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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsEasy Way To Remove Sock Odor: सुबह पहने और शाम तक आने लगती है मोजों से बदबू, ये ट्रिक आएगी आपके काम

Easy Way To Remove Sock Odor: सुबह पहने और शाम तक आने लगती है मोजों से बदबू, ये ट्रिक आएगी आपके काम

Easy Way To Remove Sock Odor: अगर आपके मोजों से भी आती है गंदी बदबू तो न हों परेशान. बस अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे और झट से दूर हो जाएगी बदबू...

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 29 May 2026 05:56 PM (IST)
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Easy Way To Remove Sock Odor: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आप एकदम साफ मोजे पहनते हैं, लेकिन शाम को घर लौटते ही जैसे ही जूते उतारते हैं तो पूरे कमरे में एक ऐसी बदबू फैल जाती है. इतनी कि वहां बैठना दूभर हो जाता है.ऑफिस हो, दोस्तों के साथ हों या घर पर, मोजों की यह दुर्गंध किसी को भी शर्मिंदा करने के लिए काफी है. कई बार तो लोग इस डर से दूसरों के सामने जूते उतारने से भी कतराते हैं.

अगर आप भी मोजों से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो अब आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जादुई और बेहद आसान घरेलू नुस्खे, जो मोजों और जूतों की बदबू को जड़ से खत्म कर देंगे और आपके पैरों को पूरे दिन तरोताजा रखेंगे. आइए जानते हैं इन असरदार ट्रिक्स के बारे में.

क्यों आती है मोजों से बदबू

मोजों की बदबू खत्म करने की ट्रिक्स जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर मोजों से ये बदबू क्यों आती है? दरअसल, मोजों और पैरों से बदबू आने का मुख्य कारण पसीना और बैक्टीरिया हैं. हमारे पैरों में हजारों पसीने की ग्रंथियां होती हैं. जब बंद जूतों में पसीना बाहर नहीं निकल पाता,तो वहां नमी जमा हो जाती है. इस नमी में त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और पसीने को खाकर एसिड बनाते हैं, जिससे यह तीखी दुर्गंध पैदा होती है. आइए अब जानते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए कौन-से उपाय करने चाहिए. 

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 1.सिरका वॉशिंग- मोजों से आने वाली गंदी बदबू को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा गर्म पानी से धोएं. इसके बाद,1 बाल्टी पानी में 1 छोटा चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और धुले हुए मोजों को इसमें 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मोजों को बिना निचोड़े झटककर धूप में सुखाएं. यह मोजे को कड़ा होने से बचाता है और बदबू वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है.

 2.पहनने से पहले करें ये काम- अगर आपके मोजों से बदबू आती है तो मोजे पहनने से पहले अपने पैरों के तलवों और उंगलियों के बीच टेलकम पाउडर या बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें. इससे पाउडर पसीने को सोख लेगा, जिससे पैर और मोजे पूरे दिन फ्रेश रहेंगे. 

3.फ्रेशनेस के लिए बेकिंग सोडा- जूतों की नमी और बदबू को दूर करने के लिए रात को जूते उतारने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें. फिर सुबह पहनने से पहले जूतों को अच्छी तरह झाड़ लें. ऐसा करने से बेकिंग सोडा जूतों से दुर्गंध और नमी को पूरी तरह सोख लेगा. 

4.पैरों को साफ रखने के लिए फिटकरी- नहाते समय पैरों की सफाई का विशेष ध्यान रखें. आधी बाल्टी पानी में एक चुटकी फिटकरी का पाउडर और थोड़ा-सा पिपरमिंट क्रिस्टल मिलाएं और इस पानी से अपने पैरों को अच्छी तरह धोएं. यह नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है. 

5.सही मोजे और जूते चुनें- हमेशा सिंथेटिक की जगह कॉटन या बांस के रेशे वाले सांस लेने योग्य मोजे चुनें. इसके अलावा,प्लास्टिक या खराब क्वालिटी के जूते पहनने से बचें, क्योंकि ये हवा पास नहीं होने देते. 

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About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 29 May 2026 05:56 PM (IST)
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