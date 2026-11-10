सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्या लिखा? पंजाब चुनाव से पहले विवाद शुरू

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love में एक चैप्टर 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' पर भी है, जिसकी वजह से अब पंजाब की सियासत गरमा रही है. सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जिक्र पर विवाद शुरू हो गया है. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने इसको लेकर कांग्रेस को घेरा है.

शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने कांग्रेस के सामने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि वे तस्वीरें देखकर परेशान हो गईं, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी का एक सोचा-समझा सीधा हमला था जो सिखों और अकाल तख्त साहिब पर किया गया था. उस हमले में सैकड़ों की तादाद में निर्दोष सिख नौजवान मारे गए थे, सरोवर लाल हो गया था और हरमंदिर साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब के जो स्वरूप प्रकाशित थे उनमें भी गोलियां मारी गई थीं.

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शिअद नेता ने कहा, "उसके बाद अगर सोनिया गांधी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी परेशान थीं और उन्हें पता था कि वो मरने वाली हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बहुत गलत काम किया था और जब भी कोई गलत काम करता है तो वो अंदर से डर जाता है, उसका खोखलापन उसको सताता है."

'क्या इंदिरा गांधी यह बताकर गई थीं?'

शिअद ने सोनिया गांधी से सवाल किया, "सोनिया गांधी ने लिखा है कि इंदिरा गांधी बता के गई थीं क्या करना है. तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो सिख कत्लेआम दिल्ली के अंदर हुआ, सिखों के गालों में टायर डालकर जला दिया गया, उनके घर जला दिए गए, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बहू उनकी इज्जत तक लूटी गई. क्या ये बताकर गई थीं इंदिरा गांधी? मैं यह मानता हूं कि पंजाब ने बहुत लंबे समय तक संताप झेला. वो भी इसलिए क्योंकि उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत गलत फैसले लिए."

'क्या कांग्रेस कभी माफी मांगेगी?'

उन्होंने आगे कहा, "सोनिया गांदी का अपनी किताब में यह लिख देना कि तस्वीरें देखकर वो परेशान हो गई थीं. उन्हें डर था कि उन्हें कोई मार देगा. मैं कांग्रेस और गांधी परिवार से पूछना चाहता हूं कि क्या सीधे तौर पर माफी आपने आज तक कभी मांगी है? राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है और उसके नाम पर आपने हजारों सिखों को दिल्ली में सड़कों में जला जलाकर मार डाला, क्या उसकी कभी माफी सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस मांगेगी?"

'किताबें लिखने से नहीं बदलेगी हकीकत'

शिअद ने आगे कहा, "ऐसे किताबें लिखकर एक इमोशन बताने से जो हकीकत है वो कभी नहीं बदलेगी. हकीकत ये है कि वे एक ऐसे जख्म हैं, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, चाहे सिखों का कत्लेआम हो, वो ऐसे जख्म हैं जो नहीं भर सकते. उन परिवारों से जाकर बात करें जिन्होंने अपनों को खोया है. उन परिवारों से बात करें फिर आपको पीड़ा का एहसास होगा. आपके पता चलेगा कि वे परिवार पीढ़ियों तक वो पीड़ा वो कैसे उठाकर घूमते रहे हैं."

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