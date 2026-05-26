हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSummer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत

Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत

Summer Tips: अगर आप भी नौतपा की गर्मी में छत की टंकी खौलने से परेशान हैं? तो आपको भी अपनाने चाहिए ये आसान होम टिप्स जिससे मिलेगी उबलते हुए पानी से झट से राहत. एक क्लिक में जानिए ये आसान होम टिप्स.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 26 May 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में गर्मियों का मौसम तो पहले ही शुरू हो चुका है और अब नौतपा भी शुरू हो गया है. ऐसे में दोपहर के समय कई घरों में नल खोलते ही गर्म पानी आने लगता है. खासकर उन घरों में जहां पानी की टंकी छत पर रखी होती है, वहां तेज धूप के कारण पानी जल्दी गर्म हो जाता है. इससे न सिर्फ नहाने और किचन के कामों  में परेशानी होती है बल्कि कई बार बहुत गर्म पानी त्वचा पर भी असर डाल सकता है. इस परिस्थिति में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर टंकी को ठंडा कैसे रखा जाए? 

नौतपा के दौरान चिलचिलाती धूप होती है. ऐसे में छत पर रखी पानी की टंकी किसी जलते तंदूर से कम नहीं होती है, जिस कारण घर के कामकाज करना दूभर हो जाता है. इस समय में सूरज की सीधी किरणें टंकी पर पड़ती हैं, जो टंकी के पानी को खौला देती हैं. इससे समस्या से निजात पाने के लिए आप कुछ आसान घरेलू उपाय आजमा सकते हैं, जिनसे आप भीषण गर्मी में भी टंकी के पानी को मटके जैसा ठंडा बना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-से हैं वे उपाय?

यह भी पढ़ें: Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें

टंकी को कूल रखने के आसान उपाय

1.जूट (टाट) की बोरी का इस्तेमाल- यह सबसे पुराना और असरदार देसी तरीका है. टंकी के चारों तरफ पुरानी जूट की बोरियां लपेटकर उन्हें रस्सी से बांध दें और दिन में एक-दो बार इन बोरियों पर पानी का छिड़काव करें.  वाष्पीकरण के कारण टंकी के अंदर का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा बना रहेगा. 

2.थर्माकोल से करें इंसुलेशन- थर्माकोल हीट इंसुलेटर का काम करता है. टंकी के चारों तरफ थर्माकोल की पतली शीट लगाकर उसे वॉटरप्रूफ टेप से अच्छी तरह चिपका दें. यह बाहर की तेज गर्मी को टंकी के अंदर जाने से रोकता है, जिससे टंकी में ठंडक बनी रहती है.

3.सफेद पेंट या चूने की कोटिंग- काले रंग की टंकियां धूप को ज्यादा सोखती हैं. ऐसे में अगर आपकी टंकी भी काले रंग की है तो उसे धूप से बचाने के लिए उस पर सफेद पेंट या साधारण चूना पोत दें. ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे पानी गर्म नहीं होता है.

4.शेड या ग्रीन नेट लगाएं- टंकी को सीधी धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर टीन या ग्रीन नेट का एक छोटा शेड लगवाएं. इससे धूप उस पर नहीं पड़ेगी,जिससे पानी का तापमान भी नहीं बढ़ता है.

5.पाइपलाइन को भी करें कवर- कभी- कभी ये भी देखने में आता है कि टंकी का पानी तो ठीक रहता है लेकिन धूप में बाहर खुले पड़े लोहे या प्लास्टिक के पाइप उबलने लगते हैं. इससे बचने के लिए पानी की पाइपलाइनों को भी इन्सुलेटेड कवर या सिल्वर फॉयल से अच्छी तरह लपेट देना चाहिए.

6. मोटर चालने का सही समय- यह बात भी ध्यान रखें कि मोटर समय पर चलाएं जैसे दोपहर के समय जमीन और पाइप दोनों काफी गर्म होते हैं. ऐसे में प्रयास करें कि टंकी को सुबह-सुबह या रात के समय ही भर लें. 

यह भी पढ़ें: How To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज

Published at : 26 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Summer Water Tank Home Tips Water Tank Cool
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
Home Tips
Home Cleaning Tips : रोज पोछा लगाने के बाद भी पीले हो रहे फर्श पर लगे टाइल्स, ये ट्रिक आएगी काम
रोज पोछा लगाने के बाद भी पीले हो रहे फर्श पर लगे टाइल्स, ये ट्रिक आएगी काम
Home Tips
Mango Storage Tips: क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Coimbatore News: एकतरफा प्यार का 'बमबाज' दिलजला! | CCTV | Breaking News | Crime News
Coimbatore News | Breaking News: एकतरफा प्यार में युवती के घर के अंदर फेंका बम... | ABP News
Bharat Ki Baat | UP Power Crisis : लखनऊ में सबस्टेशन पर जनता का भारी हंगामा | CM Yogi | Akhilesh
Chitra Tripathi | US-Iran War: डील के दावों के बीच Trump ने दिखाई बम की तस्वीर | Hormuz
Petrol Price Hike | Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई का सीधा हमला, जनता में आक्रोश | Petrol Price
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
क्यों भट्टी की तरह जल रही दिल्ली? ताजा रिपोर्ट ने बताई असली वजह, हीट स्ट्रेस की चपेट में 75 फीसदी राजधानी
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
बिहार के CM सम्राट चौधरी को दिल्ली में मिला VIP बंगला, पहले नीतीश कुमार का था आवास
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची बंगाल पुलिस तो भड़की TMC, कहा- कोई भी सरकार ऐसे....
स्पोर्ट्स
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
RCB Vs GT के बीच खेला जाएगा क्वलीफायर-1, फैंस कैसे देख पाएंगे फ्री में मैच? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी हर जानकारी
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 4: मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, लेकिन 15 करोड़ का आंकड़ा छूने से है इंचभर दूर, जानें- कलेक्शन
मंडे को 50 फीसदी घटी ‘चांद मेरा दिल’ की कमाई, जानें- चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
विश्व
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
ईरान से बातचीत के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन, IRGC की नावों और मिसाइल लॉन्च साइट्स पर किया अटैक 
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ऑटो
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
नई SUV पर लाखों खर्च करने से बेहतर हैं ये 5 पुरानी Sedan, फीचर्स देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget