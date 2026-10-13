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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को खिलाने की हुई मांग, गौतम गंभीर के 'करीबी' ने बताया प्लान

वैभव सूर्यवंशी को खिलाने की हुई मांग, गौतम गंभीर के 'करीबी' ने बताया प्लान

भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने वैभव सूर्यवंशी को 5वें टी20 मैच में मौका देने की सलाह दी है. वैभव वेस्टइंडीज के खिलाफ तीनों मैचों में भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 13 Oct 2026 10:17 PM (IST)
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भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने से बस एक कदम दूर है. अब सबकी नजर इस बात पर भी है कि क्या 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को आखिरी मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा. भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने वैभव को टीम में शामिल करने की बात कही है. उनका मानना है कि भारत अगर चौथा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर लेता है, तो आखिरी मुकाबले में इस युवा बल्लेबाज को आजमाया जा सकता है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है. भारत ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद भारतीय टीम ने तीसरे मैच में 14 रन से जीत हासिल करके सीरीज में बढ़त बना ली. अब चौथा टी20 मैच बुधवार, 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा.

सीरीज जीतकर वैभव को मौका देने की सलाह

अभिषेक नायर चाहते हैं कि भारत चौथा मैच जीतकर सीरीज में 3-1 की बढ़त हासिल कर ले. इससे टीम मैनेजमेंट को 5वें और आखिरी टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका देने का ऑप्शन मिल जाएगा. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए नायर ने कहा कि भारत को पहले सीरीज जीतनी चाहिए और फिर आखिरी मुकाबले में वैभव को खिलाना चाहिए.

अभिषेक शर्मा ने तीसरे मैच में की शानदार बल्लेबाजी

वैभव को इस सीरीज में अब तक खेलने का मौका नहीं मिला है. भारतीय टीम पारी की शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मौका दे रही है. तीसरे टी20 मैच में अभिषेक ने 69 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. उनकी बल्लेबाजी की मदद से भारत ने मुकाबले में जीत दर्ज की.

रोस्टन चेज के खिलाफ अभिषेक का प्रदर्शन

अभिषेक नायर ने भारतीय बल्लेबाज की तारीफ करते हुए वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज का भी जिक्र किया. चेज ने सीरीज के शुरुआती 2 मैचों में अभिषेक को आउट किया था, लेकिन तीसरे मैच में भारतीय बल्लेबाज ने शानदार वापसी की.

नायर के मुताबिक, अभिषेक कुछ गेंदें खेलने के बाद गेंदबाज की योजना समझने लगते हैं और फिर उसके हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं. वो शुरुआत से ताबड़तोड़ खेल सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर धैर्य भी दिखाते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा टी20 मुकाबला बुधवार को हैदराबाद में खेला जाना है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 10:17 PM (IST)
Tags :
India Vs West Indies Vaibhav Sooryavanshi
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