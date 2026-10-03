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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट

Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट

Furniture Tips:बेड से आवाज आने का पता लगाने के लिए सबसे पहले गद्दे को हटाकर बेड के फ्रेम को ध्यान से देखें. बेड के हेडबोर्ड, साइड रेल जहां आपस में जुड़ते हैं, उन हिस्सों पर खास ध्यान दें.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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Easy Hacks To Stop Bed Frame From Creaking: रात में बिस्तर पर लेटते ही अगर लकड़ी के बेड से हल्की-हल्की चरमराने की आवाज आने लगे, तो नींद खराब होना तय है. शुरुआत में यह आवाज बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकती है. कई बार लोग इसे गद्दे की समस्या समझ लेते हैं, जबकि आवाज बेड के किसी ढीले जोड़, लकड़ी की पट्टी या सपोर्ट से आ रही होती है. ऐसे में बेड को बदलने या तुरंत किसी कारीगर को बुलाने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आवाज आखिर आ कहां से रही है.

सबसे पहले गद्दा हटाकर करें जांच

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बेड से आवाज आने का पता लगाने के लिए सबसे पहले गद्दे को हटाकर बेड के फ्रेम को ध्यान से देखें. बेड के हेडबोर्ड, फुटबोर्ड और साइड रेल जहां आपस में जुड़ते हैं, उन हिस्सों पर खास ध्यान दें. कई बार स्क्रू या बोल्ट थोड़ा ढीला हो जाने की वजह से लकड़ी के हिस्से हिलने लगते हैं और आपस में रगड़ खाते हैं. यही रगड़ चरमराहट की वजह बन सकती है.


Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट

बेड को हल्का हिलाकर देखें

आवाज की जगह पता करने का एक आसान तरीका है कि बेड के अलग-अलग हिस्सों को हल्के हाथ से हिलाकर देखें. पहले हेडबोर्ड को थोड़ा दबाएं, फिर साइड के फ्रेम और फुटबोर्ड को चेक करें. जिस हिस्से को हिलाने पर वही आवाज सुनाई दे, वहां समस्या होने की संभावना ज्यादा है. इसके बाद उस जोड़ को अच्छी तरह देखकर पता करें कि कोई स्क्रू, बोल्ट या लकड़ी का हिस्सा ढीला तो नहीं है.

सेंटर सपोर्ट और स्लैट्स भी करें चेक

अगर बेड के किनारों से आवाज नहीं आ रही है, तो सेंटर सपोर्ट और लकड़ी की पट्टियों यानी स्लैट्स को चेक करें. वजन पड़ने पर ये हिस्से थोड़ा हिल सकते हैं और फ्रेम से रगड़ खाने लगते हैं. खासकर पुराने बेड में लकड़ी सूखने या समय के साथ अपनी जगह से थोड़ा खिसकने के कारण ऐसी आवाज आ सकती है.


Bed Maintenance Tips: क्या करवट लेते ही बजता है लकड़ी का बेड? ऐसे बंद करें चरमराहट

स्क्रू और बोल्ट कसकर देखें

अगर आवाज किसी जोड़ से आ रही है, तो सबसे पहले उसके स्क्रू और बोल्ट चेक करें. ढीले स्क्रू को उपयुक्त स्क्रूड्राइवर से कसें और बोल्ट को सही तरीके से टाइट करें. बहुत ज्यादा जोर लगाकर स्क्रू कसने से बचें, क्योंकि इससे लकड़ी या स्क्रू होल को नुकसान हो सकता है.

स्क्रू होल ढीला हो गया हो तो?

कई साल पुराने लकड़ी के बेड में ऐसा भी हो सकता है कि स्क्रू अपनी जगह पर ठीक से पकड़ ही न बना पाए. अगर स्क्रू होल घिस गया है, तो उसे जबरदस्ती कसते रहने से समस्या हल नहीं होगी. ऐसे में लकड़ी की मरम्मत के लिए उपयुक्त तरीका अपनाना बेहतर है. अगर जोड़ ज्यादा कमजोर हो गया है, तो कारीगर से उसकी जांच करवाना सुरक्षित रहेगा.

लकड़ी के हिस्सों की रगड़ भी हो सकती है वजह

कई बार कोई स्क्रू ढीला नहीं होता, फिर भी लकड़ी के दो हिस्से आपस में रगड़ खाने की वजह से आवाज करते हैं. तापमान और नमी में बदलाव से लकड़ी फैल या सिकुड़ सकती है, जिससे जोड़ की फिटिंग थोड़ी बदल जाती है. अगर आवाज साफ तौर पर दो लकड़ी के हिस्सों की रगड़ से आ रही है, तो उनके बीच उपयुक्त वैक्स या फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होने वाला घर्षण कम करने वाला उत्पाद मदद कर सकता है. पहले उसे बेड की फिनिश पर सुरक्षित होने की पुष्टि कर लें.

स्लैट्स और फ्रेम के बीच फेल्ट लगाएं

अगर लकड़ी की पट्टियां फ्रेम से रगड़ खा रही हैं, तो उनके संपर्क वाले हिस्से के बीच पतली फेल्ट या उपयुक्त पैड लगाया जा सकता है. इससे दोनों सतहों की सीधी रगड़ कम हो सकती है और आवाज भी घट सकती है. पैड इतना मोटा न हो कि स्लैट अपनी सही जगह से ऊपर उठ जाए.

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गद्दा और बॉक्स भी जांचें

कई बार आवाज बेड से नहीं बल्कि गद्दे या बॉक्स स्प्रिंग से आती है. इसलिए अगर फ्रेम चेक करने के बाद भी आवाज बनी रहे, तो गद्दे को थोड़ा घुमाकर या उसकी स्थिति बदलकर देखें. अगर आवाज की जगह बदल जाती है या खत्म हो जाती है, तो समस्या बेड के बजाय गद्दे से जुड़ी हो सकती है.

फर्श से भी आ सकती है चरमराहट

अगर बेड का फ्रेम ठीक है, तो नीचे का फर्श भी जांचें. बेड के पैरों के हिलने से फर्श और बेड के बीच दबाव बन सकता है. ऐसी स्थिति में बेड के पैरों के नीचे फेल्ट पैड या नॉन-स्लिप पैड लगाया जा सकता है. इससे बेड का हिलना कम होगा और आवाज भी घट सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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