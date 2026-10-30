How To Clean Pressure Cooker Whistle At Home: प्रेशर कुकर किचन का ऐसा बर्तन है, जिसके बिना रोज की कुकिंग की कल्पना करना मुश्किल है. दाल, चावल, सब्जियां और कई दूसरी चीजें जल्दी पकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार खाना बनाते समय कुकर से भाप या पानी बाहर निकलने लगता है. इससे न सिर्फ गैस के आसपास गंदगी फैलती है, बल्कि खाना पकाने में भी परेशानी होती है.

अगर आपके प्रेशर कुकर से भी लगातार भाप बाहर निकल रही है या सीटी आने के साथ पानी लीक हो रहा है तो इसके पीछे कई छोटी वजहें हो सकती हैं. कुकर की रबर ढीली होना, सीटी में गंदगी जमा होना, ढक्कन ठीक से बंद न होना या जरूरत से ज्यादा पानी डाल देना इसकी वजह बन सकता है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सबसे पहले कुकर की रबर चेक करें

प्रेशर कुकर के ढक्कन में लगी रबर सील का काम अंदर बनने वाले दबाव को बनाए रखना होता है. लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद यह रबर ढीली, सख्त या खराब हो सकती है. ऐसी स्थिति में ढक्कन ठीक से सील नहीं हो पाता और भाप किनारों से बाहर निकलने लगती है.





इसलिए अगर कुकर से लगातार भाप निकल रही है तो सबसे पहले रबर की स्थिति जरूर देखें. अगर रबर ढीली या खराब हो गई है तो उसे बदल देना बेहतर है. कुकर की रबर को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए इस्तेमाल के बाद उसे साफ करके अच्छी तरह सुखाएं.

सीटी में गंदगी तो नहीं फंसी?

कुकर की सीटी में दाल, चावल या खाने के छोटे कण फंस जाएं तो भाप का रास्ता प्रभावित हो सकता है. इससे कुकर का प्रेशर सामान्य तरीके से बाहर नहीं निकलता और भाप इधर-उधर से निकलने लग सकती है. इसलिए सीटी की समय-समय पर सफाई करना जरूरी है. बर्तन धोते समय इसे अलग करके देखें कि अंदर कोई खाद्य पदार्थ तो नहीं फंसा है. जरूरत पड़ने पर छोटे ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह साफ किया जा सकता है.

ढक्कन ठीक से बंद करना जरूरी

कई बार समस्या कुकर की खराबी में नहीं बल्कि ढक्कन सही तरीके से बंद न होने की वजह से होती है. खाना बनाने से पहले यह देख लें कि ढक्कन अपनी जगह पर ठीक से लगा है और रबर सील सही स्थिति में है. अगर ढक्कन एक तरफ से थोड़ा भी खुला रह गया तो प्रेशर बनने के दौरान भाप बाहर निकल सकती है. इसलिए कुकर को गैस पर रखने से पहले ढक्कन की लॉकिंग जरूर चेक करें.





जरूरत से ज्यादा पानी न डालें

कुकर में जरूरत से ज्यादा पानी डालना भी भाप और पानी बाहर निकलने की वजह बन सकता है. खासकर दाल, चावल या सब्जी पकाते समय अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए तो उबाल के साथ पानी सीटी की तरफ जाने लग सकता है. इसलिए जिस चीज को पका रहे हैं उसके हिसाब से ही पानी डालें. कुकर को जरूरत से ज्यादा भरने से भी बचें. इससे अंदर भाप के लिए पर्याप्त जगह बनी रहती है और खाना पकाने की प्रक्रिया बेहतर तरीके से होती है.

थोड़ा तेल भी आ सकता है काम

कुछ चीजें बनाते समय पानी या झाग के बाहर आने की समस्या ज्यादा होती है. ऐसी स्थिति में खाने में थोड़ी मात्रा में तेल डालना मदद कर सकता है. तेल झाग बनने को कम करने में सहायक हो सकता है और इससे कुकर से पानी बाहर आने की समस्या भी कम हो सकती है. हालांकि तेल की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए. खाना बनाने के हिसाब से थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त होती है.

कुकर को तेज आंच पर लगातार न रखें

कुकर में खाना पकाते समय शुरुआत में तेज आंच का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लगातार तेज आंच पर रखने से अंदर का प्रेशर और तापमान तेजी से बढ़ सकता है. इससे भाप ज्यादा निकलने लग सकती है. इसलिए कुकर में प्रेशर बनने के बाद आंच को जरूरत के हिसाब से कम कर देना बेहतर रहता है. इससे खाना भी ठीक से पकता है और अनावश्यक भाप निकलने की संभावना कम होती है.

ठंडे पानी से कुकर को संभालने में जल्दबाजी न करें

अगर खाना बनाते समय पानी बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले गैस की आंच कम या बंद करें और कुकर का प्रेशर पूरी तरह खत्म होने दें. प्रेशर रहते हुए ढक्कन खोलने की कोशिश बिल्कुल न करें. कुकर ठंडा होने के बाद ही उसे खोलें और रबर, सीटी और ढक्कन की स्थिति जांचें. सफाई के लिए कुकर के हिस्सों को अच्छी तरह धोकर सुखाना भी जरूरी है.

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नियमित सफाई से बनी रहेगी कुकर की सील

प्रेशर कुकर को सिर्फ ऊपर से साफ करना काफी नहीं है. ढक्कन के अंदर की तरफ, रबर सील और सीटी को भी नियमित रूप से साफ करें. खाने के छोटे कण और चिकनाई जमा होने पर कुकर की सीलिंग और भाप निकलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. अगर कुकर की रबर पुरानी हो चुकी है, सीटी ठीक से काम नहीं कर रही है या किसी हिस्से में खराबी दिखाई दे रही है तो उसे बदलना ज्यादा सुरक्षित विकल्प है.

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