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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMosquito Net Repair: क्या मच्छरदानी में बन गया छेद? नोट करें घर पर ठीक करने के हैक्स

Mosquito Net Repair: क्या मच्छरदानी में बन गया छेद? नोट करें घर पर ठीक करने के हैक्स

Small Hole Repair: मच्छरदानी में छोटा सा छेद देखकर अक्सर लोग पूरी मच्छरदानी बदलने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन अगर नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Oct 2026 02:33 PM (IST)
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How To Repair Torn Mosquito Net At Home: मच्छरों और दूसरे कीड़ों से बचने के लिए मच्छरदानी घर में काफी काम आती है. यह हवा को अंदर आने देती है, लेकिन मच्छरों, मक्खियों और दूसरे कीड़ों को अंदर आने से रोकती है. हालांकि, लगातार इस्तेमाल के साथ मच्छरदानी में छोटे-छोटे छेद या कट लगना आम बात है. कई बार पालतू जानवर के पंजे, किसी नुकीली चीज, बार-बार मोड़ने या खिड़की के फ्रेम से लगातार रगड़ लगने के कारण भी जाली खराब हो सकती है.

मच्छरदानी में छोटा सा छेद देखकर अक्सर लोग पूरी मच्छरदानी बदलने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन अगर नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसे घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ी सी सावधानी के साथ छोटे छेद को पैच करके मच्छरदानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

छोटे छेद को नजरअंदाज न करें

मच्छरदानी में हुआ छोटा छेद देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन यही छोटी सी जगह मच्छरों और दूसरे कीड़ों के अंदर आने का रास्ता बन सकती है. अगर छेद समय पर ठीक नहीं किया गया, तो इस्तेमाल के दौरान यह धीरे-धीरे बड़ा भी हो सकता है. इसलिए जैसे ही मच्छरदानी में कोई छोटा छेद दिखाई दे, उसे तुरंत ठीक कर देना बेहतर है.


Mosquito Net Repair: क्या मच्छरदानी में बन गया छेद? नोट करें घर पर ठीक करने के हैक्स

इसके लिए क्या-क्या चाहिए?

छोटे छेद को ठीक करने के लिए आपको मच्छरदानी का रिपेयर पैच या जाली का छोटा टुकड़ा, पारदर्शी एडहेसिव टेप या फैब्रिक ग्लू, कैंची, एक साफ कपड़ा और हल्का साबुन चाहिए. अगर आपके पास पहले से रिपेयर पैच नहीं है, तो किसी पुरानी मच्छरदानी या जाली के कपड़े से भी छोटा टुकड़ा काटकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

सबसे पहले छेद वाली जगह साफ करें

रिपेयर शुरू करने से पहले छेद के आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है. इसके लिए हल्के साबुन और पानी की मदद से जाली के उस हिस्से को साफ करें. इससे वहां जमा धूल, गंदगी या चिकनाई हट जाएगी और पैच को चिपकाने में आसानी होगी. साफ करने के बाद उस हिस्से को पूरी तरह सूखने दें. गीली या नम जाली पर पैच लगाने से वह ठीक तरह से टिक नहीं पाएगा. इसलिए अगले चरण पर जाने से पहले यह जरूर देख लें कि छेद के आसपास की जगह सूखी हो.


Mosquito Net Repair: क्या मच्छरदानी में बन गया छेद? नोट करें घर पर ठीक करने के हैक्स

छेद से थोड़ा बड़ा काटें पैच

अब जाली के छेद को ध्यान से देखें और उसके आकार से थोड़ा बड़ा पैच काट लें. पैच इतना बड़ा होना चाहिए कि वह छेद को पूरी तरह ढक सके. बहुत छोटा पैच लगाने से छेद के किनारे खुले रह सकते हैं और मच्छर अंदर आने का रास्ता बना सकते हैं. पैच को छेद के ऊपर रखें और यह सुनिश्चित करें कि वह चारों तरफ से खराब हिस्से को कवर कर रहा हो. इसके बाद पैच के किनारों पर फैब्रिक ग्लू लगाएं या उसे पारदर्शी एडहेसिव टेप की मदद से अच्छी तरह सुरक्षित करें.

पैच को हल्के हाथ से दबाएं

पैच लगाने के बाद उसे हल्के हाथ से दबाएं, ताकि वह जाली के साथ अच्छी तरह चिपक जाए. जल्दबाजी में मच्छरदानी इस्तेमाल न करें. पैच को कुछ समय सूखने दें, ताकि वह अपनी जगह पर ठीक से सेट हो जाए. जब ग्लू सूख जाए और पैच अच्छी तरह चिपक जाए, तो एक बार जाली को ध्यान से देखकर जांच लें कि कहीं किनारे खुले तो नहीं हैं. अगर पैच पूरी तरह छेद को ढक रहा है, तो मच्छरदानी दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है.

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अगर छेद थोड़ा बड़ा या टेढ़ा हो तो?

हर छेद एक जैसा नहीं होता. कुछ जगहों पर जाली गोल छेद की तरह फटती है, जबकि कई बार कट या खिंचाव के कारण छेद के किनारे अनियमित हो जाते हैं. ऐसे छोटे लेकिन अनियमित छेद को सिर्फ टेप या ग्लू से ठीक करने के बजाय सिलाई करना ज्यादा मजबूत तरीका हो सकता है. इसके लिए सुई और धागे की जरूरत होगी. जाली के रंग से मिलता-जुलता नायलॉन या पॉलिएस्टर धागा इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले छेद के आसपास निकले हुए या ढीले धागों को कैंची से सावधानी से हटा दें. अगर छेद छोटा है, तो उसके दोनों किनारों को पास लाकर साधारण ओवरलॉक या जिगजैग स्टिच से सिल सकते हैं. अगर छेद थोड़ा बड़ा है, तो उसके पीछे जाली का एक छोटा पैच रखकर उसके किनारों को सिल दें. इससे रिपेयर ज्यादा मजबूत हो सकता है और फटा हुआ हिस्सा आगे फैलने से भी बच सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 02:33 PM (IST)
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