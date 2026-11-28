Dangers Of Hanging Towel On Shower Curtain Rod: नहाने के बाद ज्यादातर लोग गीले तौलिए को बाथरूम में ही शॉवर रॉड पर डाल देते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर में यह अपने आप सूख जाएगा. लेकिन तौलिए को इस तरह टांगना उसे जल्दी सुखाने का सही तरीका नहीं है. बाथरूम में पहले से ही नमी ज्यादा होती है और शॉवर के आसपास की जगह पर नमी और भी ज्यादा बनी रहती है. ऐसे में गीला तौलिया ठीक से सूख नहीं पाता और उसमें बैक्टीरिया, फंगस और मोल्ड पनपने का खतरा बढ़ सकता है.

शॉवर रॉड पर तौलिया डालना क्यों सही नहीं?

गीले तौलिए को शॉवर रॉड पर डालने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह पूरी तरह खुलकर नहीं सूख पाता. खासकर जब तौलिए को बीच से मोड़कर रॉड पर डाला जाता है, तो उसका बीच वाला हिस्सा लंबे समय तक गीला रहता है. बाहर की तरफ का कपड़ा सूखा हुआ लग सकता है, लेकिन अंदर की परत में नमी कई घंटों तक बनी रह सकती है. यही लगातार बनी रहने वाली नमी बैक्टीरिया और फंगस के लिए अनुकूल माहौल बना सकती है. अगर तौलिया कई बार इसी तरह गीला रहता है और ठीक से सूख नहीं पाता, तो उसमें धीरे-धीरे बदबू भी आने लगती है.

तौलिए का बीच वाला हिस्सा ज्यादा देर तक गीला रहता है

तौलिए को एक बार शॉवर रॉड पर डालकर छोड़ देने से उसके दोनों किनारे जल्दी सूख सकते हैं, लेकिन बीच का हिस्सा देर से सूखता है. कई बार यह हिस्सा घंटों तक नम रहता है. अगर बाथरूम में हवा का सही वेंटिलेशन नहीं है या धूप नहीं आती, तो समस्या और बढ़ सकती है. गीले और नम कपड़े में मौजूद माइक्रोब्स तौलिए के रेशों में चिपक सकते हैं. अगली बार जब आप उसी तौलिए का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं. संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के लिए यह खास तौर पर परेशानी पैदा कर सकता है.





गीले तौलिए से बदबू क्यों आने लगती है?

क्या आपने कभी नहाने के बाद इस्तेमाल किए गए तौलिए में कुछ समय बाद अजीब सी सीलन वाली बदबू महसूस की है? अगर ऐसा होता है तो इसका एक कारण तौलिए में बनी रहने वाली नमी हो सकती है. जब तौलिया बार-बार गीला रहता है और पूरी तरह नहीं सूखता, तो उसमें बैक्टीरिया की गतिविधि बढ़ सकती है.

बाथरूम में वेंटिलेशन कम हो, खिड़की न हो या सीधी धूप न आती हो तो तौलिए के सूखने में और समय लग सकता है. लगातार नमी में रहने से कपड़े की क्वालिटी भी धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है. यानी जो तौलिया साफ और मुलायम होना चाहिए, वह समय के साथ बदबूदार और गंदा महसूस होने लग सकता है.

तौलिया सुखाने के लिए कौन सी जगह बेहतर है?

तौलिए को सुखाने के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां वह पूरी तरह खुल सके और उसके हर हिस्से तक हवा पहुंच सके. इसके लिए हॉरिजॉन्टल टॉवल बार एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इस पर तौलिए को पूरा फैलाकर टांगने से वह ज्यादा समान रूप से सूख सकता है. अगर आपके बाथरूम में हुक लगा है तो उस पर भी तौलिया टांगा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उसे बहुत ज्यादा मोड़कर या गुच्छा बनाकर न रखें. जितना ज्यादा तौलिया खुला रहेगा, उतनी आसानी से उसमें मौजूद नमी बाहर निकल पाएगी.





धूप में सुखाना सबसे आसान तरीका

जब भी संभव हो, तौलिए को बाथरूम से बाहर निकालकर धूप वाली जगह पर सुखाना बेहतर विकल्प हो सकता है. सूरज की UV किरणें कपड़े पर मौजूद कुछ माइक्रोब्स को कम करने में मदद कर सकती हैं. साथ ही धूप और खुली हवा में तौलिया जल्दी सूख जाता है और उसमें सीलन की बदबू भी कम हो सकती है. अगर बाहर धूप में सुखाने की सुविधा नहीं है तो बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन चलाना मददगार हो सकता है. नहाने के बाद कम से कम 30 मिनट तक एग्जॉस्ट फैन चलाने से बाथरूम की अतिरिक्त नमी कम करने में मदद मिल सकती है.

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कितनी बार धोना चाहिए तौलिया?

तौलिए को सही तरीके से सुखाने के साथ उसकी सफाई का ध्यान रखना भी जरूरी है. सामान्य तौर पर तौलिए को 3 से 4 बार इस्तेमाल करने के बाद धोना चाहिए. अगर मौसम में नमी ज्यादा है या बाथरूम में तौलिया जल्दी सूख नहीं पाता, तो उसे इससे ज्यादा बार धोना बेहतर हो सकता है. बार-बार गीला होने वाले तौलिए को लंबे समय तक बिना धोए इस्तेमाल करने से उसमें नमी और बैक्टीरिया जमा होने की संभावना बढ़ सकती है. इसलिए सिर्फ तौलिए को सुखाने की जगह पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से धोना और पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है.

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