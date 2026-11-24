How To Reduce Dust In Winter: सर्दियों में घर की सफाई करने के कुछ ही समय बाद अगर फर्नीचर, फर्श और दूसरी जगहों पर फिर से धूल नजर आने लगते हैं. ठंड के दिनों में घर के दरवाजे-खिड़कियां ज्यादा समय तक बंद रहते हैं. ऐसे में ताजी हवा और वेंटिलेशन कम हो जाता है और घर के अंदर धूल ज्यादा तेजी से जमा होने लगती है. ठंडी और सूखी हवा के साथ ही हीटिंग सिस्टम भी घर की नमी कम कर देता है, जिससे धूल के कण हवा में ज्यादा आसानी से घूमते रहते हैं और सतहों पर चिपक जाते हैं.

सर्दियों में घर ज्यादा धूल भरा क्यों हो जाता है?

ठंड के मौसम में लोग घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं. शरीर से निकलने वाली डेड स्किन और बाल भी घर की धूल का हिस्सा बनते हैं. अगर घर में पालतू जानवर हैं, तो उनकी सूखी त्वचा, बाल और डैंडर भी धूल बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा, सर्दियों में हीटिंग सिस्टम लंबे समय तक चलता रहता है. फर्श पर बैठी धूल हवा के साथ दोबारा उड़कर घर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकती है. अगर घर में लकड़ी जलाने वाला हीटर इस्तेमाल होता है, तो राख और बहुत छोटे कण भी धूल में शामिल हो सकते हैं.





सबसे पहले हीटिंग सिस्टम के फिल्टर पर ध्यान दें

सर्दियों में घर की धूल कम करने के लिए हीटिंग सिस्टम के फिल्टर को समय पर बदलना जरूरी है. फिल्टर गंदा होने पर वह हवा से धूल को ठीक तरह से नहीं रोक पाता और सिस्टम पर भी ज्यादा दबाव पड़ सकता है. अगर आपके घर में 1 इंच मोटा फिल्टर है, तो उसे कम से कम हर तीन महीने में बदलने की सलाह दी जाती है. वहीं 4 से 5 इंच मोटे कई फिल्टर ज्यादा लंबे समय तक चल सकते हैं.

ठंड शुरू होने से पहले हीटिंग सिस्टम की प्रोफेशनल सर्विसिंग करवाना भी फायदेमंद हो सकता है. इससे सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सकता है और घर के अंदर की हवा को साफ रखने में मदद मिल सकती है.

वेंट के आसपास सामान न रखें

घर में लगे एयर वेंट और एयर रिटर्न के सामने फर्नीचर या दूसरी चीजें रखने से हवा का फ्लो प्रभावित हो सकता है. इससे हीटिंग सिस्टम को काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और घर में हवा का सर्कुलेशन भी ठीक नहीं रहता. इसलिए कोशिश करें कि वेंट के सामने करीब 6 से 12 इंच की जगह खाली रहे. इससे हवा का रास्ता खुला रहेगा और सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सकेगा.





घर की नमी 30 से 50 फीसदी रखें

सर्दियों में हवा ज्यादा सूखी हो जाती है. घर के अंदर नमी का स्तर करीब 30 से 50 फीसदी रखना आरामदायक माना जाता है. इससे धूल के कण हवा में लंबे समय तक तैरने के बजाय जल्दी नीचे बैठ सकते हैं. इसके लिए जरूरत के हिसाब से ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ लोग घर में पौधे रखने या स्टोव पर पानी गर्म करने जैसे तरीकों से भी नमी बढ़ाते हैं.

धूल साफ करते समय ये गलती न करें

घर में धूल साफ करते समय सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह उड़ाना सही तरीका नहीं है. सूखे कपड़े से धूल झाड़ने पर छोटे कण हवा में फैल सकते हैं. इसके बजाय हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें. इससे धूल कपड़े में चिपक जाती है और बाद में उसे धोकर साफ किया जा सकता है. फर्श के साथ-साथ उन जगहों की भी सफाई करें जहां धूल आसानी से छिप जाती है. सोफा, पर्दे, तकिए और गद्दे जैसी सॉफ्ट सतहों में काफी धूल जमा हो सकती है. इन्हें भी नियमित रूप से वैक्यूम करना जरूरी है.

पालतू जानवर हैं तो उनकी सफाई भी जरूरी

अगर घर में जानवर है, तो उसकी ग्रूमिंग पर भी ध्यान दें. पालतू जानवरों के बाल और डैंडर घर की धूल बढ़ा सकते हैं. उनके बिस्तर और दूसरी इस्तेमाल की जाने वाली चीजों को भी नियमित रूप से साफ करें.

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बेडशीट और बिस्तर को भी नजरअंदाज न करें

बिस्तर पर डेड स्किन सेल्स जमा होते हैं और इससे धूल भी बढ़ सकती है. इसलिए बेडशीट को हर हफ्ते बदलकर धोना बेहतर है. रजाई, कंबल और दूसरे भारी बिस्तरों को भी समय-समय पर साफ करें.

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