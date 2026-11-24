How To Make Besan At Home: बेसन भारतीय रसोई की उन चीजों में शामिल है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के पकवान बनाने में होता है. बारिश में पकौड़े बनाने हों, नाश्ते में चीला बनाना हो या फिर कढ़ी, ढोकला और बेसन के लड्डू, कई चीजों में बेसन की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर लोग बाजार से पैकेट वाला बेसन खरीदकर लाते हैं, लेकिन अगर आप घर पर ताजा बेसन बनाना चाहते हैं तो यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं है.

अब सवाल आता है कि बेसन आखिर किस दाल से बनता है? अरहर, मटर और चना में से बेसन बनाने के लिए सबसे सही दाल चना दाल है. खासतौर पर छिलका उतरी और दो टुकड़ों में बंटी चना दाल यानी चना दाल से वह बेसन तैयार होता है, जिसे आमतौर पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है. इसका रंग हल्का पीला होता है और इसमें एक खास खुशबू और स्वाद आता है.

बेसन बनाने के लिए कौन सी दाल लें?

घर पर बेसन बनाने के लिए चना दाल लें. दाल अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और उसमें नमी, कीड़े या किसी तरह की बदबू नहीं होनी चाहिए. दाल के दानों को देखकर भी इसकी गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है. अरहर दाल या मटर को पीसकर अलग तरह का आटा तैयार किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर जिस बेसन का इस्तेमाल पकौड़े, चीला, कढ़ी और लड्डू बनाने में किया जाता है, वह चना दाल से ही बनता है.





सबसे पहले दाल को अच्छी तरह साफ करें

चना दाल को एक बड़ी प्लेट या थाली में फैलाएं. इसमें अगर छोटे पत्थर, भूसी, खराब दाने या कोई दूसरी चीज दिखाई दे तो उसे निकाल दें. दाल को साफ करने के लिए इसे सूखे साफ कपड़े से हल्के हाथ से रगड़ सकते हैं. बेसन बनाने के लिए दाल को धोना जरूरी नहीं है. अगर दाल को पानी से धोते हैं तो उसे पीसने से पहले पूरी तरह सुखाना बहुत जरूरी है. थोड़ी भी नमी रह गई तो दाल पीसते समय चिपक सकती है और बेसन में गांठें पड़ सकती हैं.

दाल को पूरी तरह सुखाना जरूरी

अगर आपने दाल धोई है तो उसे साफ कपड़े पर एक परत में फैलाकर अच्छी तरह सुखाएं. इसे धूप या किसी गर्म और हवादार जगह पर तब तक रखें, जब तक दाल पूरी तरह सूख न जाए. दाल अंदर तक सूखी होनी चाहिए. सिर्फ ऊपर से सूखी दिखाई देने पर उसे पीसने की गलती न करें. नमी वाली दाल से बना बेसन जल्दी खराब हो सकता है और उसकी स्टोरेज लाइफ भी कम हो सकती है.

कच्ची दाल से बनाएं या भूनकर?

बेसन का इस्तेमाल किस चीज के लिए करना है, इसके हिसाब से दाल को कच्चा पीस सकते हैं या हल्का भून सकते हैं. पकौड़े, चीला, कढ़ी और ढोकला जैसी चीजों के लिए आमतौर पर कच्ची चना दाल से बना बेसन इस्तेमाल किया जाता है. वहीं बेसन के लड्डू या कुछ मिठाइयों के लिए दाल को हल्का भूनकर पीसने का तरीका भी अपनाया जाता है. इसके लिए भारी कड़ाही में धीमी आंच पर दाल को हल्का भूनें. जब इसमें हल्की खुशबू आने लगे और रंग थोड़ा बदलने लगे तो गैस बंद कर दें. इसके बाद दाल को पूरी तरह ठंडा होने दें.





घर पर चक्की से ऐसे बनाएं बेसन

अगर आपके घर में आटा चक्की है तो उसमें चना दाल पीसकर आसानी से बेसन बनाया जा सकता है. मशीन में दाल डालने से पहले यह जरूर देख लें कि दाल पूरी तरह साफ और सूखी हो. पहली बार ज्यादा दाल पीसने के बजाय थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें. इससे आपको पता चल जाएगा कि बेसन कितना बारीक निकल रहा है. अगर आपको पकौड़े या चीले के लिए ज्यादा बारीक बेसन चाहिए तो मशीन की सही जाली या सेटिंग का इस्तेमाल करें. बेसन निकलने के बाद इसे कुछ देर प्लेट में फैलाकर ठंडा होने दें. इसके बाद बारीक छलनी से छान लें. इससे मोटे कण अलग हो जाएंगे और बेसन ज्यादा हल्का और एक जैसा हो जाएगा.

मिक्सर में भी बना सकते हैं बेसन

अगर घर में आटा चक्की नहीं है तो थोड़ी मात्रा में चना दाल को मिक्सर ग्राइंडर में भी पीसा जा सकता है. हालांकि इसमें दाल को एक साथ ज्यादा मात्रा में डालने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीसना बेहतर रहेगा. मिक्सर को लगातार चलाने के बजाय छोटे-छोटे अंतराल में चलाएं. इससे जार ज्यादा गर्म नहीं होगा. पीसने के बाद बेसन को छलनी से जरूर छानें.

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घर के बने बेसन को ऐसे रखें

बेसन को हमेशा एयरटाइट कांच या स्टील के डिब्बे में रखें. डिब्बा पूरी तरह सूखा होना चाहिए और इसे गैस चूल्हे के पास रखने से बचें. बेसन को ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना बेहतर है. बेसन निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें. घर पर बने बेसन में किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसलिए इसे बहुत ज्यादा मात्रा में बनाकर कई महीनों तक रखने के बजाय जरूरत के हिसाब से बनाना बेहतर है.

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