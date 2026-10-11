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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSoft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

Tips For Making Puffy Roti: रोटी अच्छी बनेगी या नहीं, यह काफी हद तक आटा गूंथने के तरीके पर निर्भर करता है. अगर आटा बहुत सख्त गूंथा गया है, तो रोटी बेलते समय उसमें दरारें आ सकती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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How To Make Soft And Puffy Roti: घर में रोटी बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि रोटी तवे पर सिक तो जाती है, लेकिन फूलती नहीं है. कभी रोटी एक तरफ से मोटी रह जाती है, तो कभी वह सख्त हो जाती है. ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद आटा सही नहीं गूंथा गया या रोटी बनाने का तरीका गलत है. दरअसल, रोटी के अच्छी तरह फूलने के पीछे आटे की नरमी, उसे बेलने का तरीका और सेंकने के दौरान आंच का सही होना जैसे कई कारण होते हैं. अगर इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो गैस पर भी नरम और फूली हुई रोटियां बनाई जा सकती हैं.

आटा गूंथते समय रखें इस बात का ध्यान

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रोटी अच्छी बनेगी या नहीं, यह काफी हद तक आटा गूंथने के तरीके पर निर्भर करता है. अगर आटा बहुत सख्त गूंथा गया है, तो रोटी बेलते समय उसमें दरारें आ सकती हैं और सेंकने पर वह ठीक से फूल नहीं पाएगी. वहीं, बहुत ज्यादा गीला आटा बेलने में परेशानी पैदा कर सकता है. इसके लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए उसे गूंथें. एक साथ ज्यादा पानी डालने से आटा जरूरत से ज्यादा नरम हो सकता है. आटे को तब तक गूंथें, जब तक वह नरम और चिकना न हो जाए. ध्यान रखें कि आटा इतना सख्त न हो कि उसे बेलने में जोर लगाना पड़े और न ही इतना चिपचिपा हो कि वह हाथों में चिपकने लगे.


Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

 आटा गूंथने के बाद तुरंत न बेलें

कई लोग आटा गूंथते ही रोटियां बेलना शुरू कर देते हैं. हालांकि, आटे को कुछ देर आराम देना भी जरूरी है. आटा गूंथने के बाद उसे ढककर करीब 20 से 30 मिनट के लिए रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट हो जाता है और उसे बेलना आसान हो जाता है. अगर आटा रखने के बाद थोड़ा सख्त महसूस हो, तो उसमें थोड़ा पानी डालकर दोबारा गूंथ सकते हैं. ध्यान रखें कि आटे को खुला छोड़ने से उसकी ऊपरी परत सूख सकती है. इसलिए उसे हमेशा ढककर रखें. इससे आटा नरम बना रहता है और रोटी बेलते समय परेशानी कम होती है.

रोटी बेलते समय न करें ये गलती

रोटी के न फूलने की एक वजह उसे सही तरीके से न बेलना भी हो सकती है. अगर रोटी कहीं से मोटी और कहीं से पतली है, तो वह तवे पर एकसमान नहीं सिकेगी. इससे कुछ हिस्से जल्दी पक सकते हैं, जबकि दूसरे हिस्से कच्चे रह सकते हैं. रोटी बेलते समय कोशिश करें कि उसकी मोटाई हर तरफ बराबर रहे. इसके लिए बेलन चलाते समय रोटी को थोड़ा-थोड़ा घुमाते रहें. इससे उसका आकार गोल बनाने में भी मदद मिलेगी. रोटी बेलने के लिए बहुत ज्यादा सूखा आटा इस्तेमाल न करें. जरूरत के हिसाब से ही आटा लगाएं, क्योंकि ज्यादा सूखा आटा रोटी की सतह को रूखा बना सकता है. रोटी बेलने के बाद उसे बहुत देर तक खुला न छोड़ें. ऐसा करने से वह सूख सकती है और सेंकने पर नरम नहीं बनती.


Soft Roti Making Tips: तवे पर नहीं फूलती रोटी? गुब्बारे जैसी फुलाने का जादुई हैक

तवा अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही डालें रोटी

अगर तवा ठीक से गर्म नहीं हुआ है, तो रोटी को फूलने में परेशानी हो सकती है. ठंडे तवे पर रोटी रखने से वह धीरे-धीरे सूखने लगती है. दूसरी तरफ, बहुत तेज आंच पर रोटी बाहर से जल्दी जल सकती है और अंदर से ठीक से नहीं सिक पाती. इसलिए रोटी सेंकने से पहले तवे को मध्यम से मध्यम तेज आंच पर गर्म कर लें. इसके बाद रोटी को तवे पर डालें. तवे पर रोटी रखते ही उसे बार-बार पलटने की जरूरत नहीं है. जब उसकी ऊपरी सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले दिखाई देने लगें, तब उसे पलट दें.

रोटी को सही समय पर पलटें

रोटी को कितनी देर तक सेंकना है और कब पलटना है, इसका भी उसकी बनावट पर असर पड़ता है. सबसे पहले रोटी को गर्म तवे पर डालें. जब उस पर छोटे बुलबुले बनने लगें, तो उसे पलट दें. दूसरी तरफ हल्के भूरे निशान दिखाई देने लगें, तो रोटी को फिर से पलट सकते हैं. इसके बाद साफ कपड़े या उपयुक्त स्पैचुला की मदद से रोटी को हल्के हाथ से दबाएं. खासकर किनारों के आसपास हल्का दबाव देने से रोटी को फूलने में मदद मिल सकती है. अगर रोटी फिर भी नहीं फूल रही है, तो आटे की मोटाई और तवे की आंच जांचें. कई बार इन दोनों में गड़बड़ी होने से रोटी चपटी रह जाती है.

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गैस की आंच पर भी दें ध्यान

तवे पर आधी सिक चुकी रोटी को सीधे गैस की आंच पर रखने से वह जल्दी फूल सकती है. हालांकि, इसके लिए रोटी का सही तरीके से बेलना और तवे पर पर्याप्त सिकना जरूरी है. अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो रोटी को लगातार देखते रहें, ताकि वह जले नहीं. गर्म रोटी को हाथ से पकड़ने के बजाय उचित चिमटे का इस्तेमाल करें. रोटी तैयार होने के बाद उसे खुली प्लेट में लंबे समय तक न रखें. उसे ढककर रखने से उसकी नमी बनी रहती है और वह जल्दी सख्त नहीं होती. अगर रोटियां एक के बाद एक बना रहे हैं, तो उन्हें साफ कपड़े से ढके बर्तन में रख सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 06:58 AM (IST)
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