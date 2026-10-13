ममता बनर्जी पर चाकू से हमले की कोशिश! पुलिस में शिकायत

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक महिला ने कथित तौर पर नशे की हालत में बदसलूकी की है. उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई. ममता बनर्जी कालीघाट के दुर्गा पंडाल का उद्घाटन करने जा रहीं थीं. इस दौरान का यह घटनाक्रम है. अब इस मामले में AICC की सांसद डोला सेन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है.

#BREAKING: Mamata AITC MP Dola Sen files a police complaint in connection with the attack on former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. https://t.co/svIyCcCT8l — IANS (@ians_india) October 13, 2026

बेलेघाटा के विधायक और ममता के करीबी कुणाल घोष ने कहा है कि ममता दी जब चल रही थीं, तो यह महिला उनके सामने गिर गई. उन्हें अपशब्द कहने लगी. उसके पास चाकू भी था. उसने उनके पैर पर वार करने की कोशिश की. यह सब पहले से तय लग रहा है.

टीएमसी प्रवक्ता ने क्या बताया?

SHOCKING NEWS: A drug addict reached Mamata Banerjee’s residence today and tried to attack her with a knife. This is the condition in Bengal where even a Z+ protectee & 3-time CM is not safe. Was this a planned conspiracy by BJP because Didi is determined to finish them off in Delhi? A complaint has been filed. Will the police act or was this sanctioned by Amit Shah? — Saket Gokhale (@SaketGokhale) October 13, 2026



पार्टी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा है कि आज एक नशे की आदी व्यक्ति ममता बनर्जी के घर पहुंची. चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश की. बंगाल के हालत ऐसे हैं कि यहां जेड प्लस सुरक्षा वाली और तीन बार की मुख्यमंत्री रह चुके नेता भी सुरक्षित नहीं है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है. क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, या इसे अमित शाह की मंजूरी मिली हुई है. क्या यह बीजेपी की कोई सोची समझी साजिश थी, क्योंकि दीदी उन्हें दिल्ली में खत्म करने पर आमादा है. इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है?

महिला ने खुद को बताया पूर्व सीएम की भतीजी

टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा सांसद सेन ने अपनी शिकायत में कहा है कि महिला ने खुद को एक पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी बताया था. सेन ने कहा है कि इस हमले से सवाल उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में सेंध कैसे लगी?

उन्होंने कहा कि पुलिस को कुछ तस्वीरें सौंपी गई है. वह अपशब्द कह रही थी. नशे की हालत में ममता बनर्जी के पास हिंसक तरीके से जाने की कोशिश कर रही थी. यहां तक की बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क पर लेट गई. यह चिंता की बात है. हमलावर जैसा कोई व्यक्ति जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति के गेट तक पहुंच सकता है. इससे किसी बड़ी साजिश की आशंका पैदा होती है.

बता दें, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री कल रात दिल्ली से लौटी थीं. जहां उन्होंने वीकेंड पर इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स से मुलाकात की थी. एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ और सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था.