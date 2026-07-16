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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDIY Home Decor: कबाड़ से बनाएं Luxury Home, बिन जेब ढीली किए घर को एंटीक और प्रीमियम लुक देंगे ये 4 देसी जुगाड़

DIY Home Decor: कबाड़ से बनाएं Luxury Home, बिन जेब ढीली किए घर को एंटीक और प्रीमियम लुक देंगे ये 4 देसी जुगाड़

Upcycled Home Decor: प्रीमियम लुक देने के लिए हमेशा महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदना जरूरी नहीं होता. कई बार घर में रखा पुराना सामान भी आपकी क्रिएटिविटी की मदद से शानदार होम डेकोर में बदल सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Jul 2026 11:15 AM (IST)
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Scrap Home Decor Ideas: घर को खूबसूरत और प्रीमियम लुक देने के लिए हमेशा महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदना जरूरी नहीं होता. कई बार घर में रखा पुराना सामान भी आपकी क्रिएटिविटी की मदद से शानदार होम डेकोर में बदल सकता है. खाली बोतलें, पुराने अखबार, कांच के जार और बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतलें जैसी चीजें थोड़ी-सी मेहनत के बाद घर को नया और एंटीक लुक दे सकती हैं. अगर आप कम खर्च में अपने घर का मेकओवर करना चाहते हैं, तो ये 4 आसान आइडिया आपके काम आ सकते हैं.

कांच की पुरानी बोतलों से बनाएं लग्जरी डेकोर

घर में रखी खाली कांच की बोतलों को फेंकने के बजाय उन्हें खूबसूरत फ्लावर वास, कैंडल होल्डर या टेबल डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इन बोतलों पर पेंटिंग करें, रंग-बिरंगे पेपर कटआउट चिपकाएं या फेयरी लाइट्स डाल दें. इससे साधारण बोतल भी महंगे डेकोरेशन पीस जैसी दिखाई देगी और आपके लिविंग रूम या डाइनिंग एरिया का लुक पूरी तरह बदल सकता है.

पुराने कांच के जार से तैयार करें स्टाइलिश लैंप

कॉफी, जैम या अचार के खाली कांच के जार भी शानदार होम डेकोर बन सकते हैं. इनके अंदर बैटरी से चलने वाली फेयरी लाइट्स लगाकर आकर्षक लैंप तैयार किया जा सकता है. चाहें तो जार के बाहरी हिस्से को रंग, रिबन, मोती, सीप या ग्लिटर से सजाकर उसे और भी प्रीमियम लुक दे सकते हैं. यही जार टी-लाइट कैंडल होल्डर के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

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पुराने अखबारों से बनाएं डिजाइनर टी कोस्टर

अगर घर में पुराने अखबार जमा हो गए हैं, तो उनसे स्टाइलिश टी या कॉफी कोस्टर तैयार किए जा सकते हैं. इसके लिए अखबार को मनचाहे आकार में मोड़कर गोंद की मदद से तैयार करें. इसके बाद अपनी पसंद के रंग से पेंट करें और पूरी तरह सूखने दें. आखिर में पारदर्शी नेल पॉलिश की एक परत लगा दें, जिससे कोस्टर ज्यादा टिकाऊ बन जाए. यह छोटा-सा आइडिया आपके सेंटर टेबल को नया और आकर्षक लुक दे सकता है.

 प्लास्टिक की बोतल से बनाएं प्रीमियम ऑर्गेनाइजर

घर में इस्तेमाल हो चुकी प्लास्टिक की बोतल को आधा काटकर उसका निचला हिस्सा पेन स्टैंड या मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनाया जा सकता है. इसे रंग, रिबन, ग्लिटर, रंगीन पेपर या मोतियों से सजाकर बिल्कुल नया लुक दिया जा सकता है. इसमें पेन, मेकअप ब्रश, कंघी या दूसरी छोटी-छोटी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं. इससे न सिर्फ घर व्यवस्थित दिखता है, बल्कि बेकार सामान भी उपयोगी बन जाता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
DIY Home Decor Best Out Of Waste Luxury Home Decor
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