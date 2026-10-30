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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम

PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी हो चुकी है. अगर आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आए हैं, तो घबराएं नहीं. घर बैठे पेमेंट का स्टेटस चेक करें और जानें पैसे अटकने पर क्या करना है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 30 Oct 2026 01:45 PM (IST)
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. 30 अक्टूबर 2026 को योजना की 24वीं किस्त जारी की गई है. इसके तहत पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपये भेजे गए हैं. अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले किस्त का स्टेटस चेक करें और पता लगाएं कि भुगतान में देरी की वजह क्या है.

चेक करें किस्त का स्टेटस

अगर आपके बैंक खाते में 2000 रुपये नहीं आए हैं, तो सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां किसान कॉर्नर में जाकर नो योर स्टेटस के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी भरें. जरूरत पड़ने पर मोबाइल पर आए ओटीपी से भी वेरिफिकेशन करना होगा. इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी किस्त का पेमेंट हुआ है या नहीं. यहां बैंक से जुड़ी जानकारी और भुगतान की स्थिति भी दिखाई देती है. अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित विकल्प की मदद लें.

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ई-केवाईसी और बैंक खाते की जानकारी करें चेक

कई बार जरूरी जानकारी अधूरी होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी के कारण भुगतान में देरी होती है. इसलिए सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी की स्थिति चेक करें. पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी कराना जरूरी है. अगर यह अधूरी है, तो आधिकारिक वेबसाइट या पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए इसे पूरा करने का विकल्प देखें. इसके अलावा, यह भी जांचें कि आपके बैंक खाते की जानकारी और आधार से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं. बैंक में जाकर पता करें कि आपका खाता आधार से लिंक है और डीबीटी के जरिए सरकारी पैसा पाने के लिए जरूरी बैंक मैपिंग पूरी है या नहीं. अगर जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन अधूरा है, तो संबंधित राजस्व या कृषि विभाग से संपर्क करके इसे पूरा कराने की जानकारी लें.

फिर भी नहीं आए पैसे तो कहां करें शिकायत?

अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी है, बैंक खाते की जानकारी सही है और जमीन के रिकॉर्ड में भी कोई समस्या नहीं है, फिर भी किस्त नहीं आई है, तो पीएम किसान योजना के हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करें. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पडेस्क या क्वेरी फॉर्म का इस्तेमाल करें. आप अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं. अधिकारी आपको भुगतान में देरी की वजह और आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे. ध्यान रखें कि सिर्फ योजना में रजिस्ट्रेशन होने से हर किस्त का भुगतान सुनिश्चित नहीं होता. लाभार्थी की पात्रता और जरूरी रिकॉर्ड का सत्यापन होना भी जरूरी है. 

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान एबीपी नेटवर्क के साथ इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं, जहां वह एग्रीकल्चर बीट पर खबरें लिखती हैं. खेती, किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़ी स्टोरीज लिखते हुए उनकी कोशिश रहती है कि खबर की जानकारी आसान और साफ भाषा में लोगों तक पहुंचे.

मनस्वी अपने कॉलेज की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुकी हैं. इस दौरान उन्हें लाइव इवेंट्स की कवरेज, एंकरिंग और रिपोर्टिंग का मौका प्राप्त हुआ. यहां उन्हें खबरों पर रिसर्च करने, कंटेंट लिखने और किसी स्टोरी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस मिला.

पढ़ाई की बात करें तो मनस्वी मंदसौर यूनिवर्सिटी से Bachelor’s in Journalism and Mass Communication की पढ़ाई कर रही हैं. राइटिंग और मीडिया में लगातार कुछ नया सीखते हुए वह अपनी राइटिंग को और बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Agriculture News ABP NEWS
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