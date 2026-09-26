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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Garlic: लहसुन कितने दिन तक सही रहता है? जानें इसकी एक्सपायरी डेट

How To Store Garlic: लहसुन कितने दिन तक सही रहता है? जानें इसकी एक्सपायरी डेट

Signs Of Bad Garlic: लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ उसकी खुशबू भी बदल देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रखा लहसुन कितने दिनों तक सही रहता है?

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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How To Store Garlic Fresh For Long Time: लहसुन लगभग हर भारतीय रसोई में आसानी से मिल जाता है. सब्जी हो, दाल हो, चटनी हो या कोई खास डिश, लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ उसकी खुशबू भी बदल देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रखा लहसुन कितने दिनों तक सही रहता है? कई बार हम लहसुन की पूरी गांठ खरीदकर रख लेते हैं और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि लहसुन कब तक इस्तेमाल करने लायक रहता है और कब इसे फेंक देना चाहिए.

पूरी लहसुन की गांठ कितने दिन तक सही रहती है?

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अगर लहसुन की पूरी गांठ पर उसका छिलका लगा हुआ है और उसे सही तरीके से रखा गया है, तो यह करीब छह महीने तक ठीक रह सकता है. हालांकि, इसकी शेल्फ लाइफ इस बात पर भी निर्भर करती है कि इसे किस जगह और किस तरह रखा गया है. वहीं, अगर लहसुन की एक कली को छिलके समेत अलग कर दिया गया है, तो वह करीब तीन हफ्ते तक सही रह सकती है.


How To Store Garlic: लहसुन कितने दिन तक सही रहता है? जानें इसकी एक्सपायरी डेट

छिली हुई लहसुन की कली कितने दिन चलती है?

जैसे ही लहसुन का छिलका उतार दिया जाता है, उसके खराब होने की प्रक्रिया तेज हो जाती है. छिली हुई लहसुन की कलियां फ्रिज में करीब एक हफ्ते तक रखी जा सकती हैं. वहीं, कटा हुआ लहसुन ज्यादा लंबे समय तक अच्छा नहीं रहता. अगर इसे बिना किसी खास तरीके से रखा गया है, तो इसे एक दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना बेहतर है. जैतून के तेल में ढककर रखा गया कटा हुआ लहसुन करीब दो से तीन दिन तक चल सकता है.

यही वजह है कि लहसुन खरीदते समय पूरी और बिना छिली हुई गांठ लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है. जरूरत के हिसाब से ही इसकी कलियां छीलें. बाजार में मिलने वाला पहले से छिला या कटा हुआ लहसुन सुविधाजनक जरूर लगता है, लेकिन अगर वह काफी समय से रखा हुआ है तो उसकी ताजगी कम हो सकती है.


How To Store Garlic: लहसुन कितने दिन तक सही रहता है? जानें इसकी एक्सपायरी डेट

लहसुन को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कहां रखें?

अब सवाल आता है कि लहसुन को लंबे समय तक सही रखने के लिए उसे कहां रखा जाए? आमतौर पर लोग इसे फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन पूरी और बिना छिली हुई लहसुन की गांठ को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है. इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जो सूखी, ठंडी, अंधेरी और हवादार हो. लहसुन को गैस, ओवन या किसी दूसरे गर्म स्थान के पास रखने से बचें. कमरे के तापमान के आसपास किसी सूखी और हवादार जगह पर रखा गया लहसुन लंबे समय तक ठीक रह सकता है.

कैसे पहचानें कि लहसुन खराब हो चुका है?

हालांकि, सिर्फ तारीख देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि लहसुन खराब हुआ है या नहीं. अगर लहसुन काफी समय से रखा है, तो इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लेना चाहिए. सबसे पहले लहसुन को ध्यान से देखें. अगर उसकी सतह पर काले या गहरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो उसे इस्तेमाल न करें. सड़ने के निशान या रंग में असामान्य बदलाव इस बात का संकेत हो सकते हैं कि लहसुन खराब हो चुका है.

लहसुन में हरे अंकुर निकल आएं तो क्या करें?

लहसुन में हरे रंग की छोटी-छोटी अंकुर जैसी चीजें भी दिखाई दे सकती हैं. यह इस बात का संकेत है कि लहसुन में अंकुर निकलने लगे हैं. ऐसा लहसुन खाने से आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन इसका स्वाद पहले जैसा नहीं रहता और यह ज्यादा कड़वा लग सकता है. इसलिए अगर लहसुन में हरे अंकुर निकल आए हैं, तो स्वाद के लिहाज से इसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर हो सकता है.

लहसुन नरम पड़ जाए तो समझें खराब हो गया?

लहसुन की ताजगी जांचने का एक आसान तरीका उसे हल्के से दबाकर देखना भी है. अच्छी लहसुन की कली सख्त और ठोस महसूस होती है. अगर कली दबाने पर बहुत नरम या मुलायम लग रही है, तो यह उसके खराब होने का संकेत हो सकता है. ऐसी कली को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

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छीलने के बाद लहसुन का रंग क्या बताता है?

छिलका हटाने के बाद भी लहसुन का रंग देखकर उसकी ताजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ताजा लहसुन आमतौर पर सफेद रंग के करीब दिखाई देता है. अगर कली का रंग काफी पीला पड़ गया है या उसमें कोई असामान्य बदलाव नजर आ रहा है, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले सावधानी बरतें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 02:49 PM (IST)
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