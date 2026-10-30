Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Uttarakhand Joshimath Helicopter Crash Live Updates: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह खुद पूरे घटनाक्रम की लगातार निगरानी कर रहे हैं. घायलों को एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.
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उत्तराखंड के चमोली जिले में बदरीनाथ और जोशीमठ के बीच मारवाड़ी के पास शुक्रवार अपराह्न एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन के जोशी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. उन्होंने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटनास्थल की ओर राहत और बचाव दलों को रवाना कर दिया गया है.
Joshimath Helicopter Crash LIVE: 'सेना की सिग्नल सेंटर टीम ने हेलीकॉप्टर से धुआं उठता हुआ देखा'
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर करीब 02.00 बजे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, चमोली द्वारा सूचना दी गई कि ट्रांस भारत कंपनी का एक सिविल हेलीकॉप्टर, जिसमें 05 यात्री और 01 पायलट सवार थे, श्री बद्रीनाथ धाम से सहस्त्रधारा हेलीपैड की ओर आ रहा था. सेना की सिग्नल सेंटर टीम द्वारा उस इलाके में हेलीकॉप्टर से धुआं उठता हुआ और उसे तेजी से नीचे की ओर जाते हुए देखा गया.
Joshimath Helicopter Crash LIVE: 'पूरी जांच के बाद ही हादसे की वजह का पता चलेगा'
जोशीमठ के पास हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर जांच तेज हो गई है. सहस्रधारा हेलीपैड पर एक एविएशन अधिकारी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि हादसे की वजह क्या थी, इसका पता पूरी जांच के बाद ही चल पाएगा. सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि उड़ान भरने के समय मौसम साफ रहा होगा, ये हम अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण रहा- मौसम इश्यू था, हेलीकॉप्टर इश्यू था या पायलट की कोई गलती रही, मशीन में कोई कमी रही. इस बारे में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसी के बाद हम शेयर करेंगे.