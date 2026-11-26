अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ समेत 14 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ नए टैरिफ लगाने की तैयारी की है. अमेरिका का आरोप है कि ये देश जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और सरकारी मदद के सहारे सस्ते सामान अमेरिकी बाजार में भेजकर उसके उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. भारत के सामने 17% या 25% टैरिफ का विकल्प है, जबकि चीन के लिए यह दर 40% तक पहुंच सकती है. आखिर इस नए टैरिफ प्लान का पूरा गणित क्या है और भारत पर इसका कितना असर पड़ सकता है?

ट्रंप का नया टैरिफ प्लान क्या है?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय यानी USTR ने 25 नवंबर 2026 को ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 301 के तहत 14 अर्थव्यवस्थाओं की जांच के नतीजे घोषित किए. इसमें भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड शामिल हैं.

अमेरिका का आरोप है कि इन देशों की औद्योगिक नीतियां, सरकारी सब्सिडी, वित्तीय मदद, श्रम नीतियां और बाजार में प्रवेश से जुड़ी पाबंदियां वैश्विक व्यापार को प्रभावित करती हैं. अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक, इन नीतियों से कुछ देशों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन होता है. फिर अतिरिक्त सामान कम कीमत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल होती है.

ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बचाने की कोशिश बता रहा है. हालांकि, जिन देशों पर आरोप लगाए गए हैं, वे इस दलील से सहमत नहीं हैं.

भारत पर 17% या 25% टैरिफ का क्या गणित है?

भारत के लिए इस प्रस्ताव में दो अलग-अलग स्थितियां रखी गई हैं. अगर भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता हो जाता है और वह अमेरिकी जांच में उठाई गई चिंताओं को दूर करता है, तो भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ दर 17% रखने का प्रस्ताव है. लेकिन अगर समझौता नहीं होता, तो यह दर 25% तक जा सकती है.

इसका मतलब है कि भारत के सामने व्यापार समझौते को लेकर दबाव बढ़ सकता है. अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों के लिए ज्यादा अवसर दे और औद्योगिक नीतियों से जुड़े मुद्दों पर बदलाव करे.

भारत के लिए यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान निर्यात किया. यह भारत के कुल वस्तु निर्यात का करीब पांचवां हिस्सा था.

हालांकि, भारत सरकार ने अमेरिकी आरोपों को स्वीकार नहीं किया है. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में संरचनात्मक अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है. भारत का कहना है कि व्यापार से जुड़े मुद्दों को दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के दायरे में सुलझाया जाना चाहिए.

चीन पर 20% से 40% तक की मार क्यों?

इस टैरिफ गणित में चीन सबसे ज्यादा चर्चा में है. अमेरिका ने चीन के लिए 20% तक की प्रस्तावित दर रखी है. यह दर ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगाए गए करीब 25% के मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ के अतिरिक्त हो सकती है. हालांकि, कुछ उत्पादों के लिए अलग प्रावधान और छूट भी प्रस्तावित हैं.

चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव पहले से ही काफी गहरा है. अमेरिका का आरोप है कि चीन अपनी कंपनियों को बड़े पैमाने पर सरकारी सहायता देता है और स्टील, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सोलर उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है.

चीन के लिए एक और बड़ी शर्त है. अगर दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2025 में बनी व्यापारिक सहमति कायम रहती है, तो प्रस्तावित दर 20% के स्तर पर सीमित रह सकती है. लेकिन अगर यह समझौता टूटता है, तो अमेरिका की ओर से चीन पर दर 40% तक बढ़ाने का विकल्प रखा गया है.

यानी चीन के मामले में 20% और 40% का अंतर सिर्फ टैरिफ का नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते के भविष्य का भी संकेत है.

यूरोप और एशिया के दूसरे देशों पर कितनी मार पड़ेगी?

अमेरिका के प्रस्ताव में यूरोपीय संघ के लिए 15% टैरिफ की दर रखी गई है, जिसमें सामान्य MFN यानी Most Favoured Nation ड्यूटी और पहले से लागू संबंधित टैरिफ को ध्यान में रखा गया है. कुछ स्थितियों में यह दर 20% तक जा सकती है.

जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और स्विट्जरलैंड के लिए भी 15% की प्रस्तावित दर रखी गई है. वहीं बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के लिए व्यापार समझौते की स्थिति में 18% तक की दर प्रस्तावित है. बातचीत विफल होने पर कुछ देशों के लिए यह 20% से 25% तक पहुंच सकती है.

वियतनाम के लिए समझौता होने पर 20% और बातचीत विफल होने पर 35% तक की दर का विकल्प है. सिंगापुर के लिए प्रस्तावित सीमा 10% रखी गई है.

इससे साफ है कि अमेरिका सभी देशों पर एक जैसा टैरिफ नहीं लगा रहा. दरें अलग-अलग व्यापार समझौतों, मौजूदा शुल्कों और संबंधित देशों के साथ बातचीत की स्थिति के आधार पर तय की गई हैं.

भारत के किन उद्योगों पर पड़ सकता है असर?

अमेरिकी जांच में भारत के कई क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया गया है. इनमें स्टील, सोलर उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT शामिल हैं. इसके अलावा कपड़ा, पेट्रोकेमिकल्स, निर्माण सामग्री और ऑटोमोबाइल से जुड़े उत्पादों को लेकर भी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की जांच में सवाल उठाए गए हैं.

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिकी बाजार में शुल्क बढ़ने से भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले महंगी हो सकती है. इससे निर्यातकों के ऑर्डर, मुनाफे और बाजार हिस्सेदारी पर दबाव पड़ सकता है.

हालांकि, हर उत्पाद पर एक जैसी दर लागू नहीं होगी. अमेरिका के प्रस्ताव में कुछ वस्तुओं को छूट देने की बात भी कही गई है. स्टील, एल्युमीनियम, वाहन और कुछ अन्य उत्पाद पहले से अलग सेक्शन 232 शुल्क के दायरे में हैं. इसलिए नए टैरिफ को मौजूदा शुल्कों के साथ सीधे जोड़कर हर उत्पाद पर कुल दर निकालना सही नहीं होगा.

अब आगे क्या होगा?

अभी इन प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया है. USTR ने संबंधित पक्षों से 5 जनवरी 2027 तक लिखित टिप्पणियां मांगी हैं. प्रस्तावित कार्रवाई पर सार्वजनिक सुनवाई 25 जनवरी 2027 से शुरू होनी है. इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.

भारत के लिए सबसे अहम चुनौती अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और अपने निर्यात हितों की रक्षा करने के बीच संतुलन बनाना है. अमेरिका के साथ समझौता होने पर 17% की दर का विकल्प मिल सकता है, लेकिन भारत को यह भी देखना होगा कि इसके बदले उसे अपने घरेलू बाजार और औद्योगिक नीतियों में कितनी रियायत देनी पड़ती है.

ट्रंप का नया टैरिफ प्लान केवल आयात शुल्क बढ़ाने की कवायद नहीं है. यह अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वह व्यापार समझौतों, बाजार पहुंच और औद्योगिक नीतियों पर दूसरे देशों से अपनी शर्तें मनवाना चाहता है. भारत के लिए असली सवाल सिर्फ 17% या 25% टैरिफ का नहीं, बल्कि यह है कि वह अपने निर्यात और आर्थिक हितों से समझौता किए बिना अमेरिका के साथ किस तरह का व्यापारिक रिश्ता तय करता है.