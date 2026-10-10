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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका

Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका

Store Iron Cookware: ऐसे में कई लोग कढ़ाई को खराब समझकर इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. लेकिन अगर जंग शुरुआती स्तर पर है, तो सही तरीके से सफाई करके उसे हटाया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Oct 2026 12:57 PM (IST)
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How To Remove Rust From Iron Kadhai: भारतीय रसोई में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है. इसमें पूड़ी, पकौड़े और कई तरह की सब्जियां बनाने का अपना अलग ही स्वाद होता है. घरों में आज भी कई लोग लोहे की कढ़ाई को खाना बनाने के लिए पसंद करते हैं. हालांकि, इसकी देखभाल करना भी जरूरी है. अगर कढ़ाई को धोने के बाद ठीक से नहीं सुखाया जाए या उसमें लंबे समय तक नमी बनी रहे, तो जंग लगने लगती है. धीरे-धीरे कढ़ाई की सतह पर नारंगी या भूरे रंग की परत दिखाई देने लगती है.

ऐसे में कई लोग कढ़ाई को खराब समझकर इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. लेकिन अगर जंग शुरुआती स्तर पर है, तो सही तरीके से सफाई करके उसे हटाया जा सकता है. साथ ही, कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर कढ़ाई को दोबारा जंग लगने से बचाया जा सकता है.

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कढ़ाई में जंग लग जाए तो ऐसे करें सफाई

अगर आपकी लोहे की कढ़ाई पर जंग लग गई है, तो सबसे पहले उसे साफ करने की जरूरत है. इसके लिए कढ़ाई को हल्का गीला करें और उस पर थोड़ा बर्तन धोने वाला साबुन लगाएं. अब स्क्रबर की मदद से जंग वाली जगह को अच्छी तरह रगड़ें. जरूरत के हिसाब से इस प्रक्रिया को दो से तीन बार दोहरा सकते हैं. जब जंग साफ होने लगे, तो कढ़ाई को पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद किसी साफ कपड़े से पोंछकर सुखाएं. ध्यान रखें कि सफाई के बाद कढ़ाई को गीला छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि बची हुई नमी के कारण दोबारा जंग लग सकती है.


Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका

कढ़ाई को ज्यादा देर पानी में न छोड़ें

कई बार खाना बनाने के बाद कढ़ाई में भोजन के टुकड़े चिपक जाते हैं. ऐसे में लोग उन्हें आसानी से साफ करने के लिए कढ़ाई को लंबे समय तक पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं. लेकिन लोहे के बर्तनों के लिए यह आदत नुकसानदायक हो सकती है. पानी के लगातार संपर्क में रहने से लोहे की सतह पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए कढ़ाई को इस्तेमाल करने के बाद जल्द साफ कर लेना बेहतर है. अगर उसमें खाना चिपका हुआ है, तो उसे साफ करने में जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन धोने के बाद तुरंत सुखाना न भूलें.

 धोने के बाद अच्छी तरह सुखाना है जरूरी

लोहे की कढ़ाई में जंग लगने की सबसे आम वजहों में से एक नमी है. अगर कढ़ाई को धोने के बाद सीधे रैक में रख दिया जाए, तो उसकी सतह पर पानी रह सकता है. यही नमी धीरे-धीरे जंग की वजह बन सकती है. इससे बचने के लिए कढ़ाई को धोने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें. इसके बाद इसे गैस पर धीमी आंच पर एक-दो मिनट के लिए रख सकते हैं, ताकि बची हुई नमी भी सूख जाए. कढ़ाई को स्टोर करने से पहले यह जरूर देख लें कि उसकी सतह पूरी तरह सूखी है.


Rust On Iron Kadhai: लोहे की कढ़ाई में लग रही जंग, जान लें बचाने का तरीका

 कढ़ाई पर लगाएं तेल की पतली परत

लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए उस पर तेल की पतली परत लगाना भी उपयोगी तरीका है. कढ़ाई पूरी तरह सूख जाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल या खाने में इस्तेमाल होने वाला दूसरा तेल लें. अब सूती कपड़े की मदद से इसे कढ़ाई की अंदरूनी सतह पर हल्के हाथ से फैला दें. ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा न लगाएं. सतह पर तेल की हल्की परत ही पर्याप्त है. इससे लोहे की सतह पर नमी का सीधा असर कम करने में मदद मिल सकती है. कढ़ाई को इस्तेमाल करने के बाद साफ करके सुखाने और तेल लगाने की आदत बनाए रखें.

 खट्टी चीजें पकाते समय बरतें सावधानी

लोहे की कढ़ाई में खाना बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें किस तरह की चीजें पकाई जा रही हैं. टमाटर, सिरका और दूसरी अम्लीय चीजें लोहे के संपर्क में आने पर प्रतिक्रिया कर सकती हैं. इससे खाने के स्वाद और कढ़ाई की सतह पर असर पड़ सकता है. इसलिए लोहे की कढ़ाई में खट्टी चीजों को लंबे समय तक पकाने या रखने से बचें. अगर आपने ऐसी कोई डिश बनाई है, तो खाना तैयार होने के बाद उसे कढ़ाई में छोड़ने के बजाय किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें. इसके बाद कढ़ाई को साफ करके अच्छी तरह सुखा दें.

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कढ़ाई का नियमित इस्तेमाल करते रहें

अगर लोहे की कढ़ाई को लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए रखा जाता है, तो उसकी सतह पर जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तब जब उसे नम जगह पर रखा गया हो. इसलिए कढ़ाई की नियमित सफाई और सही तरीके से रखरखाव जरूरी है. इस्तेमाल के बाद कढ़ाई को साफ करें, पूरी तरह सुखाएं और उस पर तेल की हल्की परत लगाकर सूखी जगह पर रखें. इसे ऐसी जगह रखने से बचें, जहां पानी या नमी लगातार संपर्क में आती हो.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Iron Kadhai Rust On Iron Kadhai How To Store Iron Cookware
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