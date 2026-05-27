मटके का पानी ठंडा नहीं हो रहा, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

How To Make Matka Water Colder Naturally: गर्मी शुरू होते ही ज्यादातर लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी गले और पाचन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में मिट्टी के मटके का पानी सबसे बेहतर और नेचुरल विकल्प माना जाता है. मटके का पानी शरीर को धीरे-धीरे ठंडक देता है और उसका स्वाद भी अलग ही ताजगी महसूस कराता है. हालांकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका मटका पानी को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पा रहा. ऐसे में कुछ आसान देसी जुगाड़ आपके मटके को फ्रिज से भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं.

कैसे मटके से मिलेगा चिल्ड वॉटर?

सबसे पुराना और कारगर तरीका है मटके को गीले कपड़े से ढकना. अगर मटके के चारों तरफ गीला कपड़ा या बोरी लपेट दी जाए तो कपड़े का पानी धीरे-धीरे सूखते समय मटके की गर्मी खींच लेता है. इससे अंदर का पानी ज्यादा ठंडा बना रहता है. गर्मी ज्यादा हो तो दिन में दो से तीन बार कपड़े को दोबारा गीला करना चाहिए. यह तरीका गांवों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी काफी असरदार माना जाता है.

मटके को कहां रखना चाहिए?

मटके को कहां रखा गया है, इसका असर भी पानी की ठंडक पर पड़ता है. कई लोग मटके को सीधे किचन के गर्म कोने या धूप वाली जगह पर रख देते हैं, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मटके को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हवा आती-जाती रहे. खिड़की, बालकनी या ठंडी और हवादार जगह मटके के लिए सबसे सही मानी जाती है. हवा का प्रवाह मिट्टी को ठंडा रखने में मदद करता है और पानी जल्दी ठंडा होता है.

इसे भी पढ़ें - Sweets Recipes with curdled milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी मिठाइयां

नए मटके को लेकर क्या रखना चाहिए ध्यान?

अगर आपने नया मटका खरीदा है तो उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नया मटका पहले 10 से 12 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखना जरूरी होता है. इससे मिट्टी के छोटे-छोटे छिद्र खुल जाते हैं और मटका पानी को बेहतर तरीके से ठंडा कर पाता है. कई लोग इस स्टेप को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से नया मटका सही कूलिंग नहीं दे पाता.

इन बातों का भी रखें ध्यान

एक और जरूरी बात यह है कि मटके को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए. गर्म फर्श की गर्मी मटके तक पहुंचती है और पानी जल्दी गर्म हो सकता है. इसलिए इसे लकड़ी के तख्ते, स्टूल, ईंट या किसी स्टैंड पर रखना बेहतर माना जाता है. कुछ लोग मटके के नीचे गीली रेत भी रखते हैं, जिससे ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है. इसके अलावा मटके का पानी रोज बदलना और समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है. पुराना पानी स्वाद और ठंडक दोनों खो देता है। सफाई के लिए हल्के गुनगुने पानी और मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. तेज केमिकल या साबुन मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सही देखभाल के साथ मटके का पानी गर्मियों में नेचुरल कूलिंग का सबसे बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें - Restless Legs Syndrome: रात को बिस्तर पर जाते ही पैरों में होती है झनझनाहट, इस बीमारी का है संकेत