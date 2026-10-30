सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार (30 अक्तूबर 2026) को सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का आदेश दिया है. यह छूट 5 साल तक लागू रहेगी. सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों को मानते हुए मुख्यमंत्री ने यह छूट दी है. प्रेस रिलीज में आगे कहा गया है, "उम्र सीमा में यह छूट, पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त होगी."

तमिलनाडु सरकार के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तरफ से घोषित यह फैसला 5 साल तक लागू रहेगा. यह कदम उन उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए उठाया गया है, जो भर्ती में देरी के कारण आयु सीमा पार कर जाने की वजह से अयोग्य हो गए थे. आयु सीमा में यह 5 साल की बढ़ोतरी, BC, BC(M), MBC, DNC, SC, ST और बेसहारा विधवा उम्मीदवारों को पहले से मिल रही आयु छूट के अतिरिक्त होगी.

STORY | Tamil Nadu CM Vijay orders five-year age relaxation for government jobs Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay on Friday ordered a five-year age relaxation for government jobs, and it will be effective for five years. Acceding to the representations of government job aspirants who sit for competitive exams, the chief minister has ordered the relaxation, the government said in an official release. "The age relaxation will be over and above the extant norms that govern age relaxations," the release added. — Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026

ग्रुप-I पदों के लिए आयु सीमा

संशोधित नियमों के तहत ग्रुप-I पदों के लिए आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 37 साल कर दी गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए इसे 42 साल कर दिया गया है. दिव्यांग उम्मीदवार 52 साल की उम्र तक आवेदन करने के पात्र होंगे. ग्रुप-II और ग्रुप-IIA पदों के लिए, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 साल कर दी गई है, जबकि रिजर्वेशन कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई अधिकतम एज लिमिट नहीं होगी.

ग्रुप-IV पदों के लिए आयु सीमा

ग्रुप-IV पदों के लिए, उच्च योग्यता न रखने वाले BC और MBC उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाकर 37 साल और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 40 साल कर दी गई है. इस फैसले से हजारों ऐसे उम्मीदवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जो मौजूदा एज लिमिट पार करने की कगार पर थे और सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए एक और मौका तलाश रहे थे.



