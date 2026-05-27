हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsMatka Water Cooling Tips: मटके का पानी ठंडा नहीं हो रहा, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

Matka Water Cooling Tips: मटके का पानी ठंडा नहीं हो रहा, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल

Wet Cloth Trick For Matka: ज्यादातर लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी गले और पाचन के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

How To Make Matka Water Colder Naturally: गर्मी शुरू होते ही ज्यादातर लोग फ्रिज का बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी गले और पाचन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. यही वजह है कि आज भी कई घरों में मिट्टी के मटके का पानी सबसे बेहतर और नेचुरल विकल्प माना जाता है. मटके का पानी शरीर को धीरे-धीरे ठंडक देता है और उसका स्वाद भी अलग ही ताजगी महसूस कराता है. हालांकि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका मटका पानी को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पा रहा. ऐसे में कुछ आसान देसी जुगाड़ आपके मटके को फ्रिज से भी ज्यादा असरदार बना सकते हैं. 

कैसे मटके से मिलेगा चिल्ड वॉटर?

सबसे पुराना और कारगर तरीका है मटके को गीले कपड़े से ढकना. अगर मटके के चारों तरफ गीला कपड़ा या बोरी लपेट दी जाए तो कपड़े का पानी धीरे-धीरे सूखते समय मटके की गर्मी खींच लेता है. इससे अंदर का पानी ज्यादा ठंडा बना रहता है. गर्मी ज्यादा हो तो दिन में दो से तीन बार कपड़े को दोबारा गीला करना चाहिए. यह तरीका गांवों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है और आज भी काफी असरदार माना जाता है.

मटके को कहां रखना चाहिए?

मटके को कहां रखा गया है, इसका असर भी पानी की ठंडक पर पड़ता है. कई लोग मटके को सीधे किचन के गर्म कोने या धूप वाली जगह पर रख देते हैं, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मटके को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हवा आती-जाती रहे. खिड़की, बालकनी या ठंडी और हवादार जगह मटके के लिए सबसे सही मानी जाती है. हवा का प्रवाह मिट्टी को ठंडा रखने में मदद करता है और पानी जल्दी ठंडा होता है.

इसे भी पढ़ें - Sweets Recipes with curdled milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी मिठाइयां

नए मटके को लेकर क्या रखना चाहिए ध्यान?

अगर आपने नया मटका खरीदा है तो उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. नया मटका पहले 10 से 12 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखना जरूरी होता है. इससे मिट्टी के छोटे-छोटे छिद्र खुल जाते हैं और मटका पानी को बेहतर तरीके से ठंडा कर पाता है. कई लोग इस स्टेप को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से नया मटका सही कूलिंग नहीं दे पाता.

इन बातों का भी रखें ध्यान

एक और जरूरी बात यह है कि मटके को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए. गर्म फर्श की गर्मी मटके तक पहुंचती है और पानी जल्दी गर्म हो सकता है. इसलिए इसे लकड़ी के तख्ते, स्टूल, ईंट या किसी स्टैंड पर रखना बेहतर माना जाता है. कुछ लोग मटके के नीचे गीली रेत भी रखते हैं, जिससे ठंडक लंबे समय तक बनी रहती है. इसके अलावा मटके का पानी रोज बदलना और समय-समय पर सफाई करना भी जरूरी है. पुराना पानी स्वाद और ठंडक दोनों खो देता है। सफाई के लिए हल्के गुनगुने पानी और मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. तेज केमिकल या साबुन मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सही देखभाल के साथ मटके का पानी गर्मियों में नेचुरल कूलिंग का सबसे बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें - Restless Legs Syndrome: रात को बिस्तर पर जाते ही पैरों में होती है झनझनाहट, इस बीमारी का है संकेत

Published at : 27 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Matka Water Cooling Matka Water Cooling Tips Earthen Pot Water
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Matka Water Cooling Tips: मटके का पानी ठंडा नहीं हो रहा, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल
मटके का पानी ठंडा नहीं हो रहा, इस जुगाड़ से फ्रिज भी हो जाएगा फेल
Home Tips
Gardening Tips In Summer: भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
भीषण गर्मी में कुछ दिन के लिए जा रहे घर से दूर, वापस आने तक इस तरीके से हरा-भरा रहेगा गार्डन
Home Tips
Summer Tips: नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
नौतपा में भी नहीं खौलेगा छत पर रखी टंकी का पानी, इन होम टिप्स से दूर होगी दिक्कत
Home Tips
Water Tank Cleaning Tips: बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
बिना पसीना बहाए कैसे साफ करें छत पर रखी पानी की टंकी? ये तरीके आसान कर देंगे आपका काम
Advertisement

वीडियोज

Shubhendu Government Action: एक्शन में शुभेंदु..Bengal में घुसपैठियों की उलटी गिनती शुरू | TMC
Karnataka CM: कर्नाटक में बड़ा उलटफेर, Congress में हलचल | Rahul Gandhi | Congress | Siddaramaiah
Breaking | US Iran Ceasefire Update: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, जंग तय? | Hormuz | Trump
West Bengal Politics: सुबह होते ही घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन
Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation: इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव
इस राज्य में लागू हो गया महिला आरक्षण! 33 फीसदी सीटों पर इस पार्टी की महिलाएं लड़ेंगी चुनाव
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 26 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने 26वें दिन भी दुनियाभर में मचाया तहलका, खूब छापे नोट, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
‘राजा शिवाजी’ ने चौथे मंगलवार भी दुनियाभर में मचाया तहलका, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
विश्व
Explained: 487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया... लेटिशिया के साथ हैवानियत की सस्ती सजा क्यों?
487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया! हैवानियत की सस्ती सजा क्यों
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
एग्रीकल्चर
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
किसानों को कैसे मिलता है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन, क्या है इसके लिए अप्लाई करने का तरीका?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget