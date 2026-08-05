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Floor Mop Cleaning Tips: क्या आपका पोछा भी जल्दी हो जाता है काला? जानें सफाई का सही तरीका

Dirty Mop Cleaning: पोछे में जमा गंदगी हो सकती है. लगातार इस्तेमाल करने और सही तरीके से साफ न करने पर पोछे में धूल, मिट्टी और गंदा पानी जमा होता रहता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 05 Aug 2026 10:29 AM (IST)
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How To Clean Floor Mop At Home: जिससे पूरा घर साफ किया जाता है? कई घरों में कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद पोछा काला पड़ने लगता है. इतना ही नहीं, उसमें से अजीब सी बदबू भी आने लगती है. कई बार पोछा लगाने के बाद फर्श साफ दिखने के बजाय उस पर निशान और गंदगी दिखाई देने लगती है.

अगर आपके घर के पोछे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह फर्श नहीं, बल्कि पोछे में जमा गंदगी हो सकती है. लगातार इस्तेमाल करने और सही तरीके से साफ न करने पर पोछे में धूल, मिट्टी और गंदा पानी जमा होता रहता है. नमी के कारण इसमें बैक्टीरिया और फफूंद भी पनप सकते हैं. ऐसे पोछे से सफाई करने पर घर साफ होने के बजाय गंदगी एक जगह से दूसरी जगह फैल सकती है. इसलिए फर्श की सफाई के साथ पोछे को साफ रखना भी जरूरी है.

हर बार इस्तेमाल के बाद पोछा धोएं

पोछा लगाने के बाद उसे गंदे पानी के साथ बाल्टी में छोड़ देना सबसे आम गलतियों में से एक है. इससे पोछे में मौजूद गंदगी उसके रेशों में जम जाती है और कुछ समय बाद पोछा काला दिखाई देने लगता है. इसलिए हर बार इस्तेमाल के बाद पोछे को साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए. इसके लिए पोछे को बहते पानी के नीचे तब तक धोएं, जब तक उसमें से साफ पानी निकलने न लगे. इसके बाद उसे अच्छी तरह निचोड़ दें. इससे पोछे में जमा धूल-मिट्टी और सफाई के लिए इस्तेमाल किए गए लिक्विड के अवशेष निकल जाते हैं.


Floor Mop Cleaning Tips: क्या आपका पोछा भी जल्दी हो जाता है काला? जानें सफाई का सही तरीका

हफ्ते में एक बार करें अच्छी तरह सफाई

रोज केवल पानी से पोछा धोना काफी नहीं है. अगर पोछे का इस्तेमाल नियमित रूप से होता है तो हफ्ते में कम से कम एक बार उसकी अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए. इसके लिए एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा माइल्ड साबुन या सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला हल्का लिक्विड डालें. अब पोछे के हिस्से को कुछ देर इस पानी में रखें और अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद साफ पानी से धोकर साबुन पूरी तरह निकाल दें. अगर आपके पोछे का माइक्रोफाइबर हेड मशीन में धोया जा सकता है तो उसे उसके केयर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वॉशिंग मशीन में भी साफ किया जा सकता है.


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गीला पोछा रखने से आती है बदबू

पोछे से बदबू आने की सबसे बड़ी वजह उसका लंबे समय तक गीला रहना हो सकती है. कई लोग सफाई के बाद पोछे को निचोड़कर बाथरूम या किसी बंद कोने में रख देते हैं. हवा न मिलने के कारण पोछा लंबे समय तक नम रहता है. ऐसी स्थिति में उसमें बदबू पैदा हो सकती है और फफूंद भी लग सकती है. इसलिए पोछा धोने के बाद उसे अच्छी तरह निचोड़ें और ऐसी जगह सुखाएं जहां पर्याप्त हवा आती हो. पोछे को उल्टा लटकाकर सुखाना बेहतर हो सकता है. पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे स्टोर करें. गीले पोछे को बंद जगह पर रखने से बचें.

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पोछा जल्दी काला क्यों पड़ जाता है?

अगर पोछा बहुत जल्दी काला हो रहा है तो इसके पीछे कई छोटी-छोटी वजहें हो सकती हैं. बहुत गंदे फर्श पर बार-बार एक ही पानी से पोछा लगाने पर गंदगी पोछे में जमा होती रहती है। इसके अलावा पोछे को इस्तेमाल के बाद ठीक से न धोना भी इसकी वजह बन सकता है. अगर सफाई करते समय बाल्टी का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए. उसी गंदे पानी में बार-बार पोछा डालने से फर्श की गंदगी वापस पोछे पर चिपकती रहती है. इससे पोछे का रंग जल्दी काला पड़ सकता है.

समय पर पोछे का हेड बदलना भी जरूरी

अच्छी तरह साफ करने के बावजूद कोई भी पोछा हमेशा नहीं चलता. लगातार इस्तेमाल से उसके रेशे खराब होने लगते हैं. अगर पोछे का हेड बहुत ज्यादा काला पड़ गया है, उसके रेशे टूट रहे हैं या धोने और सुखाने के बाद भी उसमें बदबू बनी रहती है तो उसे बदलने का समय आ गया है.आमतौर पर पोछे के हेड को करीब छह महीने में बदलने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कितनी बार और किस तरह किया जा रहा है. अगर रोज बड़े हिस्से की सफाई होती है तो इसे पहले भी बदलना पड़ सकता है।

साफ पोछा रखेगा फर्श भी साफ

फर्श को चमकाने के लिए सिर्फ अच्छा क्लीनर इस्तेमाल करना काफी नहीं है। जिस पोछे से सफाई की जा रही है, उसका साफ होना भी उतना ही जरूरी है. हर इस्तेमाल के बाद पोछे को धोना, हफ्ते में एक बार उसकी अच्छी तरह सफाई करना और उसे पूरी तरह सुखाकर रखना जैसी छोटी आदतें पोछे को जल्दी काला और बदबूदार होने से बचा सकती हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Floor Mop Cleaning Tips Dirty Mop Cleaning Smelly Mop Cleaning
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