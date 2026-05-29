सुबह पहने और शाम तक आने लगती है मोजों से बदबू, ये ट्रिक आएगी आपके काम

Easy Way To Remove Sock Odor: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आप एकदम साफ मोजे पहनते हैं, लेकिन शाम को घर लौटते ही जैसे ही जूते उतारते हैं तो पूरे कमरे में एक ऐसी बदबू फैल जाती है. इतनी कि वहां बैठना दूभर हो जाता है.ऑफिस हो, दोस्तों के साथ हों या घर पर, मोजों की यह दुर्गंध किसी को भी शर्मिंदा करने के लिए काफी है. कई बार तो लोग इस डर से दूसरों के सामने जूते उतारने से भी कतराते हैं.

अगर आप भी मोजों से आने वाली बदबू से परेशान हैं तो अब आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जादुई और बेहद आसान घरेलू नुस्खे, जो मोजों और जूतों की बदबू को जड़ से खत्म कर देंगे और आपके पैरों को पूरे दिन तरोताजा रखेंगे. आइए जानते हैं इन असरदार ट्रिक्स के बारे में.

क्यों आती है मोजों से बदबू

मोजों की बदबू खत्म करने की ट्रिक्स जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर मोजों से ये बदबू क्यों आती है? दरअसल, मोजों और पैरों से बदबू आने का मुख्य कारण पसीना और बैक्टीरिया हैं. हमारे पैरों में हजारों पसीने की ग्रंथियां होती हैं. जब बंद जूतों में पसीना बाहर नहीं निकल पाता,तो वहां नमी जमा हो जाती है. इस नमी में त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और पसीने को खाकर एसिड बनाते हैं, जिससे यह तीखी दुर्गंध पैदा होती है. आइए अब जानते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए कौन-से उपाय करने चाहिए.

यह भी पढ़ें: Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत

1.सिरका वॉशिंग- मोजों से आने वाली गंदी बदबू को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा गर्म पानी से धोएं. इसके बाद,1 बाल्टी पानी में 1 छोटा चम्मच सफेद सिरका मिलाएं और धुले हुए मोजों को इसमें 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मोजों को बिना निचोड़े झटककर धूप में सुखाएं. यह मोजे को कड़ा होने से बचाता है और बदबू वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है.

2.पहनने से पहले करें ये काम- अगर आपके मोजों से बदबू आती है तो मोजे पहनने से पहले अपने पैरों के तलवों और उंगलियों के बीच टेलकम पाउडर या बेबी पाउडर का इस्तेमाल करें. इससे पाउडर पसीने को सोख लेगा, जिससे पैर और मोजे पूरे दिन फ्रेश रहेंगे.

3.फ्रेशनेस के लिए बेकिंग सोडा- जूतों की नमी और बदबू को दूर करने के लिए रात को जूते उतारने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें. फिर सुबह पहनने से पहले जूतों को अच्छी तरह झाड़ लें. ऐसा करने से बेकिंग सोडा जूतों से दुर्गंध और नमी को पूरी तरह सोख लेगा.

4.पैरों को साफ रखने के लिए फिटकरी- नहाते समय पैरों की सफाई का विशेष ध्यान रखें. आधी बाल्टी पानी में एक चुटकी फिटकरी का पाउडर और थोड़ा-सा पिपरमिंट क्रिस्टल मिलाएं और इस पानी से अपने पैरों को अच्छी तरह धोएं. यह नेचुरल तरीके से बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है.

5.सही मोजे और जूते चुनें- हमेशा सिंथेटिक की जगह कॉटन या बांस के रेशे वाले सांस लेने योग्य मोजे चुनें. इसके अलावा,प्लास्टिक या खराब क्वालिटी के जूते पहनने से बचें, क्योंकि ये हवा पास नहीं होने देते.

यह भी पढ़ें: Turmeric Purity Test: हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम