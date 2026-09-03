खिड़की बंद फिर भी घर में जमती है धूल? 1 ट्रिक से रखें डस्ट फ्री

Easy Ways To Reduce Indoor Dust At Home: घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने के बावजूद अगर कुछ ही समय में फर्नीचर, फर्श और दूसरी सतहों पर धूल जम जाती है, तो इसकी वजह सिर्फ सफाई की कमी नहीं है. बाहर की धूल छोटे-छोटे रास्तों से घर के अंदर पहुंच सकती है. दरवाजे-खिड़कियों की बारीक दरारें, कपड़े, जूते और यहां तक कि पालतू जानवर भी बाहर की धूल को घर के अंदर ला सकते हैं. यही वजह है कि बार-बार सफाई करने के बाद भी कुछ दिनों में घर फिर धूल से भर जाता है.

धूल सिर्फ घर को गंदा दिखाने तक सीमित नहीं है. यह घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है और कुछ लोगों में एलर्जी या सांस से जुड़ी परेशानी को बढ़ा सकती है. धूल को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन कुछ आसान आदतों से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है.

खिड़की-दरवाजों की दरारों को करें सील

अगर खिड़की बंद होने के बाद भी बाहर की धूल अंदर आ रही है, तो सबसे पहले उसके आसपास की जगह को ध्यान से देखें. कई बार फ्रेम और दीवार के बीच बहुत छोटी दरारें होती हैं, जिनसे हवा के साथ धूल भी अंदर पहुंचती रहती है. दरवाजों और खिड़कियों के आसपास मौजूद गैप को वेदर स्ट्रिपिंग या उपयुक्त सीलेंट की मदद से बंद किया जा सकता है. इससे धूल का प्रवेश कम करने के साथ-साथ बाहर की नमी और कीड़ों को अंदर आने से रोकने में भी मदद मिल सकती है.





घर में जूते पहनकर न घूमें

बाहर से घर के अंदर आने वाली धूल का एक बड़ा हिस्सा जूतों के साथ भी आ सकता है. सड़क और बाहर की जमीन पर मौजूद धूल, मिट्टी और दूसरे कण जूतों के तलवों में चिपक जाते हैं और घर के अंदर पहुंच जाते हैं. इसलिए दरवाजे के बाहर और अंदर अच्छी क्वालिटी की डोरमैट रखना उपयोगी हो सकता है. घर में प्रवेश करने से पहले जूते साफ करें और कोशिश करें कि घर के अंदर जूते पहनकर न घूमें. पालतू जानवर बाहर से लौटते हैं तो उनके पंजे भी साफ करना एक अच्छी आदत है.

घर में ज्यादा सामान खुला न रखें

टेबल, शेल्फ और दूसरी सतहों पर जितना ज्यादा सामान फैला होगा, उतनी ही ज्यादा जगह धूल के जमने के लिए होगी. छोटी-छोटी चीजों को खुले में रखने के बजाय बंद कैबिनेट, बॉक्स या स्टोरेज बास्केट में रखना बेहतर है. कम सामान और व्यवस्थित सतहों से सिर्फ घर साफ दिखता ही नहीं है, बल्कि सफाई करना भी आसान हो जाता है. कपड़ों और दूसरे सामान को भी लंबे समय तक खुला छोड़ने के बजाय बंद जगह पर रखना चाहिए.





कारपेट और भारी कपड़ों का इस्तेमाल कम करें

कारपेट, पर्दे, फैब्रिक वाले सोफे, कुशन और मोटे कंबल धूल के कणों को अपने अंदर रोककर रख सकते हैं. जब इन चीजों को हिलाया या इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें जमा धूल दोबारा हवा में फैल सकती है. अगर घर में बहुत ज्यादा धूल जमती है, तो जरूरत से ज्यादा फैब्रिक डेकोर रखने से बचें. कारपेट और पर्दों की नियमित सफाई करें और अतिरिक्त कंबल, कुशन या बिस्तर को इस्तेमाल न होने पर बंद जगह में रखें.

सफाई के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा इस्तेमाल करें

धूल साफ करते समय सही कपड़े का इस्तेमाल भी काफी फर्क डाल सकता है. माइक्रोफाइबर कपड़ा धूल को पकड़ने में मदद करता है, जबकि कुछ दूसरे कपड़े धूल को एक सतह से उठाकर दूसरी जगह फैला सकते हैं. घर की नियमित सफाई के दौरान फर्नीचर, शेल्फ, पंखे और उन जगहों को भी साफ करें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. बेसबोर्ड, फर्नीचर के पीछे की जगह और सीलिंग फैन पर जमा धूल भी घर के अंदर की हवा में जा सकती है.

वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरिफायर भी मददगार

कारपेट, सोफे और दूसरे फैब्रिक वाले सामान में मौजूद बारीक धूल को हटाने के लिए नियमित वैक्यूमिंग मदद कर सकती है. अगर संभव हो तो HEPA फिल्टर वाला वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बारीक कणों को पकड़ने में मदद करता है. घर की हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर भी उपयोगी हो सकता है. HEPA फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर हवा में मौजूद धूल, परागकण और पालतू जानवरों से जुड़े कणों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं.

पालतू जानवरों की सफाई भी जरूरी

अगर घर में पेट है, तो उसके बाल और डैंडर भी घर की धूल में योगदान कर सकते हैं. खासकर बाल झड़ने के मौसम में यह समस्या ज्यादा दिखाई दे सकती है. पालतू जानवरों की नियमित ग्रूमिंग करें और उनके बिस्तर को भी साफ रखें. जहां वे ज्यादा समय बिताते हैं, उन जगहों की सफाई नियमित रूप से करने से घर में उड़ने वाले बाल और धूल कम करने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- Daulat Ki Chaat: घर पर कैसे बनाएं दिल्ली की मशहूर दौलत की चाट- ये है आसान रेसिपी

HVAC फिल्टर की सफाई न भूलें

अगर घर में हीटिंग या कूलिंग सिस्टम लगा है, तो उसके फिल्टर भी धूल जमा कर सकते हैं. गंदे फिल्टर हवा के साथ धूल के कणों को दोबारा कमरे में पहुंचा सकते हैं. इसलिए फिल्टर को समय-समय पर जांचना और जरूरत के अनुसार बदलना जरूरी है. इससे धूल को नियंत्रित करने के साथ सिस्टम की कार्यक्षमता बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- Dal Tadka: अरहर की दाल में ऐसे लगाएं तड़का, महक जाएगा पूरा घर