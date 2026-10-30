Water Tank Cleaning: घर में पानी की टंकी ऐसी जगह होती है, जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता. छत पर रखी टंकी हो या जमीन के अंदर बना पानी का टैंक, इसमें पानी आता रहता है और घर के नल चलते रहते हैं. लेकिन सवाल यह है कि आखिरी बार आपने अपनी पानी की टंकी कब साफ कराई थी? एक महीना, दो महीने, छह महीने या शायद एक साल भी हो गया?

ज्यादातर घरों में टंकी की सफाई तब याद आती है, जब पानी में बदबू आने लगे या उसका रंग थोड़ा अलग दिखाई देने लगे. जबकि टंकी के अंदर गंदगी जमा होने के लिए इन संकेतों का इंतजार करना जरूरी नहीं है. लंबे समय तक सफाई न होने पर टंकी की तली में मिट्टी, धूल, जंग के कण और पानी में मौजूद दूसरे खनिज जमा होते रहते हैं. ऐसे में टंकी की नियमित सफाई जरूरी हो जाती है.

पानी की टंकी कितने महीने में साफ करनी चाहिए?

आम घरों के लिए पानी की टंकी की सफाई करीब हर छह महीने में कराना एक अच्छा नियम माना जाता है. यानी साल में कम से कम दो बार टंकी को अच्छी तरह साफ करना चाहिए. इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि साल में दो तारीखें तय कर लें और उसी समय टंकी की सफाई करा लें. हालांकि, हर घर में पानी की स्थिति एक जैसी नहीं होती. अगर आपके इलाके में पानी की क्वालिटी खराब रहती है, टंकी में जल्दी गाद जमा होती है या पानी में ज्यादा खनिज हैं तो छह महीने का इंतजार करना जरूरी नहीं है. ऐसे मामलों में सफाई इससे पहले भी कराई जा सकती है.





क्या एक या दो महीने में सफाई जरूरी है?

हर घर की टंकी को एक या दो महीने में साफ करना जरूरी नहीं होता. अगर टंकी ढकी हुई है, पानी की सप्लाई ठीक है और अंदर गंदगी तेजी से जमा नहीं होती तो छह महीने का अंतर रखा जा सकता है. लेकिन अगर टंकी में बार-बार गाद, काई या दूसरी गंदगी जमा होती है तो सफाई का अंतर कम करना बेहतर है. खासकर उन घरों में जहां पानी की सप्लाई में मिट्टी या दूसरे कण ज्यादा आते हैं.

अंडरग्राउंड टैंक की सफाई पर भी दें ध्यान

कई घरों में पानी पहले अंडरग्राउंड टैंक या संप में जमा होता है और फिर मोटर से छत की टंकी तक पहुंचता है. ऐसे टैंक को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जमीन के नीचे होने की वजह से वह नजर नहीं आता, लेकिन इसमें भी धीरे-धीरे तलछट जमा हो सकती है. अगर अंडरग्राउंड टैंक में पानी के साथ ज्यादा मिट्टी या गंदगी आ रही है तो इसकी सफाई छह महीने से पहले भी करनी पड़ सकती है. घर में पानी की खपत कम है और टैंक का पानी लंबे समय तक जमा रहता है तो इसकी नियमित जांच और भी जरूरी हो जाती है.

टंकी की जगह भी करती है फर्क

छत पर रखी पानी की टंकी अगर दिनभर सीधी धूप में रहती है तो उसके अंदर का पानी गर्म हो सकता है. टंकी के आसपास धूल-मिट्टी भी जमा होती रहती है. अगर ढक्कन ठीक से बंद नहीं है तो धूल, कीड़े और बारिश का पानी भी अंदर जाने का रास्ता पा सकते हैं. इसलिए टंकी की सफाई के साथ उसके ढक्कन की स्थिति भी जरूर जांचें. ढक्कन टूटा हुआ है, ठीक से बंद नहीं होता या अपनी जगह पर ढीला है तो उसे ठीक कराना चाहिए.





इन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें

अगर नल से आने वाले पानी का रंग सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है, पानी में अजीब गंध महसूस हो रही है या टंकी के अंदर हरी काई दिखाई दे रही है तो सफाई का समय आने का इंतजार न करें. टंकी के तल में काली या भूरे रंग की परत, गाद या दूसरी गंदगी जमा दिखाई दे तो भी इसे साफ कराना चाहिए. इसी तरह अगर पिछली सफाई को आठ महीने या उससे ज्यादा समय हो चुका है तो सिर्फ इसलिए टंकी को न छोड़ें कि पानी अभी देखने में साफ है.

टंकी को कैसे साफ करें?

सफाई से पहले टंकी का पानी पूरी तरह निकालना चाहिए. इसके बाद टंकी की अंदरूनी दीवारों और फर्श पर जमी गंदगी को ब्रश से अच्छी तरह साफ किया जा सकता है. सफाई के बाद कई बार पानी से धोकर बचे हुए गंदे पानी और सफाई के अवशेष को पूरी तरह निकालना जरूरी है. डिसइन्फेक्शन के लिए उचित क्लोरीन आधारित घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी मात्रा सही होना जरूरी है. इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद के निर्देशों का पालन करें और सफाई के बाद टंकी को अच्छी तरह रिंस करें. अगर टंकी बहुत बड़ी है, अंडरग्राउंड है या उसके अंदर जाना सुरक्षित नहीं है तो प्रोफेशनल सफाई सेवा लेना बेहतर है.

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सिर्फ टंकी नहीं, महीने में एक बार करें जांच

टंकी को हर महीने साफ करने की जरूरत आमतौर पर नहीं होती, लेकिन महीने में एक बार उसका छोटा सा निरीक्षण जरूर किया जा सकता है. ढक्कन सही है या नहीं, आसपास कोई गंदगी तो नहीं जमा, पाइप में कोई समस्या तो नहीं और टंकी के बाहर कहीं रिसाव तो नहीं है, इन चीजों को देख लें. इस तरह छोटी समस्या समय रहते पकड़ में आ सकती है.

तो 1, 2 या 6 महीने में क्या है सही?

ज्यादातर घरों के लिए छह महीने में एक बार पानी की टंकी साफ करना एक व्यावहारिक रूटीन है. यानी साल में दो बार सफाई जरूर कराएं. अगर पानी की सप्लाई खराब है, टंकी में जल्दी गंदगी जमा होती है, टंकी तेज धूप में रहती है या आसपास का वातावरण ज्यादा धूल वाला है तो सफाई इससे पहले भी करनी पड़ सकती है. सबसे जरूरी बात यह है कि टंकी की सफाई को तब तक न टालें, जब तक पानी में बदबू या गंदगी दिखाई देने न लगे. कैलेंडर में साल में दो बार की तारीख तय करें और बीच-बीच में टंकी की स्थिति भी देखते रहें. इससे पानी की टंकी साफ रखने की आदत बनी रहेगी और अचानक आने वाली परेशानी से भी बचा जा सकेगा.

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