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किचन की स्लैब पर जमी चिकनाई को ऐसे करें दूर, बड़े काम आएगा यह तरीका

खाना बनाते समय किचन की स्लैब पर तेल और मसालों के दाग जमने लगते हैं. बार-बार साफ करने के बाद भी चिकनाई नहीं हटती, तो यह आसान तरीका आएंगे आपके काम

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 13 Oct 2026 09:37 PM (IST)
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किचन में खाना बनाते समय तेल के छींटे, मसालों के दाग और चिकनाई स्लैब पर जम जाती है. शुरुआत में ये दाग आसानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक सफाई न करने पर स्लैब चिपचिपी होने लगती है. ऐसे में सिर्फ पानी से पोंछने पर चिकनाई पूरी तरह नहीं हटती. पर इसके लिए महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से स्लैब को आसानी से साफ किया जा सकता है 

 डिशवॉश लिक्विड आएगा काम

किचन की स्लैब पर जमी चिकनाई हटाने के लिए डिशवॉश लिक्विड का इस्तेमाल करके आप किचन की स्लैब चमका सकते हैं इसके लिए एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा-सा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर घोल तैयार कर लें. अब एक मुलायम कपड़े या स्पंज को इस घोल में भिगोएं और स्लैब पर अच्छी तरह फेरें. जहां तेल के छींटे या चिकनाई ज्यादा जमी हो, वहां कपड़े को हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए साफ करें. अगर दाग आसानी से नहीं हट रहे हैं, तो उस जगह पर घोल लगाकर एक-दो मिनट के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा साफ करें. इसके बाद एक साफ गीले कपड़े से स्लैब को अच्छी तरह पोंछ लें, ताकि साबुन के निशान न रह जाएं. आखिर में सूखे और साफ कपड़े से स्लैब को सुखा दें. इससे चिपचिपापन कम होगा और स्लैब साफ नजर आएगी.

बेकिंग सोडाऔर सिरके से साफ करें जिद्दी दाग

अगर स्लैब पर चिकनाई के पुराने दाग जम गए हैं, तो बेकिंग सोडा करेगा मदद  थोड़ा-सा बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें. फिर साफ पानी से पोंछ दें. आप सिरके की मदद ले कर भी चिकनाई साफ कर सकते हैं , चिकनाई साफ करने के लिए बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाएं. इस घोल को दाग वाली जगह पर स्प्रे करें और कुछ मिनट बाद मुलायम कपड़े से पोंछ दें. आखिर में साफ गीले कपड़े से स्लैब साफ कर लें.

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सफाई के बाद स्लैब को सूखा रखें

स्लैब साफ करने के बाद उसे गीला छोड़ने से पानी के निशान रह जाते हैं. इसलिए सफाई के बाद सूखे और साफ कपड़े से स्लैब पोंछ लें. खाना बनाने के तुरंत बाद तेल के छींटों को साफ कर देने से चिकनाई नहीं जमती . इससे रोजाना सफाई करना भी आसान हो जाता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 13 Oct 2026 09:37 PM (IST)
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