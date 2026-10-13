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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsFirst Aid Box: घर की फर्स्ट-एड बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए? ऐसे करें सही तरीके से सेट

First Aid Box: घर की फर्स्ट-एड बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए? ऐसे करें सही तरीके से सेट

First Aid Organization: अक्सर जरूरत के समय पता चलता है कि पट्टी खत्म हो गई है, थर्मामीटर नहीं मिल रहा या जरूरी सामान सही जगह पर रखा ही नहीं है. इसलिए सिर्फ फर्स्ट-एड बॉक्स रखना ही काफी नहीं है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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How To Make A First Aid Box At Home: घर में छोटी-मोटी चोट या अचानक तबीयत खराब होने जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है. ऐसी स्थिति को हमेशा रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी जरूर की जा सकती है. घर में एक अच्छी तरह से तैयार फर्स्ट-एड बॉक्स रखना इसी तैयारी का जरूरी हिस्सा है. खासकर अगर घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं, तो फर्स्ट-एड बॉक्स में जरूरी सामान का मौजूद होना काफी मददगार हो सकता है.

अक्सर जरूरत के समय पता चलता है कि पट्टी खत्म हो गई है, थर्मामीटर नहीं मिल रहा या जरूरी सामान सही जगह पर रखा ही नहीं है. इसलिए सिर्फ फर्स्ट-एड बॉक्स रखना ही काफी नहीं है. उसे सही तरीके से व्यवस्थित करना और समय-समय पर उसकी जांच करना भी जरूरी है.

फर्स्ट-एड बॉक्स कहां रखें?

सबसे पहले फर्स्ट-एड बॉक्स के लिए घर में एक ऐसी जगह तय करें, जहां जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से निकाला जा सके. घर के सभी लोगों को इसकी जगह के बारे में पता होना चाहिए. हालांकि, अगर घर में छोटे बच्चे हैं, तो बॉक्स को उनकी पहुंच से दूर रखना जरूरी है. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें. इस्तेमाल करने के बाद हर सामान को वापस उसी जगह पर रखें, ताकि अगली बार जरूरत पड़ने पर चीजें ढूंढने में समय न लगे. एक व्यवस्थित फर्स्ट-एड बॉक्स मुश्किल समय में काफी काम आ सकता है.


First Aid Box: घर की फर्स्ट-एड बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए? ऐसे करें सही तरीके से सेट

हर 6 महीने में करें सामान की जांच

फर्स्ट-एड बॉक्स को एक बार तैयार करके भूल जाना सही नहीं है. इसमें रखी चीजों की कम से कम हर 6 महीने में जांच करनी चाहिए. खास तौर पर दवाइयों और दूसरे मेडिकल सामान की एक्सपायरी डेट जरूर देखें. जिस सामान की एक्सपायरी हो चुकी है, उसे इस्तेमाल न करें. सिर्फ दवाइयों की ही नहीं, बल्कि घाव पर लगाने वाली पट्टियों और बैंडेज की भी एक्सपायरी डेट हो सकती है. इसलिए इनकी भी नियमित जांच करें.

अगर बच्चों के लिए दवाइयां रखी हैं, तो उनके पैकेट पर उम्र से जुड़ी जानकारी भी जरूर देखें. बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ उनकी जरूरत के हिसाब से दवाइयों में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है. इसलिए समय-समय पर इन्हें भी चेक करके जरूरी सामान अपडेट करते रहें.


First Aid Box: घर की फर्स्ट-एड बॉक्स में क्या-क्या होना चाहिए? ऐसे करें सही तरीके से सेट

फर्स्ट-एड बॉक्स में ये चीजें जरूर रखें

घर की फर्स्ट-एड बॉक्स में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आम चोट या अचानक होने वाली छोटी-मोटी परेशानी के समय काम आ सकें. इसमें सबसे पहले एक थर्मामीटर रखा जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ने पर शरीर का तापमान चेक किया जा सके. इसके अलावा अलग-अलग साइज के वाउंड प्लास्टर रखें. ये छोटी चोट या कट को कवर करने के काम आ सकते हैं. गहरे कट या घाव को ड्रेस करने के लिए फिक्सेशन टेप और कॉटन गॉज भी रखे जा सकते हैं.

मोच या चोट जैसी स्थिति के लिए क्रेप बैंडेज भी फर्स्ट-एड बॉक्स का हिस्सा होना चाहिए. इसके साथ चिमटी और कैंची जैसी जरूरी चीजें भी रखें. स्टेराइल ग्लव्स भी बॉक्स में रखना उपयोगी हो सकता है.

दवाइयों का स्टॉक भी जांचते रहें

फर्स्ट-एड बॉक्स में सिरदर्द और बुखार जैसी आम परेशानियों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयां रखी जा सकती हैं. इसके अलावा सर्दी-जुकाम से जुड़ी जरूरत के लिए डिकंजेस्टेंट, कफ मेडिसिन और गले की गोलियां भी सूची में शामिल की जा सकती हैं. दस्त के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा भी रखी जा सकती है. हालांकि, दवाइयों को रखते समय उनकी एक्सपायरी डेट और उम्र से जुड़ी जानकारी जरूर जांचें. जरूरत के हिसाब से पुराने सामान को हटाकर नया स्टॉक रखें.

बाहर जाने के लिए अलग छोटा फर्स्ट-एड किट

घर के फर्स्ट-एड बॉक्स के अलावा बाहर जाने के लिए एक छोटा फर्स्ट-एड किट भी तैयार किया जा सकता है. इसे आसानी से बैग में रखा जा सके. खासकर ट्रैवल, स्पोर्ट्स, हाइकिंग या किसी आउटडोर एक्टिविटी के दौरान यह काम आ सकता है. इस किट में क्या रखना है, यह इस बात के हिसाब से तय किया जा सकता है कि आप कहां जा रहे हैं और किस तरह की स्थिति सामने आ सकती है. इसका मकसद इतना है कि छोटी चोट या जरूरत पड़ने पर जरूरी सामान तुरंत मिल सके.

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इमरजेंसी नंबर भी रखें

फर्स्ट-एड बॉक्स को व्यवस्थित करते समय एक जरूरी काम इमरजेंसी नंबर लिखकर रखना भी है. एक कागज पर जरूरी इमरजेंसी फोन नंबर और हेल्पलाइन नंबर लिखकर फर्स्ट-एड बॉक्स के साथ रखें. इसके अलावा आसपास के डॉक्टर, अस्पताल या फार्मेसी के संपर्क नंबर भी लिखे जा सकते हैं. इससे जरूरत के समय घर के किसी भी सदस्य को जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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First Aid Box First Aid Kit Home First Aid Kit
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