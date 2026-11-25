Pressure Cooker Water Leakage: कुकर में खाना बनाते समय अगर सीटी के आसपास से पानी बाहर आने लगे तो पूरी किचन गंदी हो सकती है. इतना ही नहीं, पानी के साथ भाप निकलने की वजह से खाना बनाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. कई बार लोग इसे कुकर की बड़ी खराबी समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. कुकर की रबर गैसकेट, ज्यादा पानी या कुकर को जरूरत से ज्यादा भरना भी इसकी वजह हो सकता है.

अगर आपके कुकर से भी सीटी के पास पानी बाहर आ रहा है तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इस परेशानी को कम किया जा सकता है. हालांकि, प्रेशर कुकर के साथ किसी भी तरह की समस्या होने पर सुरक्षा को सबसे पहले रखना जरूरी है.

सबसे पहले कुकर की रबर चेक करें

कुकर के ढक्कन के अंदर लगी रबर गैसकेट कुकर को सही तरीके से सील करने में अहम भूमिका निभाती है. यही रबर ढक्कन और कुकर के बीच अच्छी सील बनाती है, जिससे खाना पकाते समय पानी और भाप बाहर नहीं निकलती. समय के साथ लगातार इस्तेमाल की वजह से रबर ढीली, सख्त या खराब हो सकती है. इसलिए अगर कुकर से पानी बाहर आ रहा है तो सबसे पहले रबर को ध्यान से देखें. उसमें दरार, कट या किसी तरह की टूट-फूट नजर आ रही है तो उसे बदल देना चाहिए. हमेशा अपने कुकर के मॉडल के हिसाब से सही गैसकेट का इस्तेमाल करें.





रबर पर जमी गंदगी भी करें साफ

कई बार रबर खराब नहीं होती, लेकिन उसके आसपास खाना पकाते समय निकले छोटे कण या गंदगी जमा हो जाती है. इससे ढक्कन और रबर के बीच सही सील नहीं बन पाती और पानी या भाप बाहर निकलने लगती है. रबर को निकालकर हल्के साबुन वाले पानी से साफ करें या कुकर बनाने वाली कंपनी के निर्देश के अनुसार इसकी सफाई करें. रबर पर या उसके आसपास कोई खाने का कण चिपका हुआ न रहे, इसका ध्यान रखें.

सफाई के बाद रबर को अच्छी तरह सुखाकर सही जगह पर लगाएं. रबर बहुत सूखी हो तो उसे लचीला बनाए रखने के लिए निर्माता के निर्देश के अनुसार हल्की मात्रा में उपयुक्त खाद्य-ग्रेड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कुकर में जरूरत से ज्यादा पानी न भरें

कुकर से पानी बाहर आने की एक वजह जरूरत से ज्यादा पानी डालना भी हो सकती है. अगर कुकर को उसकी क्षमता से ज्यादा भर दिया गया है तो खाना पकने के दौरान पानी ऊपर आ सकता है और प्रेशर रिलीज होने वाली जगह तक पहुंच सकता है. इसलिए कुकर में पानी और सामग्री डालते समय उसकी अधिकतम भरने की सीमा का ध्यान रखें. दाल, चावल या ऐसी चीजें जो पकने के दौरान फूलती हैं, उन्हें ज्यादा मात्रा में भरने से बचें. कुकर के अंदर थोड़ी खाली जगह छोड़ना जरूरी है ताकि खाना पकने के दौरान सामग्री के फैलने के लिए पर्याप्त जगह रहे.





ढक्कन सही तरीके से लगाएं

कुकर का ढक्कन सही तरीके से बंद न होने पर भी सील ठीक से नहीं बनती. खाना पकाने से पहले यह देख लें कि ढक्कन अपनी सही स्थिति में लगा है और लॉकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है. अगर ढक्कन लगाने के बाद भी वह ठीक से फिट नहीं हो रहा या रबर अपनी जगह से बाहर आ रही है तो कुकर को इस्तेमाल न करें. पहले समस्या की जांच करें.

कुकर की सफाई पर भी दें ध्यान

कुकर के ढक्कन, गैसकेट और प्रेशर रिलीज वाले हिस्से की नियमित सफाई जरूरी है. खाना पकाते समय निकले छोटे कण इन जगहों पर जमा हो सकते हैं. इससे कुकर का प्रेशर सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं कर पाता. हर इस्तेमाल के बाद ढक्कन और रबर को साफ करें. प्रेशर रिलीज वाल्व में भी किसी तरह की गंदगी या खाने का कण फंसा हुआ नहीं होना चाहिए. सफाई करते समय निर्माता के निर्देशों का पालन करें.

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कुकर की हालत खराब हो तो न करें इस्तेमाल

अगर कुकर की रबर बार-बार खराब हो रही है, ढक्कन में दिक्कत है या प्रेशर से जुड़ा कोई हिस्सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें. प्रेशर कुकर में दबाव बनता है, इसलिए किसी भी खराब हिस्से के साथ खाना पकाना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसी स्थिति में कुकर की जांच करवाना या खराब पार्ट को बदलना बेहतर है.

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