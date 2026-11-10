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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

सैंडपेपर गेट बॉल टैम्परिंग विवाद में उस्मान ख्वाजा के खुलासे पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड का स्टेटमेंट सामने आया है. मामले की फिर से जांच शुरू नहीं की जाएगी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Nov 2026 01:00 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में हड़कंप मचा हुआ है. सैंडपेपरगेट टैम्परिंग विवाद में उस्मान ख्वाजा के सनसनीखेज दावों पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की प्रतिक्रिया सामने आई है. ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के चीफ टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि टैम्परिंग विवाद पर दोबारा जांच शुरू नहीं की जाएगी. ध्यान रहे कि ख्वाजा ने दावा करके कहा था कि ड्रेसिंग रूम में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि मैदान में क्या हो रहा है.

साल 2018 की इस घटना में स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट को सम्मिलित पाया गया था. मगर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा कि बॉल टैम्परिंग की बात केवल कुछ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी.

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दोबारा नहीं होगी जांच

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग ने रेडियो स्टेशन से बातचीत में कहा, "हमें जांच शुरू करने या मामले को दोबारा उठाने का कोई खास कारण नहीं दिखता है. मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ हासिल किया जा सकता है.

पहले जब मामले की जांच की गई, तब पाया गया कि तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ के अलावा डेविड वॉर्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट, मुख्य रूप से इन्हीं 3 खिलाड़ियों को टैम्परिंग मामले की पूरी जानकारी थी. मगर ख्वाजा का कहना कुछ और ही है. ख्वाजा ने इसी साल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. 

सबने कर दिया था इनकार

अपनी किताब के रिलीज होने से पहले सिडनी हेराल्ड से बातचीत में उस्मान ख्वाजा ने खुलासा करके बताया, "उस बारे में हम सब जानते थे. केवल बल्लेबाज, गेंदबाज या स्टाफ नहीं, हम सब."

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान पैट कमिंस और तत्कालीन कोच डैरेन लेहमान सहित अन्य सभी लोगों ने बॉल टैम्परिंग के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया था.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड द्वारा दोबारा जांच शुरू ना करना चौंकाने वाला भी है. खासकर तब जब डेविड वॉर्नर भी ख्वाजा की बात को दोहरा चुके हैं. सैंडपेपरगेट मामले में 12 महीने का प्रतिबंध झेलने वाले वॉर्नर ने ख्वाजा के बयान के समर्थन में आकर कहा था कि, "आपने जो भी कहा है वह 100 परसेंट सच है. अब सब लोग सच्चाई जान गए हैं. लोग सच जानना चाहते थे, आपने आगे आकर सब बता दिया है."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 10 Nov 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Cricket Australia Usman Khawaja Sandpaper Gate
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