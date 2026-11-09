दीवाली पर घर की सजावट, पूजा, मेहमानों और पकवानों के बीच पूरा दिन काफी व्यस्त रहता है. ऐसे में कई बार लोग रात को थककर सीधे सोने चले जाते हैं और कुछ जरूरी काम भूल जाते हैं. लेकिन सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर घर की जांच करना फायदेमंद होता है. इससे गैस, बिजली और घर की सुरक्षा से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है. साथ ही, खानपान का ध्यान रखने से अगली सुबह भी अच्छा महसूस होगा. आइए जानते हैं कि दिवाली की रात सोने से पहले कौन से काम जरूर करने चाहिए.

गैस और बिजली के उपकरण जरूर चेक करें

रात को सोने से पहले किचन में जाकर गैस चूल्हे के सभी नॉब और सिलेंडर का रेगुलेटर बंद कर दें. अगर घर में इलेक्ट्रिक सजावट या लाइट्स लगाई हैं तो उन्हें भी एक बार चेक करें. गैरजरूरी लाइट्स और बिजली के उपकरण बंद कर दें. इससे बिजली की बचत होने के साथ शॉर्ट सर्किट या दूसरी दुर्घटनाओं का खतरा भी कम किया जा सकता है. अगर कहीं गैस की गंध आए तो लाइट या बिजली का स्विच न चलाएं, आग न जलाएं और सुरक्षित जगह पर जाकर मदद लें.

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जूठे बर्तन साफ करें और दरवाजे-खिड़कियां बंद करें

दिवाली पर घर में मेहमानों के आने और खाना बनाने के कारण किचन में काफी बर्तन जमा हो जाते हैं. कोशिश करें कि सोने से पहले जूठे बर्तन साफ कर लें और सिंक को भी धो दें. इससे सुबह किचन में गंदगी और बदबू नहीं मिलेगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी त्योहार की रात रसोई साफ रखने को शुभ माना जाता है. इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे, बालकनी और खिड़कियों की कुंडियां अच्छी तरह जांच लें. अगर घर में कोई खिड़की खुली है तो उसे बंद कर दें. इससे घर की सुरक्षा बनी रहेगी.

दीये और खानपान का भी रखें ध्यान

दिवाली पर कई लोग पूजा स्थल पर रातभर अखंड दीया जलाने की परंपरा निभाते हैं. लेकिन सोते समय जलते हुए दीये को बिना निगरानी के छोड़ना सुरक्षित नहीं है. दीये को पर्दे, कपड़े, फूलों और दूसरी ज्वलनशील चीजों से दूर रखें. सोने से पहले उसे बुझा दें या रातभर रोशनी के लिए बैटरी वाला LED दीया इस्तेमाल करें. इसके अलावा, त्योहार पर मिठाइयां और पकवान खाने के बाद रात में बहुत ज्यादा तला-भुना या भारी भोजन करने से बचें. हल्का खाना खाएं और पर्याप्त पानी पिएं. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप दिवाली की रात सुरक्षित रह सकते हैं और अगली सुबह की शुरुआत भी आराम से कर सकते हैं.

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