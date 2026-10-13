How To Repair Torn Mosquito Net At Home: मच्छरों और दूसरे कीड़ों से बचने के लिए मच्छरदानी घर में काफी काम आती है. यह हवा को अंदर आने देती है, लेकिन मच्छरों, मक्खियों और दूसरे कीड़ों को अंदर आने से रोकती है. हालांकि, लगातार इस्तेमाल के साथ मच्छरदानी में छोटे-छोटे छेद या कट लगना आम बात है. कई बार पालतू जानवर के पंजे, किसी नुकीली चीज, बार-बार मोड़ने या खिड़की के फ्रेम से लगातार रगड़ लगने के कारण भी जाली खराब हो सकती है.

मच्छरदानी में छोटा सा छेद देखकर अक्सर लोग पूरी मच्छरदानी बदलने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन अगर नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी सी सावधानी के साथ छोटे छेद को पैच करके मच्छरदानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

छोटे छेद को नजरअंदाज न करें

मच्छरदानी में हुआ छोटा छेद देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन यही छोटी सी जगह मच्छरों और दूसरे कीड़ों के अंदर आने का रास्ता बन सकती है. अगर छेद समय पर ठीक नहीं किया गया, तो इस्तेमाल के दौरान यह धीरे-धीरे बड़ा भी हो सकता है. इसलिए जैसे ही मच्छरदानी में कोई छोटा छेद दिखाई दे, उसे तुरंत ठीक कर देना बेहतर है.





इसके लिए क्या-क्या चाहिए?

छोटे छेद को ठीक करने के लिए आपको मच्छरदानी का रिपेयर पैच या जाली का छोटा टुकड़ा, पारदर्शी एडहेसिव टेप या फैब्रिक ग्लू, कैंची, एक साफ कपड़ा और हल्का साबुन चाहिए. अगर आपके पास पहले से रिपेयर पैच नहीं है, तो किसी पुरानी मच्छरदानी या जाली के कपड़े से भी छोटा टुकड़ा काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले छेद वाली जगह साफ करें

रिपेयर शुरू करने से पहले छेद के आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. इसके लिए हल्के साबुन और पानी की मदद से जाली के उस हिस्से को साफ करें. इससे वहां जमा धूल, गंदगी या चिकनाई हट जाएगी और पैच को चिपकाने में आसानी होगी. साफ करने के बाद उस हिस्से को पूरी तरह सूखने दें. गीली या नम जाली पर पैच लगाने से वह ठीक तरह से टिक नहीं पाएगा. इसलिए अगले चरण पर जाने से पहले यह जरूर देख लें कि छेद के आसपास की जगह सूखी हो.





छेद से थोड़ा बड़ा काटें पैच

अब जाली के छेद को ध्यान से देखें और उसके आकार से थोड़ा बड़ा पैच काट लें. पैच इतना बड़ा होना चाहिए कि वह छेद को पूरी तरह ढक सके. बहुत छोटा पैच लगाने से छेद के किनारे खुले रह सकते हैं और मच्छर अंदर आने का रास्ता बना सकते हैं. पैच को छेद के ऊपर रखें और यह सुनिश्चित करें कि वह चारों तरफ से खराब हिस्से को कवर कर रहा हो. इसके बाद पैच के किनारों पर फैब्रिक ग्लू लगाएं या उसे पारदर्शी एडहेसिव टेप की मदद से अच्छी तरह सुरक्षित करें.

पैच को हल्के हाथ से दबाएं

पैच लगाने के बाद उसे हल्के हाथ से दबाएं, ताकि वह जाली के साथ अच्छी तरह चिपक जाए. जल्दबाजी में मच्छरदानी इस्तेमाल न करें. पैच को कुछ समय सूखने दें, ताकि वह अपनी जगह पर ठीक से सेट हो जाए. जब ग्लू सूख जाए और पैच अच्छी तरह चिपक जाए, तो एक बार जाली को ध्यान से देखकर जांच लें कि कहीं किनारे खुले तो नहीं हैं. अगर पैच पूरी तरह छेद को ढक रहा है, तो मच्छरदानी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है.

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अगर छेद थोड़ा बड़ा या टेढ़ा हो तो?

हर छेद एक जैसा नहीं होता. कुछ जगहों पर जाली गोल छेद की तरह फटती है, जबकि कई बार कट या खिंचाव के कारण छेद के किनारे अनियमित हो जाते हैं. ऐसे छोटे लेकिन अनियमित छेद को सिर्फ टेप या ग्लू से ठीक करने के बजाय सिलाई करना ज्यादा मजबूत तरीका हो सकता है. इसके लिए सुई और धागे की जरूरत होगी. जाली के रंग से मिलता-जुलता नायलॉन या पॉलिएस्टर धागा इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले छेद के आसपास निकले हुए या ढीले धागों को कैंची से सावधानी से हटा दें. अगर छेद छोटा है, तो उसके दोनों किनारों को पास लाकर साधारण ओवरलॉक या जिगजैग स्टिच से सिल सकते हैं. अगर छेद थोड़ा बड़ा है, तो उसके पीछे जाली का एक छोटा पैच रखकर उसके किनारों को सिल दें. इससे रिपेयर ज्यादा मजबूत हो सकता है और फटा हुआ हिस्सा आगे फैलने से भी बच सकता है.