Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी

जोशीमठ के पास हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर जांच तेज हो गई है. सहस्रधारा हेलीपैड पर एक एविएशन अधिकारी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि हादसे की वजह क्या थी, इसका पता पूरी जांच के बाद ही चल पाएगा. सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि उड़ान भरने के समय मौसम साफ रहा होगा, ये हम अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण रहा- मौसम इश्यू था, हेलीकॉप्टर इश्यू था या पायलट की कोई गलती रही, मशीन में कोई कमी रही. इस बारे में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसी के बाद हम शेयर करेंगे.