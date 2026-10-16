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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPressure Cooker Whistle: प्रेशर कुकर की सीटी अटक जाए तो न करें ये भूल! हो सकता है हादसा

Pressure Cooker Whistle: प्रेशर कुकर की सीटी अटक जाए तो न करें ये भूल! हो सकता है हादसा

Home Tips: प्रेशर कुकर एक तय दबाव और भाप के सिद्धांत पर काम करता है. कुकर के अंदर पानी गर्म होने पर भाप बनती है और दबाव बढ़ता है. इसी दबाव के कारण कुकर में खाना जल्दी पकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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How To Open Jammed Pressure Cooker Lid Safely: प्रेशर कुकर भारतीय किचन का ऐसा हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोजाना होता है. दाल, चावल, सब्जी से लेकर कई तरह के दूसरे व्यंजन भी प्रेशर कुकर में आसानी से तैयार हो जाते हैं. लेकिन कुकर इस्तेमाल करते समय कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जब उसकी सीटी अचानक अटक जाती है, भाप ठीक से बाहर नहीं निकलती या ढक्कन खुलने का नाम नहीं लेता. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय यह समझना जरूरी है कि आखिर समस्या क्यों आई है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए.

प्रेशर कुकर एक तय दबाव और भाप के सिद्धांत पर काम करता है. कुकर के अंदर पानी गर्म होने पर भाप बनती है और दबाव बढ़ता है. इसी दबाव के कारण कुकर में खाना जल्दी पकता है. इसलिए अगर भाप निकलने का रास्ता किसी वजह से बंद हो जाए या कुकर में जरूरत से ज्यादा सामग्री भर दी जाए, तो परेशानी हो सकती है.

सीटी अचानक अटक जाए तो ढक्कन खोलने की गलती न करें

अगर प्रेशर कुकर की सीटी अचानक अटक गई है और भाप बाहर नहीं निकल रही, तो सबसे पहले कुकर का ढक्कन खोलने की कोशिश बिल्कुल न करें. कुकर के अंदर दबाव बना हो सकता है और जबरदस्ती ढक्कन खोलना खतरनाक हो सकता है. ऐसी स्थिति में गैस बंद कर दें और कुकर को अपने आप ठंडा होने दें. जब अंदर का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाए, तभी ढक्कन खोलने की कोशिश करें.


Pressure Cooker Whistle: प्रेशर कुकर की सीटी अटक जाए तो न करें ये भूल! हो सकता है हादसा

कई बार दाल, चावल, बीन्स और दूसरी ऐसी चीजें जिनमें झाग बनता है, उनके छोटे कण भाप निकलने वाली नली में फंस जाते हैं. इससे स्टीम वेंट ब्लॉक हो सकता है और सीटी ठीक से काम नहीं करती. इसलिए कुकर में ऐसी चीजें पकाते समय उसे जरूरत से ज्यादा भरने से बचना चाहिए.

कुकर में ज्यादा सामग्री भरना भी बन सकता है वजह

प्रेशर कुकर को पूरी तरह भर देना सही तरीका नहीं है. खाना पकने के दौरान सामग्री फैल सकती है और भाप के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी. खासकर दाल, चावल, बीन्स और झाग बनाने वाली चीजों के लिए कुकर में पर्याप्त खाली जगह रखना जरूरी है. अगर कुकर में जरूरत से ज्यादा पानी या सामग्री भर दी गई है, तो झाग ऊपर तक आ सकता है और भाप निकलने वाली जगह को प्रभावित कर सकता है. इसलिए कुकर भरते समय उसकी क्षमता का ध्यान रखें और खाने के हिसाब से उचित मात्रा में पानी डालें.


Pressure Cooker Whistle: प्रेशर कुकर की सीटी अटक जाए तो न करें ये भूल! हो सकता है हादसा

कुकर प्रेशर नहीं बना रहा तो इन चीजों को देखें

अगर कुकर में सीटी नहीं लग रही या प्रेशर बनता हुआ महसूस नहीं हो रहा, तो सबसे पहले यह देखें कि ढक्कन सही तरीके से बंद है या नहीं. इसके बाद गैसकेट यानी रबर रिंग की जांच करें. लंबे समय तक इस्तेमाल होने के बाद गैसकेट खराब या ढीली हो सकती है, जिसकी वजह से भाप बाहर निकलने लगती है और कुकर के अंदर पर्याप्त दबाव नहीं बन पाता. इसके अलावा कुकर में पर्याप्त पानी होना भी जरूरी है. पानी कम होने पर पर्याप्त भाप नहीं बनेगी और प्रेशर बनने में परेशानी आ सकती है. इसलिए हर रेसिपी के हिसाब से पानी की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए.

भाप वाली नली को रखें साफ

प्रेशर कुकर की स्टीम वेंट यानी जिस रास्ते से भाप बाहर निकलती है, उसकी सफाई बेहद जरूरी है. खाने के छोटे कण या गाढ़ी सामग्री इसमें फंस सकती है. खासकर चावल, दाल, पास्ता और दूसरी ऐसी चीजें जो पकने के बाद फूलती या झाग बनाती हैं, उनके मामले में यह समस्या ज्यादा हो सकती है. कुकर इस्तेमाल करने से पहले और बाद में स्टीम वेंट को अच्छी तरह साफ करें. इसमें किसी तरह का कपड़ा या दूसरी चीज लगाकर भाप निकलने का रास्ता बंद न करें. अगर वेंट में रुकावट है, तो कुकर का इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ करना जरूरी है.

कुकर के हैंडल या ढक्कन से भाप निकले तो सावधान

अगर कुकर के ढक्कन या हैंडल के आसपास से लगातार भाप या पानी निकल रहा है, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इसकी वजह खराब गैसकेट, ढक्कन की समस्या या कुकर के किसी हिस्से में नुकसान हो सकता है. ऐसी स्थिति में कुकर को बंद करके ठंडा होने दें और उसके बाद गैसकेट, ढक्कन और दूसरे हिस्सों की जांच करें. किसी हिस्से में खराबी दिखाई दे तो उसे बदलवाकर ही दोबारा इस्तेमाल करना बेहतर है.

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सीटी की आवाज बदल जाए तो भी दें ध्यान

हर कुकर की सीटी की आवाज बिल्कुल एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है. अलग-अलग कुकर के डिजाइन और प्रेशर रेगुलेटर के कारण आवाज में थोड़ा अंतर हो सकता है. लेकिन अगर पुराने कुकर की सीटी की आवाज अचानक बदल गई है या पहले की तुलना में भाप जल्दी बाहर निकल रही है, तो कुकर की जांच करना जरूरी है. कई बार सही तरीके से ढक्कन बंद न होने, गैसकेट में खराबी या किसी दूसरे हिस्से में नुकसान की वजह से ऐसा हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 06:20 PM (IST)
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