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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान

तमिलनाडु के CM सी. जोसेफ विजय ने सरकारी नौकरियों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश दिया है. यह राहत 5 साल तक लागू रहेगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 04:54 PM (IST)
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (30 अक्तूबर 2026) को सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश दिया है. यह छूट 5 साल तक लागू रहेगी. सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट दी है. प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है, "उम्र सीमा में यह छूट, पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त होगी."

तमिलनाडु सरकार के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तरफ से घोषित यह फैसला 5 साल तक लागू रहेगा. यह कदम उन उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जो भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा पार कर जाने की वजह से अयोग्य हो गए थे. आयु सीमा में यह 5 साल की बढ़ोतरी, BC, BC(M), MBC, DNC, SC, ST और बेसहारा विधवा उम्मीदवारों को पहले से मिल रही आयु छूट के अतिरिक्त होगी.

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ग्रुप-I पदों के लिए आयु सीमा

संशोधित नियमों के तहत ग्रुप-I पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इसे 42 साल कर दिया गया है. दिव्यांग उम्मीदवार 52 साल की उम्र तक आवेदन करने के पात्र होंगे. ग्रुप-II और ग्रुप-IIA पदों के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल कर दी गई है, जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई अधिकतम एज लिमिट नहीं होगी.

ग्रुप-IV पदों के लिए आयु सीमा

ग्रुप-IV पदों के लिए, उच्च योग्यता न रखने वाले BC और MBC उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाकर 37 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 40 साल कर दी गई है. इस फैसले से हजारों ऐसे उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जो मौजूदा एज लिमिट पार करने की कगार पर थे और सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए एक और मौका तलाश रहे थे.


 

 

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 30 Oct 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Government Breaking News Abp News CM Vijay
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