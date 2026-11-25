Best Thread Count For Bedsheets: होटल के कमरे में जाते ही सबसे पहले नजर अक्सर बेड पर जाती है. साफ-सुथरी, एकदम सीधी और बिना सिलवट वाली चादर, करीने से रखे तकिए और बेड की हर लेयर बिल्कुल सही जगह पर नजर आती है. घर पर बेड लगाने के बाद भी अगर आपको वैसा लुक नहीं मिल पाता तो इसकी वजह सिर्फ चादर की क्वालिटी नहीं है. चादर को धोने, सुखाने और बेड पर बिछाने का तरीका भी काफी फर्क डालता है.

हाउसकीपिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अच्छी क्वालिटी की चादर शुरुआत जरूर है, लेकिन उसे सही तरीके से धोना और बेड पर बिछाना उतना ही जरूरी है. कुछ आसान तरीके अपनाकर घर के बेड को भी होटल जैसा साफ, सीधा और करीने वाला लुक दिया जा सकता है.

होटल जैसे बेड के लिए सही चादर चुनें

अगर आपको बेड पर ठंडा, साफ और क्रिस्प फील पसंद है तो चादर के मटेरियल पर ध्यान दें. एक्सपर्ट्स के मुताबिक 100 प्रतिशत लॉन्ग-स्टेपल कॉटन पर्केल इसके लिए अच्छा विकल्प है. पर्केल चादर हल्की, सांस लेने वाली और थोड़ी क्रिस्प होती है. बार-बार धोने के बाद भी इसका यह फील काफी हद तक बना रह सकता है. यही वजह है कि होटल में इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल पसंद किया जाता है.





चादर खरीदते समय सिर्फ थ्रेड काउंट देखकर फैसला न करें. ज्यादा थ्रेड काउंट का मतलब यह जरूरी नहीं कि चादर ज्यादा अच्छी या ज्यादा क्रिस्प होगी. कॉटन की क्वालिटी, उसकी बुनाई और फैब्रिक की पूरी बनावट भी काफी मायने रखती है. लॉन्ग-स्टेपल कॉटन पर्केल में 250 से 400 के बीच का थ्रेड काउंट एक अच्छा विकल्प माना जाता है. इससे क्रिस्पनेस, आराम, हवा का पास होना और टिकाऊपन के बीच अच्छा बैलेंस मिल सकता है.

चादर धोने का तरीका भी है जरूरी

सिर्फ अच्छी चादर खरीद लेना काफी नहीं है. उसे धोने का तरीका भी उसके फाइनल लुक पर असर डालता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चादर को दूसरी चीजों के साथ मशीन में ठूंसकर धोने से बचना चाहिए. चादर को अलग धोने से उसे मशीन के अंदर घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और वह अच्छी तरह साफ और रिंस हो पाती है. चादर धोते समय हमेशा उसके केयर लेबल पर दिए निर्देशों को देखें. पानी का तापमान और डिटर्जेंट का इस्तेमाल उसी हिसाब से करें.





ज्यादा डिटर्जेंट डालना नहीं है सही

कई लोगों को लगता है कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से चादर ज्यादा साफ होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ज्यादा डिटर्जेंट कपड़े पर रह सकता है और धीरे-धीरे फैब्रिक पर जमा होने लगता है. इससे चादर हल्की और फ्रेश महसूस होने के बजाय भारी लग सकती है. इसलिए डिटर्जेंट उतना ही इस्तेमाल करें जितना कंपनी ने बताया है.

फैब्रिक सॉफ्टनर से बचें

अगर आपको होटल जैसी क्रिस्प चादर चाहिए तो फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. शुरुआत में इससे चादर मुलायम लग सकती है, लेकिन इसके बचे हिस्से धीरे-धीरे फैब्रिक के रेशों पर जम सकते हैं. इससे समय के साथ चादर का वह साफ और क्रिस्प फील कम हो सकता है, जो होटल के बेड की खासियत होती है.

चादर को पूरी तरह सुखाने की गलती न करें

चादर को ड्रायर में जरूरत से ज्यादा देर तक रखने से उसमें ज्यादा सिलवटें पड़ सकती हैं. ज्यादा गर्मी से फैब्रिक के रेशों पर भी असर पड़ सकता है और चादर सिकुड़ सकती है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि चादर को मीडियम हीट पर सुखाएं और उसे पूरी तरह सूखने से थोड़ा पहले निकाल लें. यानी चादर हल्की नम रहे. इसके बाद चादर को अच्छी तरह सीधा करें और हाथ से दबाकर उसकी सिलवटें निकालें. हल्की नमी के दौरान फैब्रिक को सीधा करना आसान होता है.

ड्रायर से निकालते ही बेड पर बिछा दें

होटल जैसा लुक पाने के लिए यह एक आसान ट्रिक है. चादर को ड्रायर से निकालने के बाद ज्यादा देर तक टोकरी में पड़ा न रहने दें. जब वह अभी हल्की गर्म हो, तभी उसे बेड पर बिछा दें. चादर को गद्दे पर अच्छी तरह खींचकर सीधा करें. हाथ से फैब्रिक को स्मूद करते जाएं. गर्म चादर को बेड पर कसकर बिछाने से छोटी-मोटी सिलवटें खुद कम हो सकती हैं.

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ज्यादा क्रिस्प लुक चाहिए तो स्टार्च का इस्तेमाल

अगर आपको चादर बिल्कुल क्रिस्प और प्रेस की हुई जैसी चाहिए तो हल्का स्टार्च स्प्रे इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसे बहुत ज्यादा न लगाएं. हल्की मात्रा ही काफी है. सिर्फ चादर नहीं, बेड लगाने का तरीका भी मायने रखता है होटल जैसा बेड बनाने में आखिरी स्टेप सबसे ज्यादा मायने रखता है. चादर को बस गद्दे पर डाल देना काफी नहीं है. हर लेयर को अच्छी तरह सीधा और टाइट करें. चादर के किनारों को ठीक से अंदर टक करें. ऊपर की तरफ मौजूद हेम को बराबर तरीके से मोड़ें. अगर डुवे है तो उसके अंदर का इंसर्ट भी पूरे कवर में बराबर फैला होना चाहिए. बेड की हर लेयर को हाथ से स्मूद करें ताकि कहीं कपड़ा मुड़ा हुआ या ढीला न दिखे. इसके बाद तकियों को अच्छी तरह फुलाएं और उन्हें सही जगह पर रखें.

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