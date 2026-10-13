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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश! पुलिस में शिकायत

ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश! पुलिस में शिकायत

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक महिला ने कथित तौर पर नशे की हालत में बदसलूकी की है. उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 09:44 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक महिला ने कथित तौर पर नशे की हालत में बदसलूकी की है. उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई. ममता बनर्जी कालीघाट के दुर्गा पंडाल का उद्घाटन करने जा रहीं थीं. इस दौरान का यह घटनाक्रम है. अब इस मामले में AICC की सांसद डोला सेन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है. 

बेलेघाटा के विधायक और ममता के करीबी कुणाल घोष ने कहा है कि ममता दी जब चल रही थीं, तो यह महिला उनके सामने गिर गई. उन्हें अपशब्द कहने लगी. उसके पास चाकू भी था. उसने उनके पैर पर वार करने की कोशिश की. यह सब पहले से तय लग रहा है.

टीएमसी प्रवक्ता ने क्या बताया? 


पार्टी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा है कि आज एक नशे की आदी व्यक्ति ममता बनर्जी के घर पहुंची. चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश की. बंगाल के हालत ऐसे हैं कि यहां जेड प्लस सुरक्षा वाली और तीन बार की मुख्यमंत्री रह चुके नेता भी सुरक्षित नहीं है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है. क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, या इसे अमित शाह की मंजूरी मिली हुई है. क्या यह बीजेपी की कोई सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दीदी उन्हें दिल्ली में खत्म करने पर आमादा है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है?

महिला ने खुद को बताया पूर्व सीएम की भतीजी

टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा सांसद सेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि महिला ने खुद को एक पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी बताया था. सेन ने कहा है कि इस हमले से सवाल उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी?

उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ तस्वीरें सौंपी गई है. वह अपशब्द कह रही थी. नशे की हालत में ममता बनर्जी के पास हिंसक तरीके से जाने की कोशिश कर रही थी. यहां तक की बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क पर लेट गई. यह चिंता की बात है. हमलावर जैसा कोई व्यक्ति जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति के गेट तक पहुंच सकता है. इससे किसी बड़ी साजिश की आशंका पैदा होती है. 

बता दें, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री कल रात दिल्ली से लौटी थीं. जहां उन्होंने वीकेंड पर इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स से मुलाकात की थी. एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ और सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Oct 2026 09:23 PM (IST)
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