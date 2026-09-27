घर में चूहों का आतंक, बिना जहर दिए ऐसे भगाएं दूर

घर में चूहों का आना सिर्फ सामान खराब करने तक सीमित नहीं रहता. ये खाने की चीजों, कपड़ों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाने के साथ गंदगी भी फैला सकते हैं. कई लोग चूहों को भगाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे घर में मौजूद बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी खतरा रहता है. ऐसे में पहले कुछ आसान और सुरक्षित उपाय अपनाए जा सकते हैं.

घर में खाने की चीजें खुली न छोड़ें

चूहों को घर में सबसे ज्यादा आकर्षित खाना और पानी करता है. इसलिए खाने की चीजों को खुला रखने से बचें. आटा, चावल, दाल, बिस्किट और दूसरी खाद्य सामग्री को एयर-टाइट कंटेनर में रखना बेहतर होता है. रात के समय किचन में गिरे हुए खाने के टुकड़ों और पानी को साफ कर दें.कूड़ेदान को भी लंबे समय तक खुला न रखें. घर का कचरा रोज बाहर करना चाहिए. अगर किचन या किसी कमरे में चूहे बार-बार आते हैं तो वहां खाने के छोटे टुकड़े, पैकेट या बचा हुआ खाना न छोड़ें.

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जहां से चूहे आते हैं, उन रास्तों को बंद करें

चूहे दीवार, दरवाजे, पाइप और किचन के आसपास बने छोटे छेदों से घर में घुस जाते हैं. इसलिए घर में ऐसे सभी छोटे रास्तों की जांच करें. छोटे छेदों को स्टील वूल और मजबूत सीलेंट की मदद से बंद किया जाता है.दरवाजे के नीचे ज्यादा जगह है तो डोर स्वीप लगाया जा सकता है. खिड़कियों और पाइप के आसपास भी ध्यान दें. सिर्फ चूहे को बाहर भगाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती. उसके घर में आने का रास्ता बंद करना ज्यादा जरूरी है.

जहर की जगह ट्रैप का इस्तेमाल करें

अगर चूहे घर में ज्यादा हैं तो उन्हें पकड़ने के लिए माउस ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्रैप को ऐसी जगह रखा जाता है जहां चूहों की आवाजाही ज्यादा दिखाई देती है. इसे बच्चों और पेट्स की पहुंच से दूर रखना जरूरी है. चूहों को पकड़ने के बाद उन्हें संभालते समय भी सावधानी रखनी चाहिए. चूहे के मल या पेशाब को सीधे हाथ से साफ नहीं करना चाहिए. प्रभावित जगह को पहले डिसइंफेक्टेंट से गीला करके साफ करना बेहतर रहता है. अगर घर में लगातार चूहों की संख्या बढ़ रही है या दीवारों के अंदर से आवाज आती है तो प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल की मदद लेना सही रहता है. इस तरह बिना खुले में जहर रखने के घर में चूहों की समस्या को नियंत्रित किया जाता है.

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