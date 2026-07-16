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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDustbin Cleaning: डस्टबिन की बदबू और जिद्दी दागों से हैं परेशान? आजमाएं ये आसान हैक्स, तुरंत मिलेगी राहत

Dustbin Cleaning: डस्टबिन की बदबू और जिद्दी दागों से हैं परेशान? आजमाएं ये आसान हैक्स, तुरंत मिलेगी राहत

How To Clean Sensor Dustbin Safely: सफाई के दौरान अक्सर डस्टबिन की सफाई पर कम ध्यान दिया जाता है. लेकिन समय के साथ इसमें जमा गंदगी, दाग और नमी के कारण तेज बदबू आने लगती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 16 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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How To Clean Dustbin At Home: घर की सफाई के दौरान अक्सर डस्टबिन की सफाई पर कम ध्यान दिया जाता है. लेकिन समय के साथ इसमें जमा गंदगी, दाग और नमी के कारण तेज बदबू आने लगती है. अगर नियमित रूप से इसकी सफाई न की जाए तो बैक्टीरिया और फफूंदी भी पनप सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से डस्टबिन को साफ, दाग-धब्बों से मुक्त और बदबू रहित रखा जा सकता है.

कैसे करें डस्टबिन की सफाई?

डस्टबिन की साप्ताहिक सफाई के लिए सबसे पहले उसमें रखा कचरा और बैग पूरी तरह निकाल दें. इसके बाद गुनगुने पानी से डस्टबिन को अच्छी तरह धो लें, ताकि अंदर जमा ढीली गंदगी निकल जाए. अब स्पंज या पुराने टूथब्रश पर थोड़ा डिश सोप लगाकर पूरे डस्टबिन को अच्छी तरह रगड़ें. खासतौर पर किनारों और कोनों की सफाई जरूर करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है. इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धोकर किसी साफ कपड़े से पोंछ लें या उल्टा रखकर पूरी तरह सूखने दें. डस्टबिन पूरी तरह सूखने के बाद ही उसमें नया कचरा बैग लगाएं. 

जिद्दी दाग हटाने का तरीका?

अगर डस्टबिन पर जिद्दी दाग पड़ गए हैं या बदबू लगातार बनी हुई है, तो महीने में एक बार डीप क्लीनिंग करना फायदेमंद रहेगा. इसके लिए बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे डस्टबिन के अंदर अच्छी तरह लगा दें. करीब 10 मिनट बाद इसके ऊपर सफेद सिरका स्प्रे करें. दोनों के मिलने से बनने वाला झाग जमी हुई गंदगी और दाग हटाने में मदद करता है. इसके बाद गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें.

डस्टबिन की बदबू कैसे हटाएं?

डस्टबिन से बदबू हटाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय भी कारगर हैं. खाली और सूखे डस्टबिन में रातभर के लिए बेकिंग सोडा छिड़क दें. सुबह इसे निकाल दें। यह बदबू को सोखने में मदद करता है. इसके अलावा आधे नींबू पर नमक लगाकर डस्टबिन के अंदर रगड़ने से चिकनाई और दुर्गंध दोनों कम हो सकती हैं. अगर बदबू बार-बार लौट आती है, तो डस्टबिन को दो घंटे तक धूप में रखने से भी बैक्टीरिया कम होते हैं और दुर्गंध दूर करने में मदद मिलती है.

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सेंसर वाले डस्टबिन को साफ करने का तरीका?

अगर आप सेंसर वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ढक्कन को कभी भी पानी में न डुबोएं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं. ढक्कन को केवल हल्के गीले कपड़े से साफ करें, जबकि डस्टबिन के बॉडी हिस्से को अलग करके धोया जा सकता है. सेंसर वाली खिड़की को समय-समय पर सूखे, मुलायम कपड़े से साफ करना भी जरूरी है, ताकि सेंसर सही तरीके से काम करता रहे.  डस्टबिन को लंबे समय तक साफ रखने के लिए हमेशा कचरा बैग का इस्तेमाल करें, गीले कचरे को रोजाना बाहर निकालें और बैग के नीचे थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 01:47 PM (IST)
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Dustbin Odor Dustbin Cleaning How To Remove Dustbin Smell
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