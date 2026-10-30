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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा

6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा

ग्लेन फिलिप्स ने नितीश रेड्डी की 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के मारे. इसके बाद छठी गेंद पर भारत के नितीश ने न्यूजीलैंड के फिलिल्स को आउट कर अपना बदला पूरा कर लिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड में भारत के खिलाफ चौथे टी20 में कमाल की पारी खेलते हुए शतक जड़ा. कीवी खिलाड़ी ने 49 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 107 रन स्कोर किए. इस दौरान फिलिप्स ने भारतीय पेस बॉलिंग ऑलराउंडर नितीश रेड्डी की पांच गेंदों पर लगातार 5 छक्के लगाए. लेकिन छठी गेंद पर रेड्डी ने फिलिप्स को अपने जाल में फंसाकर यानी आउट करके बदला पूरा कर लिया. 

यहां गौर करने वाली बात यह है कि लगातार 5 छक्के और विकेट का कमाल एक ओवर नहीं बल्कि 2 अलग-अलग ओवर में हुआ. मैच की पहली पारी में नितीश रेड्डी ने टीम इंडिया के लिए 16वां ओवर फेंका, जिसकी आखिरी 4 गेंदों पर फिलिप्स ने लगातार 4 छक्के जड़े. उनके इस ओवर से कुल 32 रन आए. यह रेड्डी का तीसरा ओवर था. 

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पिछले ओवर में 32 रन खाने वाले रेड्डी पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें पारी का आखिरी यानी 20वां ओवर सौंपा. क्रीज पर फिलिप्स मौजूद थे और उन्होंने रेड्डी की पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया. इस तरह फिलिप्स ने रेड्डी की लगातार 5 गेंदों में 5 छक्के पूरे किए. 

छठी गेंद पर आउट करके रेड्डी ने लिया बदला 

आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर, फिलिप्स ने एक बार फिर बल्ला धुमाया. देखकर लगा कि यह गेंद भी बाउंड्री के पार जाएगी और फिलिप्स के रेड्डी के खिलाफ 6 गेंद में 6 छक्के पूरे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लॉन्ग ऑफ की तरफ गई गेंद को अभिषेक शर्मा ने कैच कर लिया. इस तरह नितीश ने फिलिप्स से लगातार 5 छक्के खाने के बाद छठी गेंद पर उन्हें आउट कर बदला पूरा कर लिया. 

न्यूजीलैंड ने दिया 260 का लक्ष्य 

पहली पारी में बैटिंग करने वाली न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 259 रन बनाए. फिलिप्स सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे. इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 25 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. इस दौरान भारत के लिए मयंक यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. 

 

यह भी पढ़ें: फिलिप्स ने ठोका 46 गेंद में शतक, ब्रेसवेल भी गरजे, चौथे टी20 में टीम इंडिया को 260 का लक्ष्य

Published at : 30 Oct 2026 03:08 PM (IST)
Tags :
Glenn Phillips Nitish Kumar Reddy IND Vs NZ 4th T20I
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