक आम गलती यह है कि लोग चावल धोने और भिगोने को एक ही प्रक्रिया समझ लेते हैं. दोनों का मकसद अलग है. चावल धोने से मुख्य रूप से सतह की धूल, अवशेष और अतिरिक्त महीन स्टार्च हटाने में मदद मिलती है, जबकि भिगोने का इस्तेमाल कुछ किस्म के चावल को जल्दी और समान रूप से पकाने के लिए किया जाता है. इसलिए सिर्फ चावल धोने के लिए उसे लंबे समय तक पानी में छोड़ना जरूरी नहीं है. अगर किसी खास रेसिपी में चावल भिगोने की जरूरत हो, तो उसके अनुसार अलग से ऐसा किया जा सकता है.

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क्या चावल धोने से आर्सेनिक निकल जाता है?

चावल में आर्सेनिक की मौजूदगी एक अलग विषय है. केवल सामान्य तरीके से चावल धोने से आर्सेनिक की मात्रा में बड़ी कमी नहीं आती. इसलिए चावल धोने को इसका पूरा समाधान नहीं समझना चाहिए. पकाने का तरीका इस मामले में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

इन गलतियों से बचें

चावल को सिर्फ एक बार पानी डालकर तुरंत निकाल देना सही सफाई नहीं देता. वहीं, उसे बहुत देर तक बहते पानी के नीचे रखने की भी जरूरत नहीं है. दानों को जोर से रगड़ने से बचें और धोने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें. सबसे आसान तरीका यही है कि चावल को कटोरे में लें, पानी डालें, हाथ से हल्के से घुमाएं और धुंधला पानी निकाल दें. जरूरत के अनुसार यह प्रक्रिया दोहराएं. जब पानी काफी साफ दिखाई देने लगे, तो चावल पकाने के लिए तैयार है.

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