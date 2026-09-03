कपड़ों पर तेल का दाग लग गया, तुरंत करें ये काम

कपड़ों पर खाना बनाते समय या खाते वक्त तेल गिर जाना आम बात है. तेल का दाग अगर तुरंत साफ न किया जाए तो यह कपड़े के रेशों में अच्छी तरह चिपक जाता है. और बाद में इसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऐसे में दाग पर तुरंत पानी डालने के बजाय कुछ आसान चीजों की मदद ले सकते हैं. घर में मौजूद डिशवॉश लिक्विड, बेकिंग सोडा या टिश्यू जैसी चीजों से तेल के ताजे दाग को साफ करने की कोशिश की जा सकती है. जानें कपड़ो पर दाग लगने पर क्या करें.

सबसे पहले टिश्यू से तेल सोखें

अगर कपड़े पर अभी-अभी तेल गिरा है तो उसे तुरंत रगड़ने की गलती न करें. इससे वह गिरा तेल और भी जगह फैल सकता है. इसके लिए सबसे पहले साफ टिश्यू या पेपर टॉवल को दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से दबाएं. इससे कपड़े में मौजूद ज्यादा तेल को बाहर निकलने में मदद मिलेगी. ध्यान रखें कि टिश्यू को दाग पर घिसें नहीं, वरना तेल आसपास भी फैल सकता है.

बेकिंग सोडा या पाउडर लगाएं

तेल सोखने के लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं. और इसे कुछ मिनट के लिए कपड़े पर लगा रहने दें, ताकि यह तेल को अच्छे से सोख सके. इसके बाद इसे हल्के हाथ से हटाएं. अगर घर में बेकिंग सोडा नहीं है तो कॉर्नस्टार्च या टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: लकड़ी से पानी के जिद्दी निशान कैसे हटाएं? आजमाएं ये घरेलू नुस्खा

डिशवॉश लिक्विड से दाग साफ करें

तेल हटाने के लिए डिशवॉश लिक्विड भी मददगार होता है क्योंकि यह चिकनाई को तोड़ने के लिए बनाया जाता है. दाग पर थोड़ी मात्रा में लिक्विड लगाकर उंगलियों से बहुत हल्के हाथ से फैलाएं. इसे कुछ मिनट छोड़ने के बाद कपड़े को उसके फैब्रिक के हिसाब से धो लें.

कपड़े को धोने से पहले दाग जरूर जांचें

कपड़ा धोने के बाद उसे सुखाने से पहले देख लें कि तेल का दाग पूरी तरह गया है या नहीं. अगर दाग अभी भी दिखाई दे रहा है तो दोबारा सफाई की कोशिश करें. दाग पूरी तरह निकलने से पहले कपड़े को तेज गर्मी में सुखाने से बचें, क्योंकि गर्मी दाग को और स्थायी बना सकती है.

पुराने दाग पर थोड़ा ज्यादा समय दें

अगर तेल का दाग पुराना हो चुका है तो उसे हटाने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में दाग पर डिशवॉश लिक्विड लगाकर कुछ देर छोड़ सकते हैं और फिर कपड़े के लेबल पर दिए निर्देश के अनुसार धो सकते हैं. नाजुक, रेशमी या महंगे कपड़ों पर किसी भी घरेलू उपाय को पहले कपड़े के छिपे हिस्से पर जांच लेना बेहतर है.

यह भी पढ़ें: किचन में रखा आटा खराब तो नहीं? 1 मिनट में ऐसे करें पहचान