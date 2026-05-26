नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत

भारत में गर्मियों का मौसम तो पहले ही शुरू हो चुका है और अब नौतपा भी शुरू हो गया है. ऐसे में दोपहर के समय कई घरों में नल खोलते ही गर्म पानी आने लगता है. खासकर उन घरों में जहां पानी की टंकी छत पर रखी होती है, वहां तेज धूप के कारण पानी जल्दी गर्म हो जाता है. इससे न सिर्फ नहाने और किचन के कामों में परेशानी होती है बल्कि कई बार बहुत गर्म पानी त्वचा पर भी असर डाल सकता है. इस परिस्थिति में लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर टंकी को ठंडा कैसे रखा जाए?

नौतपा के दौरान चिलचिलाती धूप होती है. ऐसे में छत पर रखी पानी की टंकी किसी जलते तंदूर से कम नहीं होती है, जिस कारण घर के कामकाज करना दूभर हो जाता है. इस समय में सूरज की सीधी किरणें टंकी पर पड़ती हैं, जो टंकी के पानी को खौला देती हैं. इससे समस्या से निजात पाने के लिए आप कुछ आसान घरेलू उपाय आजमा सकते हैं, जिनसे आप भीषण गर्मी में भी टंकी के पानी को मटके जैसा ठंडा बना सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-से हैं वे उपाय?

यह भी पढ़ें: Healthy Milk Choice: फुल क्रीम मिल्क और टोंड दूध में क्या अंतर होता है? खरीदने से पहले जान लें

टंकी को कूल रखने के आसान उपाय

1.जूट (टाट) की बोरी का इस्तेमाल- यह सबसे पुराना और असरदार देसी तरीका है. टंकी के चारों तरफ पुरानी जूट की बोरियां लपेटकर उन्हें रस्सी से बांध दें और दिन में एक-दो बार इन बोरियों पर पानी का छिड़काव करें. वाष्पीकरण के कारण टंकी के अंदर का पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा बना रहेगा.

2.थर्माकोल से करें इंसुलेशन- थर्माकोल हीट इंसुलेटर का काम करता है. टंकी के चारों तरफ थर्माकोल की पतली शीट लगाकर उसे वॉटरप्रूफ टेप से अच्छी तरह चिपका दें. यह बाहर की तेज गर्मी को टंकी के अंदर जाने से रोकता है, जिससे टंकी में ठंडक बनी रहती है.

3.सफेद पेंट या चूने की कोटिंग- काले रंग की टंकियां धूप को ज्यादा सोखती हैं. ऐसे में अगर आपकी टंकी भी काले रंग की है तो उसे धूप से बचाने के लिए उस पर सफेद पेंट या साधारण चूना पोत दें. ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि सफेद रंग सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है जिससे पानी गर्म नहीं होता है.

4.शेड या ग्रीन नेट लगाएं- टंकी को सीधी धूप से बचाने के लिए उसके ऊपर टीन या ग्रीन नेट का एक छोटा शेड लगवाएं. इससे धूप उस पर नहीं पड़ेगी,जिससे पानी का तापमान भी नहीं बढ़ता है.

5.पाइपलाइन को भी करें कवर- कभी- कभी ये भी देखने में आता है कि टंकी का पानी तो ठीक रहता है लेकिन धूप में बाहर खुले पड़े लोहे या प्लास्टिक के पाइप उबलने लगते हैं. इससे बचने के लिए पानी की पाइपलाइनों को भी इन्सुलेटेड कवर या सिल्वर फॉयल से अच्छी तरह लपेट देना चाहिए.

6. मोटर चालने का सही समय- यह बात भी ध्यान रखें कि मोटर समय पर चलाएं जैसे दोपहर के समय जमीन और पाइप दोनों काफी गर्म होते हैं. ऐसे में प्रयास करें कि टंकी को सुबह-सुबह या रात के समय ही भर लें.

यह भी पढ़ें: How To Make Hair Thick Naturally: ये पांच तरीके आपके बालों को कर देंगे पहले जैसा घना, घर में ही मौजूद है सारा इलाज