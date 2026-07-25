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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Prevent Lizards: क्या दीवार पर छिपकली देखकर लगता है डर? किचन और कमरों से भगाने का 1 पक्का इलाज

How To Prevent Lizards: क्या दीवार पर छिपकली देखकर लगता है डर? किचन और कमरों से भगाने का 1 पक्का इलाज

Home Remedies To Remove Lizards: छिपकलियों की सबसे बड़ी पसंद छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं. अगर घर में मच्छर, दीमक या मकड़ियां ज्यादा हैं, तो छिपकलियां भी वहां आसानी से पहुंच जाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 25 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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How To Get Rid Of Lizards At Home 2026: अगर घर में बार-बार छिपकलियां दिखाई देने लगी हैं, तो इसकी वजह सिर्फ मौसम नहीं होती. दरअसल, छिपकलियां वहीं रहती हैं जहां उन्हें आसानी से खाना, पानी और छिपने की सुरक्षित जगह मिल जाती है. ऐसे में अगर घर का माहौल उनके लिए अनुकूल हो जाए, तो वे बार-बार लौटकर आने लगती हैं. 

क्यों बार-बार आती है छिपकली?

छिपकलियों की सबसे बड़ी पसंद छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं. अगर घर में मच्छर, मक्खियां, चींटियां, पतंगे, दीमक या मकड़ियां ज्यादा हैं, तो छिपकलियां भी वहां आसानी से पहुंच जाती हैं. रात के समय जलने वाली तेज लाइटें भी उन्हें आकर्षित करती हैं, क्योंकि रोशनी के आसपास उड़ने वाले कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं और छिपकलियों को आसानी से भोजन मिल जाता है.

इन जगहों को सूखा रखना जरूरी

घर में रखे फल, पौधे और किचन का खुला सामान भी कई बार छिपकलियों को आकर्षित करता है. कुछ प्रजातियां फलों और पौधों को भी नुकसान पहुंचाती हैं. इसलिए कटे हुए फल लंबे समय तक खुले में रखने से बचना चाहिए और फलों को ढककर या फ्रिज में रखना बेहतर होता है. पानी भी छिपकलियों को घर की ओर खींचने का एक बड़ा कारण है. अगर घर में कहीं पाइप से रिसाव हो रहा है, सिंक के आसपास हमेशा नमी रहती है या बाथरूम और किचन में पानी जमा रहता है, तो यह उनके लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है. इसलिए घर को जितना हो सके सूखा और साफ रखना जरूरी है.

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घर में छिपकलियों को आने से कैसे रोकें?

अगर आप चाहते हैं कि छिपकलियां घर में न आएं, तो सबसे पहले उनके खाने का इंतजाम खत्म करें. यानी घर में कीड़े-मकोड़ों की संख्या कम रखें. नियमित सफाई करें और कचरे को लंबे समय तक जमा न रहने दें. दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों में मौजूद दरारों या छोटे छेदों को अच्छी तरह बंद कर दें. इन्हीं रास्तों से छिपकलियां आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं. स्टोर रूम, किचन के नीचे की जगह, बाथरूम और फर्नीचर के पीछे जैसी जगहों की भी समय-समय पर सफाई करते रहें, ताकि उन्हें छिपने की जगह न मिले.

ये घरेलू उपाय भी कारगर

कई घरेलू उपाय भी छिपकलियों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. लहसुन की तेज गंध, काली मिर्च या मिर्च पाउडर का इस्तेमाल, अंडे के छिलके और कुछ लोग नेफ्थलीन की गोलियों का भी उपयोग करते हैं. हालांकि इनका इस्तेमाल करते समय बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.अगर घर में छिपकलियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सफाई या घरेलू उपायों के बाद भी समस्या कम नहीं हो रही, तो यह किसी छिपे हुए इंफेक्शन या बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 12:35 PM (IST)
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Home Pest Control Lizard Control Tips House Lizard Removal
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